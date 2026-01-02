Кандидат в тренеры казанского «Рубина» поделился планами на будущее
«Надеюсь, мой следующий клуб станет шагом вперед для меня», — заявил Благоевич
Кандидат в главные тренеры «Рубина» Срджан Благоевич поделился планами на будущее. В интервью сербскому СМИ специалист выразил надежду, что его следующий клуб станет для него шагом вперед в тренерской карьере.
— Есть определенные разговоры с клубами. Мое желание — не делать длительных перерывов в работе, но на это влияет много обстоятельств. Я продолжаю работать над собой. Надеюсь, мой следующий клуб станет таким, что я смогу считать это шагом вперед, — сказал Благоевич в интервью «Спортиссимо».
Ранее сообщалось, что уволенный осенью из сербского «Партизана» Срджан Благоевич возглавит «Рубин».
В казанском клубе признали выступление команды в первой половине сезона неудовлетворительным. При этом главный тренер Рашид Рахимов официально еще не уволен с должности.
