Лидер женского зачета Кубка России по лыжам обещала выступить на этапе в Казани

Крупицкая из-за болезни пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани, но планирует приехать в столицу Татарстана

Фото: Михаил Захаров

Лидер общего зачета Кубка России по лыжным гонкам Евгения Крупицкая приедет на казанский этап соревнований. Об этом лыжница сообщила в соцсетях.

При этом Крупицкая из-за болезни пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани с 3 по 4 января.

— Всех с новым, 2026 годом! К сожалению, на «Гонке чемпионов» в Рязани я не выступлю, приболела, увидимся в Казани! — написала Крупицкая.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

После пяти этапов Кубка России Крупицкая возглавляет женский общий зачет с 539 очками. На российских соревнованиях лыжница представляет сборную Санкт-Петербурга.

Казанский этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 15 по 18 января на лыжно-биатлонном комплексе в Мирном.

Зульфат Шафигуллин