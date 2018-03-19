Первый пошел: АСВ не смогло оспорить снятие средств вкладчицы ТФБ

Новый прецедент в Казани: суд поверил, что снятие происходило в рамках обычной хозяйственной деятельности

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане начали «ломать» практику оспаривания АСВ снятия средств вкладчиками перед крушением банков. Сегодня свои миллионы смогла отвоевать одна из клиенток «Татфондбанка», снявшая деньги незадолго до ввода моратория. По мнению юриста Павла Тубальцева, представлявшего интересы вкладчицы в этом деле, суд поверил, что в данном случае злоупотребления не было и снятие происходило в рамках обычной хозяйственной деятельности. Подробности — в нашем материале.

Невозможное возможно

Победу в схватке с АСВ за снятые перед крушением «Татфондбанка» средства сегодня может праздновать одна из вкладчиц. Сделать практически невозможное возможным помог своей клиентке начальник юридического отдела «Татюринформа» Павел Тубальцев, который представлял ее интересы в Арбитражном суде Татарстана. Юрист предпочел не раскрывать фамилию вкладчицы, поэтому она была изменена на Иванову. Тубальцев рассказал «Реальному времени», что несколько миллионов рублей она сняла в период с 7 по 10 декабря 2016 года, когда до ввода моратория оставалось несколько дней.

— В «Татфондбанке» особенная ситуация — по большому счету они продолжали выдавать деньги и в эти дни безо всяких махинаций. Грубо говоря, люди приходили в банк и зачастую получали денежные средства. Безусловно, все заявки на тот момент они исполнить уже не могли, как мне кажется, но огромное количество их было выполнено. Именно поэтому такой вал исков сейчас имеет место, — говорит собеседник издания.

Как рассказал Тубальцев, подобные дела по оспариванию операций по снятию средств, которых, к слову, около тысячи, суд постоянно откладывает, запрашивая дополнительную информацию. Сегодняшнее дело стало исключением, причем неожиданным для стороны ответчика.

— Мы, честно говоря, и сегодня рассчитывали, что дело будет отложено, но суд форсировал события и вынес решение в пользу вкладчика, — комментирует Павел Тубальцев.

Как рассказал Тубальцев, подобные дела по оспариванию операций по снятию средств, которых, к слову, около тысячи, суд постоянно откладывает, запрашивая дополнительную информацию. Фото Максима Платонова

«Я думаю, суд поверил, что в данном случае нет злоупотребления»

Это дело, по словам юриста, длилось порядка трех-четырех месяцев. Точку в нем сегодня поставила судья Резеда Гараева, постановив в требованиях АСВ отказать.

— Я думаю, суд поверил, что в данном случае нет злоупотребления. Конкретно у этого физического лица там остались неснятые деньги в еще большем размере. Кроме того, действительно были веские причины для того, чтобы эти деньги снимать, суду были представлены соответствующие обоснования. Я думаю, суд поверил доводам вкладчика о том, что для него это была обычная хозяйственная ситуация и он знать не знал, что банк идет ко дну, — отмечает юрист.

Выигранное дело он называет из числа не самых легких. Правда, на этом борьба за снятые средства клиентов лопнувшего банка не заканчивается. Всего у фирмы «Татюринформ» в производстве несколько десятков аналогичных дел с юридическими лицами и несколько с физическими. Но строить прогнозы по ним Тубальцев не берется, акцентируя внимание на том, что по каждому из них своя ситуация.

На тропе борьбы

Массово иски по оспариванию сделок в преддверии краха «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» начали подаваться перед Новым годом. Как рассказывала «Реальному времени» лидер союза пострадавших клиентов двух погоревших банков Александра Юманова, иски стали «прилетать» не только вкладчикам, снявшим средства в декабре, но и тем, кто снимал их в ноябре.

Как рассказывала «Реальному времени» лидер союза пострадавших клиентов двух погоревших банков Александра Юманова, иски стали «прилетать» не только вкладчикам, снявшим средства в декабре, но и тем, кто снимал их в ноябре. Фото Олега Тихонова

Подробнее эту ситуацию в колонке для «Реального времени» разбирала казанский адвокат Ирина Кириллова. Прогнозы юриста оказались более позитивными, чем мнения других экспертов, ссылающихся на опыт остальных обанкротившихся банков. По мнению адвоката, клиенты «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» могут отстоять свою позицию в суде. Подробнее об этом можно почитать здесь.

В АСВ, со своей стороны, после волны недовольства общественности заявили, что они оспорят только половину случаев досрочного закрытия вкладов в «Татфондбанке» и «ИнтехБанке». 6 марта стало известно, что агентство отказалось от исков на общую сумму в 48 млн рублей, 12 марта — практически на 9 млн рублей, 15 марта — на 38 млн рублей, а 16 марта — еще на более чем 17 млн рублей.

Но активисты Союза пострадавших вкладчиков этим не довольствуются и помимо того, что проводят акции с требованием провести полноценное расследование ситуации, ставят под сомнение работу конкурсного управляющего ТФБ в лице представителя АСВ в связи с тем, что он не оспаривает сделки «Татфондбанка» с ЦБ. Например, в начале марта они попросили конкурсного управляющего «Татфондбанка» показать отчеты по сделкам Центробанка. Его подозревают в ускоренном выводе 15 млрд рублей из ТФБ накануне краха. При этом Александра Юманова рассказывала, что он не собирается оспаривать сделки с Центробанком.

Победа стала чем-то из ряда вон выходящим, но дающим надежду другим рядовым вкладчикам. Фото asv.org.ru



С нерядовым прецедентом

К слову, если АСВ заявляет о сомнительности сделки в преддверии моратория, суд традиционно встает на сторону агентства, практически не оставляя для ответчиков шанса отбиться от иска. Таким образом, описанная выше победа стала чем-то из ряда вон выходящим, но дающим надежду другим рядовым вкладчикам. Ранее АСВ не смогло доказать в татарстанском суде сомнительность сделки разве что совсем не простого «Алтынбанка» Рината и Талгата Абдуллиных. 12 декабря «ИнтехБанк» перечислил на счет банка 200,7 млн рублей в счет погашения долга по межбанковскому кредиту. Агентство в честности сделки усомнилось и подало иск в суд. 7 марта Арбитражный суд постановил, что основания для отмены сделки он не нашел.

P.S. На запрос «Реального времени» в АСВ сообщили, что «Агентство не комментирует рассматриваемые в судебных инстанциях вопросы, в которых выступает стороной по делу, поскольку это может быть расценено как попытка давления на решение суда».