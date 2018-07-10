Моя милиция себя бережет: несмотря на кадровую реформу, полицейских в РФ стало только больше

Зарплаты их, напротив, сократились — хотя и остаются много выше средних по регионам

Фото: Роман Хасаев

Аналитическая служба «Реального времени», изучив численность и укомплектованность органов МВД и зарплаты их сотрудников, узнала, что фактически кадровая реформа в ведомстве захлебнулась. Несмотря на сокращения, за 3 года полицейских стало больше, при этом зарплаты ничуть не выросли, а, напротив, упали. При росте численности сотрудников МВД их по-прежнему не хватает как в России в целом, так и в Татарстане. Тем не менее в 2018 году полицейским грозят жесткой аттестацией: лица, не прошедшие ее будут уволены. Так власти надеются все-таки повысить среднюю зарплату в органах внутренних дел.

Несмотря на кадровую реформу: за 3 года полицейских стало больше на 56 тыс. человек

В России численность работников полиции за 3 года выросла на 8,5%, или на 56 тыс. человек, составив по итогам 2017 года 712,3 тыс. человек. Наибольший штат сотрудников МВД в ПФО обнаруживается в Татарстане, который даже входит в топ-10 регионов с самыми большими «полицейскими армиями», занимая в нем 7-е место. Всего с 2014 года численность работников МВД в РТ выросла почти на 5% (тенденция к росту наблюдалась и в прошлом году), составив в 2017 году почти 16 тыс. человек — соответственно, более 2% всех работников полиции приходится на Татарстан.

Более 20% всех сотрудников МВД работают всего в 10 регионах РФ. Больше всего служат в Москве (57,7 тыс. человек — за 3 года на работу здесь приняли 3 тыс. новых сотрудников), Московской области (30 тыс. человек — рост на 3,8 тыс.), Краснодарском крае (27 тыс. — с 2014 года набрали 1,4 тыс.), Питере (26 тыс. человек). Меньше всего полицейских в Ненецком автономном округе (372 человека), на Чукотке (676), в Еврейской автономной области (1,2 тыс.), Республике Алтай (1,5 тыс.) и Севастополе (1,7 тыс. человек).

Самый высокий рост штата МВД можно отметить в Томской области, где с 2014 года он увеличился в 20 раз (!), с 279 до 5,4 тыс. полицейских. Сразу 4 тыс. новых сотрудников приняли в этом регионе на работу еще в 2015 году. Связано это, правда, с тем, что до 2014 года томские правоохранители делились на полицейских федерального и регионального «значения», а затем все были переведены в областное подчинение. На 2-м месте Чечня с трехразовым увеличением штатной численности: с 3,8 тыс. до 11,3 тыс. (что в случае вотчины Рамзана Кадырова можно объяснить в том числе и потенциально неспокойной обстановкой). На 3-м месте — Сахалин, где численность полицейских с 2014 года выросла в 2,5 с лишним раза, составив в 2017 году 3,7 тыс. человек.

Численность работников МВД на конец отчетного периода, фактически (человек)

Регион 2014 2015 2016 2017 Российская Федерация 656.301 655.910 719.137 712.252 г.Москва 54.774 55.000 58.054 57.757 Московская область 25.196 26.106 28.605 29.005 Краснодарский край 25.700 24.477 27.890 27.121 г.Санкт-Петербург 24.676 24.147 26.261 26.080 Свердловская область 21.443 19.708 21.906 21.299 Тюменская область 18.815 18.082 20.732 20.581 Республика Татарстан 15.209 14.782 15.722 15.939 Ростовская область 13.908 13.699 16.114 15.900

Полицейских по-прежнему не хватает

Несмотря на рост численности сотрудников МВД, их штат в России продолжает оставаться недоукомплектованным. В среднем по стране до заветной отметки укомплектованности в 100% не хватает 6,6%, и за 3 года этот показатель снизился почти на 1%. Лучше всего дела обстоят в Чечне (почти 99,9%), что неудивительно в силу роста численности полицейских в этом регионе за последние 3 года (см. выше), Карачаево-Черкесии (98,8%) и Ненецком автономном округе.

В ПФО за новыми кадрами могут реже гоняться органы внутренних дел Чувашии (здесь не хватает 4,2% сотрудников, чтобы закрыть все бреши), Кировской (штат укомплектован на 95,7%) и Самарской областей (95,1%). В Татарстане в этом смысле далеко не все благополучно, с 2014 года укомплектованность снизилась на 2,4%, составив 92,4%. Это ниже среднего показателя по стране. В ПФО хуже дела обстоят только в Нижегородской области (91,6%). Впрочем, несмотря на огромный штат работников МВД в тех же Москве, Московской области и Питере (см. выше), судя по показателям укомплектованности (91,4%, 91,2% и 89,9%, соответственно), он должен быть еще больше.

Рекордсмен по исправлению ситуации — что объясняет в том числе и вышеуказанный рост численности полицейских в этом регионе — Сахалин: тут еще 3 года назад укомплектованность составляла всего 37,4% (!), а к 2017 году эту цифру удалось довести до 88,5%.

Отношение фактической численности работников МВД к штатной численности, %

Регион 2014 2015 2016 2017 Чеченская Республика 98,9 99,5 99,8 99,9 Карачаево-Черкесская Республика 98,7 96,1 98,2 98,8 Ненецкий автономный округ 94,8 94,8 94,4 98,4 Республика Хакасия 98,8 98,8 97,1 97,8 Орловская область 98,0 97,4 100,7 97 Республика Калмыкия 90,9 100,2 98,8 96,7 Республика Алтай 93,9 95,4 96,3 96,5 Ярославская область 98,2 98,0 90,1 96,4 Республика Ингушетия 97,5 98,5 96,2 96,2

Зарплаты российских полицейских в 2014—2015 годах падали

Отчасти недоукомплектованность может объясняться снижением зарплат сотрудникам МВД: с 2014 года она упала на 5% (–2,6 тыс. рублей) и составила в 2017 году 54,8 тыс. рублей. Тем не менее она все-таки намного выше средней зарплаты по стране, которая в 2017 году составляла чуть больше 39 тыс. рублей.

Только в шести регионах зарплата за 3 года выросла, впрочем, в пяти из них (Ярославская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Челябинская область) — прямо скажем, несущественно. Только в Томской области рост может показаться взрывным: зарплату томским полицейским с 2014 года подняли более чем в два раза — с 25,8 тыс. рублей до 58 тыс. рублей. Впрочем, это действительно только кажется — дело, судя по всему, в указанном выше переподчинении. Для сравнения, средняя зарплата в Томской области в 2017 году составляла 38,4 тыс. рублей).

В остальных же регионах отмечается тенденция, повторяющая среднероссийскую. В Хакасии, например, зарплата упала аж на 25%, но стоит заметить, что она все равно остается выше «средней полицейской» по стране — 63,7 тыс. рублей (и уж тем более выше средней зарплаты в самой Хакасии — 34,3 тыс. рублей). Так же как и в Чечне, несмотря на рекордный рост численности сотрудников МВД и почти полную укомплектованность, с 2014 года здесь зарплата упала на 14%, до 58 тыс. рублей (но это более чем в два раза выше средней зарплаты обычных чеченских работников — 23,1 тыс. рублей). Тройку регионов, где затягивают пояса, закрывает Дагестан, который урезал зарплаты полицейским на 11% — с 59,1 до 52,4 тыс. рублей (это в дополнение к сокращению численности — см. выше), что на на 30,6 тыс. рублей выше, чем средняя дагестанская зарплата.

Если даже брать самые низкие зарплаты полицейских, они все равно будут выше средней российской зарплаты. Фото Максима Платонова

Впрочем, в 2017 году сразу в 37 регионах зарплаты начали расти. Татарстана, к сожалению, среди них нет. Зарплаты татарстанским полицейским снизились с 2014 года на 3%, до отметки в 45,2 тыс. рублей, а это меньше, чем «средняя полицейская» по стране. Но, разумеется, выше средней зарплаты по РТ (32,5 тыс. рублей в 2017 году).

Башкортостан потерял пальму первенства с зарплатами полицейских в ПФО — здесь она составила в 2017 году 49 тыс. рублей, тогда как в Удмуртии — почти на 1 тыс. рублей больше.

Вообще, если даже брать самые низкие зарплаты полицейских — в Белгородской, Тамбовской, Владимирской, Пензенской, Брянской и прочих областях — они все равно будут выше средней российской зарплаты. Так, «средняя полицейская» в Белгородской области — самая низкая в России, в 2017 году она равнялась 41,6 тыс. рублей, при этом средняя зарплата в области по всем работникам составила 29 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты — что объяснимо «северной надбавкой» — на Чукотке (115,2 тыс. рублей), Камчатке (95,1 тыс. рублей), в Магаданской области (92,7 тыс. рублей), Ненецком и Ямало-Ненецком АО (87,6 и 84,7 тыс. рублей).

Среднемесячная начисленная зарплата работников МВД (без выплат социального характера), руб.

Регион 2014 2015 2016 2017 Чукотский автономный округ 117.432 114.354 116.876 115.230 Камчатский край 95.511 85.195 102.227 95.101 Магаданская область 102.433 101.952 97.474 92.715 Ненецкий автономный округ 89.638 82.829 81.493 87.563 Ямало-Ненецкий автономный округ 86.369 85.743 81.556 84.682 Мурманская область 87.338 86.328 84.174 83.316 Республика Саха (Якутия) 87.786 83.415 82.479 82.334 Республика Тыва 79.251 74.396 77.620 74.487 Сахалинская область 75.559 74.750 73.073 74.069

Хотели как лучше, получилось как всегда: в 2018 году МВД грозит второй виток кадровой реформы

Напомним, кадровая реформа в МВД приняла масштабные формы как раз после 2013 года. Однако, судя по всему, она захлебнулась в бюрократических волнах: еще в 2015 году опасались, что в ведомстве грядут большие сокращения, примерно на сто тысяч сотрудников, наибольшее — на 43 с лишним тысячи человек — должно было произойти в подразделениях вневедомственной охраны. Статистика показывает, что этого не произошло. В итоге с начала 2018 года началась новая реформа МВД, в результате которой планируется вторая волна сокращений (что там будет с укомплектованностью в итоге — страшно представить). Ожидается, что увольнения коснутся сотрудников отделов по борьбе с экстремизмом, а «часть функций отдела по борьбе с экстремизмом, в частности — предупреждения и противодействия терроризму, скорее всего, возьмет на себя Росгвардия».

Очевидно, что сокращение штата властям необходимо для повышения зарплаты (особенно много о кадровой реформе говорили, к слову, в экономически непростом 2015 году), а не только для роста эффективности работы полицейских. Согласно «майским» указам Владимира Путина, отмечают эксперты, «уже в 2018 году сотрудники полиции должны получать оклады в размере 150% от сумм 2012 года», однако «текущая экономическая ситуация вряд ли переведет эти распоряжения из категории надежд в реальность».

В 2018 году для всех российских полицейских проведут аттестацию, и на этот раз, отмечают наблюдатели, она будет жесткой. Фото Романа Хасаева

Тем не менее полицейским в 2018 году действительно должны будут платить больше, чем хотя бы в 2017 году: планируется, что зарплаты полиции в 2018 году повысят «как минимум на 4%». Но получат повышенную зарплату не все. Для проведения кадровой реформы в этом же году для всех российских полицейских проведут аттестацию, и на этот раз, отмечают наблюдатели, она будет жесткой: всех, кто ее не пройдет, уволят, и их места займут более квалифицированные кадры.