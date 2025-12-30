Источник: «Рубин» возглавит экс-тренер «Астаны» и «Партизана»

Футбольный инсайдер Иван Карпов сообщает, что Срджан Благоевич станет новым главным тренером казанцев

Фото: Артем Дергунов

Сербский специалист Срджан Благоевич станет новым главным тренером «Рубина». Об этом сообщает известный футбольный инсайдер Иван Карпов.

Источник уточняет, что изначально Благоевича предлагали московскому «Спартаку», но там отказались от такого варианта.

По ходу нынешнего сезона Благоевич был уволен из сербского «Партизана» за два подряд поражения. Летом его команда также участвовала в Братском кубке в Москве. До чемпионата Сербии специалист руководил казахстанской «Астаной».

Новый тренер может быть назначен после отставки Рашида Рахимова с поста рулевого «Рубина». Ранее попечительский совет клуба признал выступление команды неудовлетворительным.

На зимний перерыв «Рубин» ушел седьмым в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом команда досрочно вылетела из розыгрыша Кубка России.

Зульфат Шафигуллин