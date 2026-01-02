Transfermarkt объявил тройку самых дорогих нападающих в мировом футболе
Мбаппе, Холанд и Ямаль оценены в 200 млн евро
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt объявил тройку самых дорогих футболистов в мире.
В число наиболее дорогостоящих форвардов в мировом футболе вошли Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») с рыночной стоимостью в €200 млн.
Ранее Transfermarkt назвал англичанина Джуда Беллингема (€160 млн) из мадридского «Реала» самым дорогим полузащитником мира.
