Продюсера Харви Вайнштейна арестовали в Нью-Йорке
Продюсера фильмов «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейна арестовали после того, как он добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке сегодня утром, 25 мая, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Предполагается, что в пятницу он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге.
По данным The New York Times, где опубликовали расследование, в течение 30 лет Вайнштейн склонял молодых актрис и других сотрудниц компании к близости, обещая взамен быстрый карьерный рост.Происшествия
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