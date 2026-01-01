Губерниев назвал работу Карпина разочарованием года в российском спорте

Телеведущий остался разочарован работой тренера в московском «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал работу тренера Валерия Карпина в московском «Динамо» разочарованием года в спорте.

— Спортсмены сейчас не могут разочаровать, потому что нашему спорту сейчас трудно разочаровать. Но меня разочаровал Карпин как тренер «Динамо». Я ждал от него большего, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Карпин с лета по ноябрь совмещал работу главного тренера в сборной России и московском «Динамо». В концовке первой части сезона он был уволен из клуба в связи с неудовлетворительными результатами.

Зульфат Шафигуллин