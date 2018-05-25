Путин пообещал изучить выводы комиссии о катастрофе Boeing MH17
Россия изучит выводы международного следствия по крушению Boeing MH17 в Донбассе, но сможет признать результаты, только если будет принимать полноценное участие в расследовании.
«Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу», — приводит «РИА Новости» слова президента России Владимира Путина с совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Французский лидер отметил, что считает международное расследование крушения самолета объективным.
«Я рад, что, как сейчас сказал президент РФ, он решил сотрудничать с расследованием. Это важная стадия. Еще предстоит долгая, важная работа по расследованию», — добавил он.
Накануне международная следственная комиссия заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малазийский Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года, прибыл из российской военной части. В МИД РФ обвинили следствие в игнорировании российских данных.ОбществоВласть
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