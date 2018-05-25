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Путин: «Глобальное недоверие может отбросить экономику в эпоху натурального хозяйства»

14:00, 25.05.2018 5

Online-трансляция с полей Петербургского экономического форума

Путин: «Глобальное недоверие может отбросить экономику в эпоху натурального хозяйства» Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Реальное время» вело online-трансляцию из Конгресс-центра «Ленэкспо».

Напомним, открывшийся вчера ПМЭФ-2018 проходит под девизом «Создавая экономику доверия». Среди высоких гостей форума – президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, посол США в России Джон Хантсман.

Интернет-газета «Реальное время»
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:10
    Интересно. новый формат у вас
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  • Анонимно 15:48
    Это сейчас что ли идет?
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  • Анонимно 16:24
    Может и решат что нибудь серьезное
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  • Анонимно 17:06
    И как же преодолеть эту финансовую хрупкость?
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    Анонимно 19:07
    Снизить экспорт. Делать все для себя
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