МОК: россияне выступят на Олимпиаде «нейтралами» даже в случае окончания СВО

Комитет не собирается менять своего ранее принятого решения

Фото: Динар Фатыхов

Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх — 2026 в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что в организации не собираются менять ранее принятое решение.

— На данном этапе ничего не изменится в уже принятом решении: нейтральные атлеты, в индивидуальном порядке, — сказала Ковентри в интервью итальянской Corriere della Sera.

Напомним, в 2022 году МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в связи с обострением ситуации на Украине.

На Летних Олимпийских играх в 2024 году несколько россиян участвовали в индивидуальном порядке в нейтральном статусе. Аналогичная практика будет применена на Зимних Играх.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.

Зульфат Шафигуллин