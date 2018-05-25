Итоги дня: Путин на ПМЭФ-2018, Евстифеев о языках и вина России в крушении MH17

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 мая.

Продюсера фильмов «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейна арестовали после того, как он добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке сегодня утром, 25 мая. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Сам Вайнштейн вину не признал и суд отпустил его под залог в $1 млн.

Кроме того, власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе MH17. Накануне международная следственная комиссия заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малазийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту самолета 298 человек. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия изучит выводы комиссии, но сможет признать результаты только при полноценном участии в расследовании.

Тему якобы российского «Бука» обсудили сегодня с президентом и на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2018. На вопрос модератора, была ли эта ракета российской, Путин ответил: «Конечно нет». Также на заседании президент рассказал, кто выиграет на ЧМ-2018. Подробнее — в online-трансляции «Реального времени».

Ну а среди региональных главной стала новость о запуске автоматизированного мусоросортировочного завода в Нижегородской области. Он располагается на полигоне ТКО компании-подрядчика ООО «МАГ Груп» в Дзержинске. Комплекс станет крупнейшим в России и позволит снизить поток отходов, направляемых на захоронение, до 30—35%.

По-прежнему не утихает и языковой вопрос. Главы национальных республик высказывают свое мнение о внесенном депутатами законопроекте, позволяющем на добровольной основе изучать национальные языки в школах. Сегодня глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что приветствует поправки в закон об образовании, которыми предлагается сделать добровольным изучение родного языка в школах.