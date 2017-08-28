Министерство труда,занятости и социальной защиты РТ
Общая информация
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан является органом исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и государственного управления в сфере труда, занятости и социальной защиты, в том числе в вопросах уровня жизни и доходов населения, демографического развития, трудовой миграции, а также удовлетворения потребностей экономики республики в кадрах.
Основными задачами Министерства являются реализация и совершенствование государственной политики и государственного управления путем стратегического планирования, разработки и реализации социальных программ и планов с использованием кластерного подхода в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также путем развития социальной инфраструктуры.
Руководитель - Зарипова Эльмира Амировна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420044, г. Казань, ул. Волгоградская, 47
- Телефон: (843) 557-20-01
- Email: mtsz@tatar.ru
- Сайт: mtsz.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.08.2017