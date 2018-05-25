Новости происшествий

20:18 МСК
Новости раздела
Происшествия

Вайнштейна отпустили под залог в $1 миллион

18:43, 25.05.2018 2
Вайнштейна отпустили под залог в $1 миллион
Фото: ru.m.wikipedia.org / Winkelvi

Суд в Нью-Йорке отпустил американского продюсера фильмов «Властелин колец» и «Убить Билла» Харви Вайнштейна под залог в $1 млн.

Его обвиняют в сексуальных домогательствах. По данным The New York Times, где опубликовали расследование, в течение 30 лет Вайнштейн склонял молодых актрис и других сотрудниц компании к близости, обещая взамен быстрый карьерный рост.

Однако мужчина вину не признает. До суда он будет обязан носить электронный браслет для определения его местонахождения и оставаться в пределах штата Нью-Йорк и Коннектикута. Он также сдал свой паспорт, сообщает CNN.

Вайнштейна арестовали после того, как он добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке сегодня утром, 25 мая.

Происшествия
комментарии 2

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты