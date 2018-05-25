Вайнштейна отпустили под залог в $1 миллион

Суд в Нью-Йорке отпустил американского продюсера фильмов «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейна под залог в $1 млн.

Его обвиняют в сексуальных домогательствах. По данным The New York Times, где опубликовали расследование, в течение 30 лет Вайнштейн склонял молодых актрис и других сотрудниц компании к близости, обещая взамен быстрый карьерный рост.

Однако мужчина вину не признает. До суда он будет обязан носить электронный браслет для определения его местонахождения и оставаться в пределах штата Нью-Йорк и Коннектикута. Он также сдал свой паспорт, сообщает CNN.

Вайнштейна арестовали после того, как он добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке сегодня утром, 25 мая.