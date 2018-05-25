Продюсера Харви Вайнштейна арестовали в Нью-Йорке

Продюсера фильмов «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейна арестовали после того, как он добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке сегодня утром, 25 мая, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Предполагается, что в пятницу он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге.



По данным The New York Times, где опубликовали расследование, в течение 30 лет Вайнштейн склонял молодых актрис и других сотрудниц компании к близости, обещая взамен быстрый карьерный рост.