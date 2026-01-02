Новости спорта

Transfermarkt объявил тройку самых дорогих нападающих в мировом футболе

13:57, 02.01.2026

Мбаппе, Холанд и Ямаль оценены в 200 млн евро

Фото: Реальное время

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt объявил тройку самых дорогих футболистов в мире.

В число наиболее дорогостоящих форвардов в мировом футболе вошли Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») с рыночной стоимостью в €200 млн.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее Transfermarkt назвал англичанина Джуда Беллингема (€160 млн) из мадридского «Реала» самым дорогим полузащитником мира.

Зульфат Шафигуллин

