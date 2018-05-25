Глава Марий Эл одобрил законопроект о добровольном изучении родного языка

Глава Марий Эл Александр Евстифеев приветствует поправки в закон об образовании, которыми предлагается сделать добровольным изучение родного языка в школах.

«Проблемы с изучением языков в Марий Эл нет, все работает в рамках действующего законодательства. Сейчас идет законопроект, где будет учитываться мнение не только преподавательского коллектива, руководства образовательных учреждений, но и родителей. Мы такое положение закона приветствуем», — цитирует чиновника ТАСС.



Накануне депутаты Госсовета РТ поддержали предложение Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам отклонить этот проект. Всемирный курултай башкир предложил провести всероссийский митинг против закона о добровольном изучении родных языков.