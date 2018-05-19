Вильфредо Леон («Зенит») — спортсмен недели по версии «Реального времени»

Он пришел в Казань вундеркиндом, а ушел легендой

В конце прошлой недели Казань, как и неделей ранее, прощалась с фигурой, которая со временем переросла статус просто выдающегося спортсмена и стала для города символом успеха и побед. Но Вильфредо Леон, в отличие от Гекдениза Карадениза, из спорта не уходит, а переезжает в Италию. Спортивная редакция «Реального времени» тем временем запускает еженедельную рубрику, в которой будет определять лучшего спортсмена Татарстана за прошедшие 7 суток, и лучшего момента для этого, наверное, не найти — в прошлое воскресенье Леон своим фирменным эйсом поставил точку в победном домашнем финале Лиги чемпионов. О том, почему кубинец — главная спортивная фигура прошедшей недели, в материале «Реального времени».

Откуда президент «Перуджи» взял деньги на Леона?

— Для меня этот сезон будет по-настоящему грандиозным, только если мы выиграем домашний «Финал четырех». Только тогда я буду счастлив, — говорил за неделю до своего прощального матча Вильфредо и до того момента, когда он своим неберущимся эйсом поставит точку в, возможно, самом напряженном и красивом волейбольном финале текущего десятилетия. Кстати, в полуфинале Лиги чемпионов кубинец, по сути, похоронил свой будущий клуб — «Перуджу», доказав, что является настоящим профессионалом.

Уже после «Финала четырех», когда Вильфредо, освещенный прожекторами и окруженный журналистами, давал интервью телевидению Европейской федерации волейбола (CEV), за его спиной стоял весьма колоритный мужчина средних лет в черном блестящем пиджаке, который порой перебивал и отвечал за героя дня. Это был президент нового клуба Леона Джино Сирчи, который и нашел необходимые деньги на контракт Вильфредо в Италии. И даже создавалось впечатление, что Сирчи воспринимает кубинца как личное имущество. Когда игроку задали вопрос, не чувствовал ли он давления в играх с «Перуджей», поскольку уже имеет с ней соглашение, слово вновь взял итальянский функционер и заверил, что никакого давления не было. Но уже по этому интервью было понятно, что Леон теперь лишний раз не вздохнет. Среди итальянских журналистов ходит слух, что Джино Сирчи имеет довольно тесные связи с мафией, и деньги на кубинца отыскались не обязательно законным способом.

Как начиналась и заканчивалась великая эпоха

Первый матч за национальную сборную Кубы Леон провел ровно 10 лет назад, в возрасте 14 лет, выйдя на замену в четвертой партии поединка мирового квалификационного турнира против сборной Германии. В 17 лет он стал ее капитаном, и уже тогда в том, что на Кубе растет новый гений от волейбола, не сомневался никто. Но в интересах роста игроку необходимо было перебираться в один из сильных европейских чемпионатов. Таковых три: российский, польский и итальянский. Однако, обратившись к федерации волейбола Кубы с просьбой покинуть Остров свободы, он, по сути, выписал себе «волчий билет». Его тут же дисквалифицировали, ведь «рай социализма» так просто не покидают.

Казанский «Зенит» был единственным клубом, готовым платить пока еще не самому звездному и окрепшему игроку. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)



— Я принял решение — хочу играть за сборную Польши, — говорил прошлой весной «Р-Спорту» Вильфредо Леон. — Это не значит, что я не люблю Кубу. Я люблю ее. Я родился и вырос там, получил образование, и моя семья по-прежнему живет там. Но по ряду причин я решил не играть за сборную Кубы, и она должна уважать мой выбор, мое решение. Это не то, что думают некоторые люди, которые считают, что я выбрал Польшу из-за экономических и финансовых причин. Я отдал Кубе все, что она хотела от меня на тот момент, и заплатил за это высокую цену. Сейчас хочу жить ради своей семьи, ради себя, ради своей новой страны. Но Куба не хочет принимать это. Вот и все. Меня называют предателем, но я себя предателем не считаю, — делился переживаниями кубинец.



Тем временем именно казанский «Зенит», который решил всерьез и надолго обосноваться среди грандов мирового волейбола, был единственным клубом, готовым платить пока еще не самому звездному и окрепшему игроку с годичным простоем сумму в 450 тысяч евро в год. Впоследствии казанцам за это воздалось сполна. И если по приезду в «Зенит» у Леона были некоторые недочеты в игре на приеме, то через год в распоряжении казанской команды было волейбольное оружие нового поколения, которого прежде в мировой практике просто не было. Мощнейшая подача, которая нередко оборачивалась решающим эйсом, отличный прием и убийственное завершение вкупе с баскетбольным прыжком, позволяющим перепрыгивать подчас блоки соперников.

Однако и финансовые запросы кубинского гения росли ежегодно. В 2016 году Леон подписал новый двухлетний контракт, по которому получал уже 1 миллион евро в год, и стал самым высокооплачиваемым волейболистом мира. Но осенью 2017 года начались переговоры по новому контракту волейболиста, и здесь стороны уже договориться не смогли, что стало началом конца великой эпохи Вильфредо в Казани.

Желание нового вызова понятно

А эпоха, надо сказать, и вправду стала исторической и незабываемой, и еще большой вопрос, будет ли когда-либо «Зенит-Казань» так же силен, как в эти 4 года, когда на паркете в голубой майке блистал Леон. В Татарстане он успел стать четырехкратным обладателем чемпионского кубка российской Суперлиги, столько же раз брал Кубок России, трижды поднимал над головой Суперкубок России, четыре сезона подряд становился победителем Лиги чемпионов, а в декабре прошлого года наконец-то взял последний недостающий трофей в своей карьере и в истории казанского «Зенита» — кубок клубного чемпионата мира 2017, сделав таким образом своеобразный «пента-трик» (пять трофеев за один сезон).

Играя в России, Леон выиграл абсолютно все, что существует в этом виде спорта на клубном уровне. Фото Максима Платонова

Не меньше призов кубинский доигровщик набрал и в личном зачете: лучший нападающий Мировой лиги 2009 года, MVP волейбольного турнира Панамериканских игр (2011), MVP «Финала четырех» Лиги чемпионов (2015, 2016), лучший подающий «Финала шести» чемпионата России (2017) и множество других. Играя в России, он выиграл абсолютно все, что существует в этом виде спорта на клубном уровне.

И его желание попробовать себя на новом месте вполне понятно. Тем более что итальянская лига становится все более конкурентной. Ведь и главные оппоненты «Перуджи» из «Лубе Чивитанова» не сидят без денег и амбиций. Так, они подписали другого кубинского волейбольного «мага», Йоандри Леала из «Сада Крузейро». Стоит учитывать и тот факт, что Вильфредо получил польское гражданство, и его супруга тоже из тех мест. И, конечно, постоянное пребывание в пределах шенгенской зоны здорово облегчит жизнь его семье.

Казань будет ждать Вильфредо всегда

Однако и вариант с возвращением в Казань кубинец не отметает. Особенно учитывая, как тяжело ему далось расставание с городом, где он достиг всего и который в нем просто души не чает. После окончания «Финала четырех» и, возможно, самого красивого завершения карьеры в казанском клубе ваш корреспондент подошел к Вильфредо и спросил у него, существует ли вероятность, что он вернется в «Зенит» для продолжения карьеры (или ее окончания):

— Всегда есть такой шанс! — сразу сказал Леон. — Не исключаю, что вернусь в «Зенит» в будущем. Ведь этот клуб дал мне шанс, он поверил мне в свое время. Это очень многое для меня значит. Посмотрим, что будет через несколько лет.

Вариант с возвращением в Казань кубинец не отметает. Фото Максима Платонова

Однако позже, когда волейбольный паркет в «Баскет-холле» уже был снят и о завершившемся «Финале четырех» практически ничего не напоминало, представитель пресс-службы «Зенита» Равиль Рахматуллин рассуждал уже в том духе, что еще не факт, что Леон будет так необходим команде. Ведь она уже нашла ему замену в лице французского доигровщика Эрвина Нгапета.

В любом случае, каким бы Вильфредо Леон не вернулся, казанские поклонники волейбола будут счастливы. Ведь такое прощание, какое получил он в Татарстане, заслужили лишь единицы: Алексей Морозов, Гекдениз Карадениз и, собственно, сам кубинский волшебник.

В добрый путь, Вильфредо. А мы будем следить за твоей карьерой и ждать тебя домой. В Казань.