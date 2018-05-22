«Сарай — столица тартар, где живет император»: Орда в европейской картографии

Что знали средневековые европейцы о территории и городах Золотой Орды. Часть 1

Красочными средневековыми географическими картами можно любоваться очень долго. Однако насколько точно они передавали реальность? Много ли знали картографы тех веков об отдаленных странах? В рамках совместного проекта «Реального времени» и Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова про средневековые представления европейцев о «Тартарии» рассказывает старший научный сотрудник отдела картографии Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Игорь Фоменко.

Морские карты-портоланы точнее всего передают географию Золотой Орды

Грядет 750-летний юбилей Золотой Орды, и мне хотелось бы обратиться к одному из малоизученных источников, который позволяет существенно уточнить, как европейцы видели это государство и населяющие его народы. Такую возможность дает нам картография. Чтобы не утонуть в море графического материала, уделим внимание лишь знаковым памятникам лучших европейских мастерских.

Обратимся к языку графики и посмотрим, какие знания европейцев о далекой и загадочной Тартарии нашли воплощение на средневековых картах. Отметим, что для XV—XVI веков важным источником являются морские карты-портоланы, наиболее точные картографические материалы.

На морских картах XV века, вышедших из мастерских разных картографических школ Европы, отмечены главные золотоордынские города Причерноморья. Наиболее значимые топонимы сопровождаются миниатюрами флагов с джучидской тамгой и стилизованными изображениями городов. Территория, над которой реют флаги с джучидской тамгой, совпадает с границами Золотой Орды, которые прослеживаются по письменным источникам. Крайний западный пункт — город Вичина, крупная гавань в нижнем течении Дуная; на Востоке — Тана (Азак). Золотоордынский город Азак отмечен на портоланах наибольшим в Северном Причерноморье количеством флагов с джучидской тамгой различного дизайна. Это свидетельствует о том, что город являлся крупнейшим центром как региональной, так и международной торговли.

Планисфера Стефана Борджиа. Фото wikipedia.org



«Это город Сарай джедит татарского Батайа, где великий хан и помер»

Рассмотрим медную круглую карту мира — «Планисферу Стефана Борджа» (1440—1450 годы — XVII век) из Ватиканской апостолической библиотеки. На планисфере, которая являлась в первую очередь настенным украшением, встречается одно из первых упоминаний этнонима Тартария. На миниатюре в среднем Поволжье (левобережье) изображен кочевой город, возможно, это резиденция хана Большой Орды. Шатры, чередуясь с повозками, образуют каре, в центре которого бьет источник воды, рядом пасутся распряженные кони, на миниатюрах показан быт кочевников; близ кочевого стана присутствует текст, который с небольшими изменениями часто встречается и в картографии XVI века на том же месте: «Царство Великой Тартарии: когда тартары перемещаются в какое-либо место, они запрягают быков и других вьючных животных и ищут такое место, где хорошие пастбища. Город же их состоит из многих шатров, повозок и др.».

На планисфере 1448 года бенедиктинского монаха из Зальцбурга Андреаса Валшпергера мы также встречаем одно из ранних названий, связанных с именем «тартары». Государство Тартарская империя находится выше Команского царства, что в среднем Подонье. На правом берегу Дона (у брата Андрея наблюдается некая путаница с реками) расположен город, а рядом текст: «Сарай — столица тартар, где живет император». В Среднем Поволжье в земле Кумания — огромная миниатюра города, обнесенного высокой крепостной стеной, рядом находится комментарий: «Это город (Сарай) джедит татарского Батайа, где великий хан и помер». Надо заметить, что имя хана Золотой Орды, упомянутое на карте 1448 года, встретилось первый и единственный раз в известных мне картографических легендах.

Место, где Тэмуджин стал Чингисханом отмечено огромной короной

На некоторых портоланах демонстрируются отношения вассалитета внутри Золотой Орды. К примеру, на морской карте 1482 года Хайме Бертрана над Крымом помещена фигура правителя, восседающего на подушках с кривым мечом и круглым щитом с тамгой, рядом подпись «Царь Тартарии». Восточнее присутствует изображение правителя гораздо большего размера со скипетром и державой, именуемое La Granchan Amperator de Tartaria.

На анонимной планисфере середины XV в. из Модены (т. н. «Моденский аноним») в Великой Тартарии, ближе к северу близ зеленых холмов покоится огромная царская корона, которая отмечает место избрания Тэмуджина ханом с титулом «Чингис», прокомментированное следующей легендой: «В 1187 году здесь был коронован Первый Тартарский Король».

Карта Фра Мауро. Фото wikipedia.org

Обратимся к карте мира 1459 года, составленной Фра Мауро в Венеции (хранится в библиотеке Марчиано). Карта являлась заказом португальского монарха Аффонсу V . Надо отметить, что до появления этого шедевра средневековой картографии на европейских картах мы не видим дорог. У Фра Мауро дороги проложены и соединяют регионы и города России, что является важным аргументом в пользу того, что он черпал сведения у путешественников там побывавших.

На этой венецианской космографии имеется этноним «Тартария» — в названии регионов, где раньше картографы изображали Аланию и Куманию (южнорусские степи) в междуречье Днепра, Дона и Волги. Имеется на этой карте и город Тартария — ниже устья реки Медведицы, которая впадает в Дон. Этот город пока не поддается локализации из-за слабой археологической изученности региона.

Европейские картографы знали, что в Золотой Орде два Сарая

Миниатюра первой столицы Золотой Орды города Сарай на карте Фра Мауро значительно уступает обнесенному мощной крепостной стеной Сараю, которому художник Андреа Бьянко не зря дал определение «грандо». Близ Saray Grando присутствует миниатюра роскошной усыпальницы с сопроводительным текстом-эпитафией, который восходит к событиям 1395 года. «Тартарская Гробница: в которой находится 18 погребений, сделанных по воле Тамерлана, который учинил здесь им [тартарам] величайший разгром. И распорядился похоронить он тут только самых знатных, и этот погребальный мавзолей подобен тому, что изображено [на карте]». Речь, несомненно, идет о погребальном комплексе, в котором были захоронены «знатные татары» из армии Тохтамыша, потерпевшей поражение от Тамерлана в битве при Кондурче.

Ценность карты 1459 года еще и в том, что автор поместил на ней сразу две столицы Золотой Орды на левом берегу Эдиля (Волги): «Сарай» на левом берегу реки «Кара Сарай», при впадении ее в Эдиль, соответствует городу Сарай-Бату, и «Сарай Грандо» (Сарай ал-Джедид). На карте присутствует и третий Сарай — Сарай Калмуков, который расположен на правобережье Волги.

Карта Николо Каверио. Фото wikipedia.org

С ослаблением Монгольской империи и Золотой Орды изображение сарайского правителя на картах постепенно уменьшается в размерах, изменяется также и его титулатура — слово «император» редуцируется. Агрессивный образ «Tartaro», вооруженного мечом, мы видим в Северном Причерноморье на навигационной карте из морского атласа 1512 года Весконте Маджоло, а также на портолане другого представителя знаменитого генуэзского клана картографов второй половины XVI века Джакопо Маджоло.

Продолжение следует

