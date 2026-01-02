КХЛ включила одного хоккеиста «Ак Барса» в символическую сборную декабря

В прошедшем месяце Семенов сыграл восемь матчей и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+10»

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила символическую сборную лучших игроков и новичков прошедшего месяца.

В декабрьскую команду вошел нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов. В декабре хоккеист «барсов» набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+10» в восьми матчах, а также выиграл 59,5% вбрасываний.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме него, в символическую сборную лучших игроков месяца попали вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин, защитники Дамир Шарипзянов («Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо» Мск), а также форварды Никита Гусев («Динамо» Мск) и Рид Буше («Автомобилист»).

В команду лучших новичков КХЛ включила вратаря Никиту Новоселова («Автомобилист»), защитников Ивана Патрихаева (ЦСКА) и Максима Белоусова («Лада»), нападающих Матвея Полякова (СКА), Игоря Нечаева («Металлург») и Александра Жаровского («Салават Юлаев»).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, «Ак Барс» завершил декабрь победой над «Северсталью» (4:3 Б) и на второй строчке Восточной конференции. В общей турнирной таблице лиги казанская команда занимает третье место.

Зульфат Шафигуллин