«Ак Барс» закроет год матчем с «Северсталью» в Казани

В заключительной игре в 2025 году казанцы примут одного из лидеров Западной конференции

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с череповецкой «Северсталью» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра станет для команды Анвара Гатиятулина заключительной в 2025 году.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, имея в активе 54 очка в 40 матчах. «Северсталь» идет второй в турнирной таблице Запада с теми же 54 баллами в 40 играх чемпионата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Череповчане перед поездкой в Казань не смогли довести победную серию до трех матчей подряд, проиграв в Уфе «Салавату Юлаеву» (1:2 Б). В последних пяти поединках в лиге «Северсталь» одержала три победы.

Казанская команда выиграла две игры кряду — «Салават Юлаев» (2:1) и «Трактор» (3:2). Единственное поражение в пяти последних матчах «барсы» потерпели 18 декабря от СКА (2:3).

Всего в КХЛ команды провели 32 очных поединка, в которых «Ак Барс» выиграл 20 раз. В нынешнем сезоне соперники еще не встречались.

В прямом эфире матч из Казани покажут телеканалы КХЛ ТВ, ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин