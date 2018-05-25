В Нижегородской области запустили мусоросортировочный завод стоимостью 1,2 миллиарда рублей

В Нижегородской области сегодня запустили автоматизированный мусоросортировочный завод. Он располагается на полигоне ТКО компании-подрядчика ООО «МАГ Груп» в Дзержинске.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Максима Житникова, объем инвестиций в проект составил около 1,2 млрд рублей. 40% из этой суммы являются заемными средствами «Россельхозбанка», остальные 60% — собственными деньгами компании.

Мощность завода составляет 60 тонн в час, он рассчитан на круглосуточную работу без выходных при ежедневном 2-часовом технологическом перерыве. В годовом исчислении объем перерабатываемого мусора составит 470 тыс. т в год.

Отмечается, что мусоросортировочный комплекс станет крупнейшим в России и позволит снизить поток отходов, направляемых на захоронение, до 30—35%.



Ранее в России разработали турбину для мусоросжигательных заводов в Татарстане и Подмосковье.