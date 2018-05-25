Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17

Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе MH17. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

«Мы требуем от России взять на себя ответственность и полностью сотрудничать в установлении правды и справедливости для жертв полета MH17 и их родственников», — заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.



Он также призвал Россию присоединиться к переговорам. Возможным следующим шагом Блок назвал иск в Европейский суд по правам человека.

Накануне международная следственная комиссия заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малазийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту самолета 298 человек. Владимир Путин заверил, что Россия изучит выводы комиссии, но сможет признать результаты только при полноценном участии в расследовании.