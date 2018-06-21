Правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли

Законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли утвержден на заседании правительства и сегодня будет внесен в Госдуму. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак.

Налоговый маневр будет заключаться в поэтапной отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Предполагается, что в результате экспорт нефти и нефтепродуктов станет выгоднее, а внутренние цены на них поднимутся.



Кроме того, правительство в рамках налогового маневра оставит за собой право вводить экспортную пошлину на нефтепродукты в форс-мажорных ситуациях. Под форс-мажором текущий проект закона подразумевает более чем 20%-ный рост цен на бензин в течение одного квартала, передает ТАСС.



По словам Дмитрия Козака, дополнительные доходы бюджета от налогового маневра могут составить 1,3—1,6 трлн рублей за шесть лет.

Ранее «Реальное время» писало, что правительство поддержит группу небольших НПЗ, которые могут закрыться из-за завершения налогового маневра в нефтяной отрасли.