Путин: «Глобальное недоверие может отбросить экономику в эпоху натурального хозяйства»
Online-трансляция с полей Петербургского экономического форума
Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Реальное время» вело online-трансляцию из Конгресс-центра «Ленэкспо».
Напомним, открывшийся вчера ПМЭФ-2018 проходит под девизом «Создавая экономику доверия». Среди высоких гостей форума – президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, посол США в России Джон Хантсман.
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