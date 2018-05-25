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Глава Марий Эл одобрил законопроект о добровольном изучении родного языка

16:55, 25.05.2018 6

Глава Марий Эл Александр Евстифеев приветствует поправки в закон об образовании, которыми предлагается сделать добровольным изучение родного языка в школах.

«Проблемы с изучением языков в Марий Эл нет, все работает в рамках действующего законодательства. Сейчас идет законопроект, где будет учитываться мнение не только преподавательского коллектива, руководства образовательных учреждений, но и родителей. Мы такое положение закона приветствуем», — цитирует чиновника ТАСС.

Накануне депутаты Госсовета РТ поддержали предложение Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам отклонить этот проект. Всемирный курултай башкир предложил провести всероссийский митинг против закона о добровольном изучении родных языков.

ОбществоВластьОбразование
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17:13
    Самый настоящий - надан!
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    Анонимно 17:33
    Из Москвы назначили!
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  • Анонимно 17:38
    Разумно, а самое главное - правильно.
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  • Анонимно 17:38
    Что скажешь мудрый глава, кстате в марийке комфортный город для жизни.
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  • Анонимно 17:42
    Молодец, прекрасно понимает, что изучение должно быть только добровольным.
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  • Анонимно 17:50
    Молодец.
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