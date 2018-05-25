Президент России опроверг информацию о российском происхождении «Бука»

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2018 опроверг информацию о российском происхождении «Бука».

«Мы не допущены к полноценному расследованию. Поэтому нет оснований полностью ему доверять. Аргументы, которые мы предлагаем, чтобы были учтены, комиссия, которая ведет расследование, не принимает.

Мы всегда должны думать о семьях. Мы всегда будем помнить об этом. Но почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств и не закрыла воздушное пространство над территорией боевых действий — этого никто не учитывает. Мы хотели бы принять полноценное участие в расследовании», — заявил он.

Также на вопрос модератора, главного редактора Bloomberg Джона Миклетвейта, была ли эта ракета российской, Путин ответил: «конечно нет».

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Накануне международная следственная комиссия заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малазийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту самолета 298 человек. Власти Австралии и Нидерландов уже официально обвинили Россию.