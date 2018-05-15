Все, что осталось за кадром телетрансляции финала волейбольной Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» вновь сильнейший клуб в Европе — в финале Лиги чемпионов команда Владимира Алекно победила итальянскую «Чивитанову». Трофей впервые покорился «Зениту» на родной площадке, но решающий матч был примечателен еще и тем, что он стал последним для легенды клуба Вильфредо Леона в составе казанцев. Все, что осталось за кадром телетрансляции — в видеоматериале «Реального времени».