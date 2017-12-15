Удмуртия попросила «Татнефть» загрузить ее на 3 миллиарда

«Ижметмаш» отдали на буксир Бугульминскому механическому заводу

После нескольких месяцев тщетных усилий по перезапуску простаивающего в Ижевске завода «Ижметмаш», перешедшего под контроль «Татнефти», глава Удмуртии Александр Бречалов вынужден был публично призвать собственников успеть реанимировать предприятие к концу января 2018 года. Ведь в преддверии президентских выборов «Ижметмаш» превратился в постоянный очаг социальной напряженности, который республиканские власти надеются погасить до наступления весны. Александр Бречалов настроен решительно, ожидая, что структуры «Татнефти» обеспечат загрузку предбанкротного предприятия на 3 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Как Бречалов постоял за ижевчан

Эпопея вокруг возобновления производства на «Ижевском заводе металлургии и машиностроения» (АО «Ижметмаш»), который постоянно менял собственников, а в последние 4 месяца простаивал, близится к развязке.

На этой неделе глава Удмуртии Александр Бречалов, взявший под контроль кризисную ситуацию на заводе «Татнефти», сообщил о достижении конструктивных договоренностей по урегулированию «трудового вопроса». Неделю назад более 800 работников «Ижметмаша» получили уведомления о сокращении с 27 января 2018 года, напомнил зрителям глава Удмуртии во время онлайн-брифинга на телеканале «ТНТ-Новый регион». Отвечая на их вопросы, Александр Бречалов с удовольствием сообщил о том, что ему удалось остановить запланированное массовое сокращение работников. «Ижметмаш» — это резонансная тема, которая продолжается до сих пор. Я держу все на личном контроле», — обнадежил он своих граждан с первых минут разговора.

По его словам, властям республики удалось войти в конструктивные переговоры с собственниками «Татнефти», которые являются конечными бенефициарами предприятия. «Сегодня выводится (из административных отпусков) основной инженерный персонал и инженеры для подготовки производства, примерно 300 человек, доложил он результаты переговоров с «Татнефтью». — До конца этой недели планируется вывести 500—550 человек». Но, похоже, глава соседней республики не готов верить «на слово» чужакам. «Будем смотреть и подтверждать, что люди выходят на свои рабочие места», — заверил он граждан республики, давая понять, что социальный взрыв предотвращен.

«Мы идем по той дорожной карте, представленной владельцами «Ижметмаша», чтобы предприятие сохранить, провести реструктуризацию и обеспечить заказами. Есть понимание со стороны коллег из Татарстана. Ситуация под контролем», — резюмировал Бречалов. Фото udmurt.ru

Вслед за этим он перечислил успехи местных властей в урегулировании инфраструктурных проблем завода. Во-первых, местным властям удалось добиться восстановления подачи газа на опустевший завод, через чью котельную тепло поступало, на чью котельную были «запитаны» несколько предприятий Ижевска и жилые комплексы города. Во-вторых, с Бугульминского механического завода, входящего в ГК «Татнефть», должна начаться поставка сырья. «Они дают сырье и заказ. Мы идем по той дорожной карте, представленной владельцами «Ижметмаша», чтобы предприятие сохранить, провести реструктуризацию и обеспечить заказами. Есть понимание со стороны коллег из Татарстана. Ситуация под контролем», — резюмировал он.

Дефолтный актив «Зенита»?

Если бы не разразившийся скандал вокруг «Ижметмаша», то вряд ли «Татнефть» «засветилась» бы в причастности к владению нового актива. Ведь до сих пор «Ижметмаш» не значится в структуре дочерних предприятий нефтяной компании. Нет ни одного официального сообщения и о покупке предприятия структурами «Татнефти». По всей видимости, поглощение одного из металлургических предприятий Удмуртии структурами «Татнефти» произошло незаметно, или еще не завершено. Ее головной компанией, по данным Спарк-Интерфакс, значится люксембургская оффшорная компания Rosiris Investment SA.

Каким образом ижевский завод, который имеет полный цикл оборудования для выпуска машиностроительных изделий, оказался под контролем собственников «Татнефти»? «‎Проблемное предприятие досталось банку «Зенит» за долги, — сообщила пресс-служба «Татнефти» в ответ на запрос «Реального времени». — В рамках новой программы работы с подобными активами команда банка прорабатывает все возможные сценарии развития событий», — подчеркивается в сообщении. По данным центра раскрытия информации «Интерфакс», предшественник «Ижметмаша» ОАО «Буммаш» взял в 2010 году кредит в банке «Зенит» свыше 2 млрд рублей, заключил договор ипотеки — 467,5 млн рублей под залог товаров в обороте на 2, 024 млрд рублей со сроком погашения в ноябре 2014 года, но видимо, не смог расплатиться. Очевидно, что с этого момента предприятие начало лихорадить и оно окончательно остановилось в середине этого года. Источник, близкий к «Татнефти», подтвердил «Реальному времени», что «Ижметмаш» завис на где-то на переходе от «Зенита» к «Татнефти». По его словам, сейчас «Татнефть» проводит полный аудит актива, доставшегося им в середине этого года. Он был передан с долгом в 1 млрд рублей. «Смотрим в каком состоянии находится оборудование, что можно на нем производить», — сказал он.

«Ижметмаш» завис на где-то на переходе от «Зенита» к «Татнефти». Фото facebook.com/BankZENIT



Бречалов запросил загрузку на 3 млрд рублей

Понимая неопределенность его положения, глава Удмуртии неоднократно высказывал озабоченность по поводу будущего проблемного предприятия, словно уговаривая «Татнефть» сохранить его. Еще неделю назад на заседании правительства Удмуртии он жаловался, что завод не обеспечен контрактами.

«Я только что связывался с заместителем Наиля Маганова (гендиректор ПАО «Татнефть», — прим. ред.). У них лежит, по моей информации, разработанная дорожная карта на 2017—2018 год. Они меня уверяют, что есть план дозагрузки и перевода объемов из Бугульминского механического завода на предприятие «Ижметмаш» в объеме 3 млрд рублей. Но подтверждения мы не получили», — говорил он. Вчера в аппарате главы Удмуртии сообщили «Реальному времени», что после урегулирования трудового вопроса ждут на согласование производственную программу. Дедлайн жесткий — к концу января 2018 года.

Какую программу действий по оздоровлению предприятия предложит «Татнефть», пока неизвестно. «Поскольку ситуация вокруг АО «Ижметмаш» затрагивает права достаточно широкого круга лиц, «Татнефть» и банк Зенит не могут раскрывать все детали возможных путей выхода из нее, — говорится в сообщении пресс-службы «Татнефти». — При этом собственники понимают всю сложность текущей ситуации и необходимость поиска решений социальных вопросов». По сведениям «Реального времени», производственная программа «Ижметмаша», под которую можно без страха и упрека запускать завод, остается пока не готовой. Глава «Татнефти» Наиль Маганов поручил разработать ее топ-менеджменту Бугульминского механического завода, в машиностроительный дивизион которого со временем вольется «Ижметмаш». «Действительно, перед нами поставлена планка (контрактов) в 3 млрд рублей, — подтвердил координатор программы. — Но все понимают, что эти деньги на дороге валяются. Сейчас мы ищем, в каких сферах можно использовать предприятие».

Наиль Маганов поручил разработать производственную программу «Ижметмаша» топ-менеджменту Бугульминского механического завода. Фото Максима Платонова



Но не стоит рассчитывать, что БМЗ поделится с заказами с «Ижметмашем». «Еще в 2015 году по распоряжению Маганова все структурные подразделения «Татнефти» утвердили «дорожные карты» по удвоению объемов производства к 2025 году. БМЗ должен выйти на 9 млрд рублей. Каждый год показатели дорожной карты корректируются, но только в сторону увеличения. То, что мы приняли на себя, мы обязаны выполнить. Так что передел заказов невозможен», — ответили на БМЗ.