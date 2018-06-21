В Казани во время ЧМ-2018 пройдет согласованный митинг против повышения пенсионного возраста

Исполком Казани согласовал региональному отделению партии «Справедливая Россия» проведение митинга против повышения пенсионного возраста.

Мероприятие состоится 30 июня, в день матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который пройдет в Казани. Митинг начнется в 10 часов в поселке Юдино, на площади перед ДК «Железнодорожников», говорится на сайте регионального отделения «Справедливой России».

По информации профсоюзного объединения Конфедерации труда России, к настоящему времени в регионах подано более 50 заявок на проведение публичный акций против пенсионной реформы. Из них четыре заявки уже согласованы, передает ТАСС.



Напомним, что на период ЧМ-2018 в Казани действуют особые правила проведения митингов и пикетов. Публичные мероприятия, не связанные с мундиалем, могут проводиться с 9 до 14 часов и длиться не дольше 2 часов при числе участников не более 150 человек.



Ранее стало известно, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В связи с этим штабы политика Алексея Навального подали уведомления в 20 городах России о проведении 1 июля акций протеста.