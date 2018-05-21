1:0 в пользу Курбана Бердыева: тренер «Рубина» отыграл 12 миллионов у АСВ

По мнению юристов, громкое имя на решение суда не повлияло — в Татарстане в целом складывается практика в пользу клиентов двух погоревших банков

Тренер ФК «Рубин» Курбан Бердыев с помощь адвоката сумел отстоять свои 12 млн рублей, сделку по снятию которых АСВ пыталось оспорить в Арбитражном суде Татарстана. Громкое имя на решение суда не повлияло, полагают юристы. В Татарстане в целом складывается практика в пользу клиентов банка. Подробности — в материале «Реального времени».

1:0 в пользу Курбана Бердыева

Как стало известно «Реальному времени», главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сумел отбиться от требований «Интехбанка» в лице конкурсного управляющего. АСВ требовало через Арбитражный суд РТ признать недействительной сделку по снятию порядка 12 млн рублей в валюте со счета банка 15 декабря, т. е. за несколько дней до ввода временной администрации в кредитной организации. Информацию о том, что Курбан Бекиевич выиграл судебное заседание, подтвердила помощница судьи Венеры Красавиной, которая вела процесс.

Представляла интересы легендарного тренера «Рубина» известный в Казани эксперт жилищной сферы — глава агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, которая по совместительству оказалась еще и профессиональным адвокатом. На предыдущем заседании в апреле юрист Бердыева затребовала у АСВ сведения обо всех счетах своего подзащитного, поясняя это тем, что о некоторых он мог и позабыть. Достоверно было известно о двух счетах Курбана Бекиевича, но в виду его активной финансовой деятельности Гизатова допускала и большее количество. Напомнил ли банк — сколько денег хранил на счетах его нерядовой клиент, так и осталось неясным. По крайней мере, на запрос Гизатовой в АСВ на тот момент не ответили.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сумел отбиться от требований «Интехбанка» в лице конкурсного управляющего. Фото Лины Саримовой



При этом сам размер сделки — единовременное снятие 12 млн рублей (или 200 тысяч евро) с личного валютного вклада — для Бердыева обычное явление, он привык оперировать и большими суммами, пояснял суду его юрист, напомнив и про зарплату наставника «рубиновых» — до 20 млн рублей в месяц. Незадолго до оспариваемой транзакции он снимал в евро и 500 тысяч, и миллион. Причем ресурсом пользовались и другие члены футбольного клуба. То есть это был открытый счет, к которому вкладчик прибегал постоянно, в частности, для помощи детям, которые живут за пределами России.

Примечательно, что услугами «Интехбанка» активно пользовались и другие футболисты и члены их семей. В частности, супруга Бибраса Натхо — бывшего игрока «Рубина» также недавно сумела отбить свои кровные у АСВ. Сначала конкурсный управляющий подал к ней иск, требуя вернуть 24 млн рублей, снятые 16 декабря 2016 г. Но вскоре, по непонятным причинам, отозвал заявление, чем вызвал негодование рядовых вкладчиков, возмутившихся такой избирательностью. В этом же банке оформлял кредиты и еще один футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз. Легенда казанского клуба брал 29 млн рублей на строительство дома.

«Его фамилия, наоборот, мешает, чем помогает»



В апреле суд удовлетворил ходатайство Гизатовой и перенес заседание на 14 мая. Оно и вернуло Курбану Бекиевичу его 12 млн. На данный момент полная резолютивная часть решения об отказе в требованиях АСВ еще не опубликована. Но в деле о банкротстве «Интехбанка» можно найти краткую часть определения об отказе признания сделки недействительной, хотя фамилия ответчика и не указана.

— Я считаю, что иск в отношении Бердыева был не обоснован и подобного рода иски подрывают доверие к банковской системе у населения. Если мы посмотрим все иски и их качественную характеристику, то увидим некую избирательность в отношении лиц и организаций, — прокомментировала нашему изданию победу тренера «Рубина» над АСВ Анастасия Гизатова.



Анастасия Гизатова: «Я считаю, что во многом его фамилия, наоборот, мешает, чем помогает, потому что привлекает лишнее внимание. Но иск действительно был не обоснован, и мы предоставили суду все доказательства». Фото Олега Тихонова



По словам собеседницы «Реального времени», известное имя футбольного тренера на решение суда не повлияло.

— Я считаю, что во многом его фамилия, наоборот, мешает, чем помогает, потому что привлекает лишнее внимание. Но иск действительно был не обоснован, и мы предоставили суду все доказательства. Мы были уверены в своей позиции, — говорит директор «Счастливого дома».

Казанский адвокат, представитель фирмы «Татюринформ» Ирина Кириллова также считает, что громкое имя на исход дела не повлияло.

— Я не думаю, что на вынесение такого судебного решения повлияли статусная должность ответчика, поскольку на сегодняшний день в Арбитражном суде Республики Татарстан в целом складывается практика в пользу физических лиц, являющихся клиентами банков, как по «Татфондбанку», так и по «Интехбанку», — отмечает юрист.

«У нас в республике удалось «сломать» негативную практику»

Впервые физические лица, вложившие свои деньги в два рухнувших банка, стали выигрывать в Арбитражном суде РТ буквально в апреле этого года. Тогда, как говорится, лед тронулся, и сложившаяся судебная практика начала «ломаться». До этого надежды на то, что удастся отстоять свои средства у АСВ, у пострадавших клиентов банка практически не было.

— Я считаю, что в рамках именно этих двух банков в целом у нас в республике удалось все-таки «сломать» негативную практику в отношении клиентов банков. Это заслуга хорошей работы юристов и в том числе самих судей, потому что в этом случае они решили подойти к вопросу не только с формальной стороны, а более детально и разбираться в каждой конкретной ситуации, — полагает Ирина Кириллова.

Впервые физические лица, вложившие свои деньги в два рухнувших банка, стали выигрывать в Арбитражном суде РТ буквально в апреле этого года. Фото Максима Платонова

В целом, по ее словам, с физическими лицами ситуация складывается в их пользу, поскольку большинство вынесенных определений в требованиях АСВ отказывает. Кроме того, и Апелляционный суд поддерживает решение Арбитража. С юридическими лицами практика только начинает складываться, считает юрист, поскольку количество вынесенных решений пока не дает однозначного ответа.

Напомним, конец прошлого года и начало этого ознаменовалось шквалом исков к вкладчикам «Татфондбанка» и «Интехбанка», которые сняли деньги со счетов незадолго до ввода моратория. АСВ называло эти сделки предпочтительными, что якобы нанесло урон другим кредиторам. В общей сложности было подано порядка 800 исков. Однако в виду широкого резонанса и под натиском негодующей общественности, руководство госкорпорации впоследствии отказалось почти от половины своих исков. Также конкурсному управляющему пришлось оправдываться в том, что он не проявлял избирательность к вкладчикам, исходя из их статуса:

«Предположение, что Агентство каким-либо образом активизировало оспаривание сделок с предпочтением именно в отношении кредиторов — физических лиц, является ошибочным. Вероятно, оно вызвано исключительно увеличением общего количества судебных споров в рамках проводимых Агентством процедур банкротства».

Не только вкладчик, но и дольщик

Напомним, что Курбан Бердыев стал заложником еще одной ситуации. Тренеру пришлось отстаивать свое право на собственность с нежилым помещением площадью более тысячи квадратных метров, купленным в недостроенном ЖК «Миллениум сити». Суд право собственности за ним признал, но не исключено, что «Тимер Банк» и конкурсный управляющий подадут кассационную жалобу. Впрочем, по другим аналогичным делам, хоть и не со столь значительным по площадям офисам, Апелляционный суд Поволжского округа начал выносить решения в пользу собственников.

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