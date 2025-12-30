«Ак Барс» объявил состав на последний матч в 2025 году

Игра с «Северсталью» в Казани начнется в 19:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на матч с «Северсталью» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра станет заключительной для команд в 2025 году.

Встречу пропустят нападающие «Ак Барса» Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. Также вне заявки остался форвард казанцев Семен Терехов. В воротах «барсов» сыграет Тимур Билялов, его сменщиком будет Максим Арефьев.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Арефьев); Хмелевский — Семенов — Алистров, Лямкин — Миллер; Галимов — Сафонов — Денисенко, Карпухин — Марченко; Пустозеров — Фисенко — Биро, Ст. Терехов — Фальковский; Дыняк — Кателевский — Бровкин, Жулин, Иванов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встреча в Казани начнется в 19:00 по московскому времени, игру покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета».

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, «Северсталь» идет второй в турнирной таблице Запада. В этом сезоне команды еще не встречались между собой. В прошлом розыгрыше чемпионата КХЛ череповчане выиграли оба очных поединка с «Ак Барсом».

Зульфат Шафигуллин