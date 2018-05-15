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Все, что осталось за кадром телетрансляции финала волейбольной Лиги чемпионов

13:00, 15.05.2018

Видеопостфактум «Реального времени»

Все, что осталось за кадром телетрансляции финала волейбольной Лиги чемпионов Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» вновь сильнейший клуб в Европе — в финале Лиги чемпионов команда Владимира Алекно победила итальянскую «Чивитанову». Трофей впервые покорился «Зениту» на родной площадке, но решающий матч был примечателен еще и тем, что он стал последним для легенды клуба Вильфредо Леона в составе казанцев. Все, что осталось за кадром телетрансляции — в видеоматериале «Реального времени».

Видео Эрика Добролюбова
СпортВолейбол Татарстан
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