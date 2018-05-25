Путин рассказал, кто победит на ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин рассказал, кто выиграет на чемпионате мира в 2018 году, который пройдет в России.

«Победят организаторы, которые на должном уровне проведут турнир. А что касается команд — то победит сильнейший. Мне хотелось бы, чтобы это стало праздником спорта, чтобы и болельщики, и игроки чувствовали себя в России, как дома», — заявил он на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2018.

«Реальное время» проводило online-трансляцию выступления президента.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.