Моя милиция себя бережет: несмотря на кадровую реформу, полицейских в РФ стало только больше
Зарплаты их, напротив, сократились — хотя и остаются много выше средних по регионам
Аналитическая служба «Реального времени», изучив численность и укомплектованность органов МВД и зарплаты их сотрудников, узнала, что фактически кадровая реформа в ведомстве захлебнулась. Несмотря на сокращения, за 3 года полицейских стало больше, при этом зарплаты ничуть не выросли, а, напротив, упали. При росте численности сотрудников МВД их по-прежнему не хватает как в России в целом, так и в Татарстане. Тем не менее в 2018 году полицейским грозят жесткой аттестацией: лица, не прошедшие ее будут уволены. Так власти надеются все-таки повысить среднюю зарплату в органах внутренних дел.
Несмотря на кадровую реформу: за 3 года полицейских стало больше на 56 тыс. человек
В России численность работников полиции за 3 года выросла на 8,5%, или на 56 тыс. человек, составив по итогам 2017 года 712,3 тыс. человек. Наибольший штат сотрудников МВД в ПФО обнаруживается в Татарстане, который даже входит в топ-10 регионов с самыми большими «полицейскими армиями», занимая в нем 7-е место. Всего с 2014 года численность работников МВД в РТ выросла почти на 5% (тенденция к росту наблюдалась и в прошлом году), составив в 2017 году почти 16 тыс. человек — соответственно, более 2% всех работников полиции приходится на Татарстан.
Более 20% всех сотрудников МВД работают всего в 10 регионах РФ. Больше всего служат в Москве (57,7 тыс. человек — за 3 года на работу здесь приняли 3 тыс. новых сотрудников), Московской области (30 тыс. человек — рост на 3,8 тыс.), Краснодарском крае (27 тыс. — с 2014 года набрали 1,4 тыс.), Питере (26 тыс. человек). Меньше всего полицейских в Ненецком автономном округе (372 человека), на Чукотке (676), в Еврейской автономной области (1,2 тыс.), Республике Алтай (1,5 тыс.) и Севастополе (1,7 тыс. человек).
Самый высокий рост штата МВД можно отметить в Томской области, где с 2014 года он увеличился в 20 раз (!), с 279 до 5,4 тыс. полицейских. Сразу 4 тыс. новых сотрудников приняли в этом регионе на работу еще в 2015 году. Связано это, правда, с тем, что до 2014 года томские правоохранители делились на полицейских федерального и регионального «значения», а затем все были переведены в областное подчинение. На 2-м месте Чечня с трехразовым увеличением штатной численности: с 3,8 тыс. до 11,3 тыс. (что в случае вотчины Рамзана Кадырова можно объяснить в том числе и потенциально неспокойной обстановкой). На 3-м месте — Сахалин, где численность полицейских с 2014 года выросла в 2,5 с лишним раза, составив в 2017 году 3,7 тыс. человек.Наибольшее сокращение штатной численности МВД произошло в Костромской области (–12,3%), Еврейской автономной области (–8,5%) и Дагестане (–7,4%). Впрочем, сокращение имело место лишь в 14 регионах страны.
|Регион
|2014
|2015
|2016
|2017
|Российская Федерация
|656.301
|655.910
|719.137
|712.252
|г.Москва
|54.774
|55.000
|58.054
|57.757
|Московская область
|25.196
|26.106
|28.605
|29.005
|Краснодарский край
|25.700
|24.477
|27.890
|27.121
|г.Санкт-Петербург
|24.676
|24.147
|26.261
|26.080
|Свердловская область
|21.443
|19.708
|21.906
|21.299
|Тюменская область
|18.815
|18.082
|20.732
|20.581
|Республика Татарстан
|15.209
|14.782
|15.722
|15.939
|Ростовская область
|13.908
|13.699
|16.114
|15.900
Полицейских по-прежнему не хватает
Несмотря на рост численности сотрудников МВД, их штат в России продолжает оставаться недоукомплектованным. В среднем по стране до заветной отметки укомплектованности в 100% не хватает 6,6%, и за 3 года этот показатель снизился почти на 1%. Лучше всего дела обстоят в Чечне (почти 99,9%), что неудивительно в силу роста численности полицейских в этом регионе за последние 3 года (см. выше), Карачаево-Черкесии (98,8%) и Ненецком автономном округе.
В ПФО за новыми кадрами могут реже гоняться органы внутренних дел Чувашии (здесь не хватает 4,2% сотрудников, чтобы закрыть все бреши), Кировской (штат укомплектован на 95,7%) и Самарской областей (95,1%). В Татарстане в этом смысле далеко не все благополучно, с 2014 года укомплектованность снизилась на 2,4%, составив 92,4%. Это ниже среднего показателя по стране. В ПФО хуже дела обстоят только в Нижегородской области (91,6%). Впрочем, несмотря на огромный штат работников МВД в тех же Москве, Московской области и Питере (см. выше), судя по показателям укомплектованности (91,4%, 91,2% и 89,9%, соответственно), он должен быть еще больше.
Рекордсмен по исправлению ситуации — что объясняет в том числе и вышеуказанный рост численности полицейских в этом регионе — Сахалин: тут еще 3 года назад укомплектованность составляла всего 37,4% (!), а к 2017 году эту цифру удалось довести до 88,5%.
|Регион
|2014
|2015
|2016
|2017
|Чеченская Республика
|98,9
|99,5
|99,8
|99,9
|Карачаево-Черкесская Республика
|98,7
|96,1
|98,2
|98,8
|Ненецкий автономный округ
|94,8
|94,8
|94,4
|98,4
|Республика Хакасия
|98,8
|98,8
|97,1
|97,8
|Орловская область
|98,0
|97,4
|100,7
|97
|Республика Калмыкия
|90,9
|100,2
|98,8
|96,7
|Республика Алтай
|93,9
|95,4
|96,3
|96,5
|Ярославская область
|98,2
|98,0
|90,1
|96,4
|Республика Ингушетия
|97,5
|98,5
|96,2
|96,2
Зарплаты российских полицейских в 2014—2015 годах падали
Отчасти недоукомплектованность может объясняться снижением зарплат сотрудникам МВД: с 2014 года она упала на 5% (–2,6 тыс. рублей) и составила в 2017 году 54,8 тыс. рублей. Тем не менее она все-таки намного выше средней зарплаты по стране, которая в 2017 году составляла чуть больше 39 тыс. рублей.
Только в шести регионах зарплата за 3 года выросла, впрочем, в пяти из них (Ярославская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Челябинская область) — прямо скажем, несущественно. Только в Томской области рост может показаться взрывным: зарплату томским полицейским с 2014 года подняли более чем в два раза — с 25,8 тыс. рублей до 58 тыс. рублей. Впрочем, это действительно только кажется — дело, судя по всему, в указанном выше переподчинении. Для сравнения, средняя зарплата в Томской области в 2017 году составляла 38,4 тыс. рублей).
В остальных же регионах отмечается тенденция, повторяющая среднероссийскую. В Хакасии, например, зарплата упала аж на 25%, но стоит заметить, что она все равно остается выше «средней полицейской» по стране — 63,7 тыс. рублей (и уж тем более выше средней зарплаты в самой Хакасии — 34,3 тыс. рублей). Так же как и в Чечне, несмотря на рекордный рост численности сотрудников МВД и почти полную укомплектованность, с 2014 года здесь зарплата упала на 14%, до 58 тыс. рублей (но это более чем в два раза выше средней зарплаты обычных чеченских работников — 23,1 тыс. рублей). Тройку регионов, где затягивают пояса, закрывает Дагестан, который урезал зарплаты полицейским на 11% — с 59,1 до 52,4 тыс. рублей (это в дополнение к сокращению численности — см. выше), что на на 30,6 тыс. рублей выше, чем средняя дагестанская зарплата.
Впрочем, в 2017 году сразу в 37 регионах зарплаты начали расти. Татарстана, к сожалению, среди них нет. Зарплаты татарстанским полицейским снизились с 2014 года на 3%, до отметки в 45,2 тыс. рублей, а это меньше, чем «средняя полицейская» по стране. Но, разумеется, выше средней зарплаты по РТ (32,5 тыс. рублей в 2017 году).
Башкортостан потерял пальму первенства с зарплатами полицейских в ПФО — здесь она составила в 2017 году 49 тыс. рублей, тогда как в Удмуртии — почти на 1 тыс. рублей больше.
Вообще, если даже брать самые низкие зарплаты полицейских — в Белгородской, Тамбовской, Владимирской, Пензенской, Брянской и прочих областях — они все равно будут выше средней российской зарплаты. Так, «средняя полицейская» в Белгородской области — самая низкая в России, в 2017 году она равнялась 41,6 тыс. рублей, при этом средняя зарплата в области по всем работникам составила 29 тыс. рублей.
Самые высокие зарплаты — что объяснимо «северной надбавкой» — на Чукотке (115,2 тыс. рублей), Камчатке (95,1 тыс. рублей), в Магаданской области (92,7 тыс. рублей), Ненецком и Ямало-Ненецком АО (87,6 и 84,7 тыс. рублей).
|Регион
|2014
|2015
|2016
|2017
|Чукотский автономный округ
|117.432
|114.354
|116.876
|115.230
|Камчатский край
|95.511
|85.195
|102.227
|95.101
|Магаданская область
|102.433
|101.952
|97.474
|92.715
|Ненецкий автономный округ
|89.638
|82.829
|81.493
|87.563
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|86.369
|85.743
|81.556
|84.682
|Мурманская область
|87.338
|86.328
|84.174
|83.316
|Республика Саха (Якутия)
|87.786
|83.415
|82.479
|82.334
|Республика Тыва
|79.251
|74.396
|77.620
|74.487
|Сахалинская область
|75.559
|74.750
|73.073
|74.069
Хотели как лучше, получилось как всегда: в 2018 году МВД грозит второй виток кадровой реформы
Напомним, кадровая реформа в МВД приняла масштабные формы как раз после 2013 года. Однако, судя по всему, она захлебнулась в бюрократических волнах: еще в 2015 году опасались, что в ведомстве грядут большие сокращения, примерно на сто тысяч сотрудников, наибольшее — на 43 с лишним тысячи человек — должно было произойти в подразделениях вневедомственной охраны. Статистика показывает, что этого не произошло. В итоге с начала 2018 года началась новая реформа МВД, в результате которой планируется вторая волна сокращений (что там будет с укомплектованностью в итоге — страшно представить). Ожидается, что увольнения коснутся сотрудников отделов по борьбе с экстремизмом, а «часть функций отдела по борьбе с экстремизмом, в частности — предупреждения и противодействия терроризму, скорее всего, возьмет на себя Росгвардия».
Очевидно, что сокращение штата властям необходимо для повышения зарплаты (особенно много о кадровой реформе говорили, к слову, в экономически непростом 2015 году), а не только для роста эффективности работы полицейских. Согласно «майским» указам Владимира Путина, отмечают эксперты, «уже в 2018 году сотрудники полиции должны получать оклады в размере 150% от сумм 2012 года», однако «текущая экономическая ситуация вряд ли переведет эти распоряжения из категории надежд в реальность».
Тем не менее полицейским в 2018 году действительно должны будут платить больше, чем хотя бы в 2017 году: планируется, что зарплаты полиции в 2018 году повысят «как минимум на 4%». Но получат повышенную зарплату не все. Для проведения кадровой реформы в этом же году для всех российских полицейских проведут аттестацию, и на этот раз, отмечают наблюдатели, она будет жесткой: всех, кто ее не пройдет, уволят, и их места займут более квалифицированные кадры.
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