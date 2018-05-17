Путевые заметки из Мармариса: культ Ататюрка, драгоценный песок Клеопатры и лабиринты старого города

Фото: Лина Саримова

Несмотря на политическую конъюнктуру, складывающуюся в последние годы, Татарстан и Турция продолжают придерживаться курса на сотрудничество и сближение. Наши города развивают побратимские связи, крепнут культурные и деловые отношения, а товарооборот между республиками продолжает расти. Вместе с тем активно развивается туристическое направление — для многих татарстанцев Турция является основным местом для отдыха. При содействии ГК РТ по туризму, мэрии города Мармариса, а также компании «Анекс Тур», у «Реального времени» появилась возможность подробно ознакомиться с внушительной частью Турецкой Ривьеры и рассказать своим читателям о том, на какие города, экскурсии и достопримечательности стоит обратить внимание при планировании отдыха. Во втором материале цикла мы делимся своими впечатлениями от Мармариса.

Отправная точка — Даламан

Отправной точкой нашего путешествия был небольшой курортный городок Даламан, расположенный близ побережья Средиземного моря, в провинции Мугла. Туристическая отрасль в нем развита не так сильно, как в том же Мармарисе или Фетхие: в городе немного отелей, а внушительная часть населения далека от индустрии отдыха — местные либо трудятся на расположенной неподалеку целлюлозно-бумажной фабрике, либо занимаются сельским хозяйством.

В Даламане находится одноименный международный аэропорт, принимающий туристические потоки на юго-западе Турции. Сейчас он частично находится на реконструкции, однако, как нам пообещал директор аэропорта Хамди Гювенч, к концу мая все работы будут завершены: «В перспективе Даламан станет самым безопасным аэропортом в мире, который будет принимать до 10 млн гостей. Площадь нашего аэропорта увеличится с 95 тыс. кв. метров до 130 тыс. кв. метров. Будет VIP-зал, четыре уровня контроля багажа (в том числе, с использованием томографии), быстрый паспортный контроль и другие подобные услуги, ускоряющие весь процесс для пассажиров».

В Даламане находится одноименный международный аэропорт, принимающий туристические потоки на юго-западе Турции. Фото ok-turkey.com



Стремящийся обеспечить максимальный комфорт для посетителей Даламана Гювенч также прокомментировал недавнее введение жестких запретов в крупных российских аэропортах — Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Напомним, принятый в апреле закон запрещает ждущим вылета пассажирам ложиться на кресла, лавки, ступени и пол (на последние также запрещается садиться). Штраф ждет всякого, кто поставит сумку на сиденье кресла в зале ожидания или опустит ее на ступеньку эскалатора. Также нельзя слушать музыку без наушников, находиться в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом или иными предметами. Переодеваться в уборных аэропорта тоже запрещено.



— Мне не нравится такой подход. Везде надо предусматривать условия для комфорта пассажиров: к примеру, устанавливать скамеечки в достаточном количестве для того, чтобы люди могли сидеть. Это некрасиво. Надо создавать какие-то условия, чтобы такого не было. В Даламане этому уделяется особое внимание, — высказался наш собеседник.



Отметим, что в этом году из Татарстана в Даламан прилетит порядка 30 тыс. пассажиров, причем больше половины туристов будут привезены «Анекс Туром», однако, по словам Гювенча, турецкая сторона стремится к чему-то большему, нежели банальное увеличение турпотока: «Мы хотим, чтобы и мы прилетали к вам, и вы к нам. В общем, мы хотим дружить!».

Жизнь в Мармарисе

Путь из Даламана до Мармариса на автомобиле в среднем занимает полтора часа — за это время можно успеть впитать в себя «живую», «некурортную» Муглу. Высокие горы и затянутые густыми лесами холмы перемежаются с небольшими деревушками и городками, взгляд притягивают аккуратные домики (все как один облепленные солнечными батареями и баками для нагрева воды), во дворах которых растут апельсиновые деревья, и что-то неспешно делают сами жильцы. Время от времени вдоль трассы материализуются непонятно кому нужные там мебельные магазины и вполне себе необходимые заправки. А спустя примерно полтора часа наблюдений вы, наконец, выруливаете из-за тысячного по счету крутого поворота, и перед вами открывается панорамный вид на жемчужину турецкой ривьеры — Мармарис.

Через весь город тянется почти 12-километровая набережная, с которой открывается завораживающий вид на холмистый полуостров, море и россыпь многочисленных яхт и парусников

Город вытянулся по берегу бухты, окруженной горами. Вход в нее перекрывает большой полуостров, поэтому сильные волны никогда не достигают Мармариса. Если сравнивать местный климат с популярной у туристов Антальей, то окажется, что последняя заметно уступает Мармарису, в котором нет высокой влажности, и даже при температуре +50 в городе вас будет обдувать сухой, горячий ветерок, а ближе к берегу — легкий морской бриз.



Через весь город тянется почти 12-километровая набережная, с которой открывается завораживающий вид на холмистый полуостров, море и россыпь многочисленных яхт и парусников. В центре Мармариса расположено огромное количество отелей, ресторанов, баров и магазинов. Кстати, для любителей ночных тусовок здесь есть целая улица Bar street, вдоль которой выстроились десятки развлекательных заведений.



При этом, удовольствие от пребывания в Мармарисе можно получить и не спуская деньги в ресторанах и ночных клубах. Обычная прогулка по старой части города может произвести на вас большее впечатление, нежели многочасовое заседание над сменяющими друг друга тарелками с едой. Выбеленные стены приземистых домов в центре Мармариса образуют затейливый лабиринт из узких мощеных улочек, по которым можно блуждать бесконечно. По пути вам будут встречаться уютные сувенирные лавки, дружелюбные уличные коты, уплетающие корм из мисок, которые заботливо оставили для них местные жители, а аромат цветущих растений, расползающихся по стенам, будет смешиваться с запахом турецкой колоньи, доносящимся из какого-нибудь маленького витражного оконца.

В Турции царит культ Мустафы Кемаля Ататюрка



Передвигаясь по городу, вы непременно зацепитесь взглядом за обилие флагов: почти на каждом окне, балконе и шпиле развеваются алые полотна с изображением полумесяца и звезды или же с портретом великого турецкого политика Мустафы Кемаля Ататюрка. В Турции царит культ этой политической фигуры, и иногда патриотичные граждане в своем стремлении выразить уважение к Ататюрку заходят чуть дальше вывешивания флагов или обклеивания автомобиля стикерам — многие делают татуировки в виде его портрета или подписи.

Прочь из отеля

Туризм в Мармарисе начал активно развиваться в 80-е годы прошлого века. Изначально этот курортный городок пользовался популярностью у европейцев — наши туристы открыли его для себя лишь в начале нулевых. В местных отелях гостям предоставляется традиционно качественное «турецкое» обслуживание и широчайший спектр услуг, однако даже несмотря на это, не каждый способен выдержать неделю — а то и больше — взаперти. Чтобы разбавить «рутину», можно отправиться на интересные туристические объекты, расположенные недалеко от Мармариса.

К примеру, в деревушке Орхание есть уникальное место — песчаная коса Кыз куму. Бухта, в которой она находится, очень живописна: пологий спуск в море, крупный песок, отсутствие больших волн, чистая и очень теплая вода. Глубина моря рядом с косой достигает нескольких метров, а ходить по ней можно максимум по колено в воде. С этим местом связана древняя легенда. Одна принцесса якобы спешила на встречу к своему возлюбленному. Набрав песок в подол платья, девушка высыпала его перед собой, прокладывая себе таким образом дорожку. Она удалялась все дальше и дальше в море, но в один момент песок закончился, и несчастная девушка утонула. На деле же все оказывается намного прозаичней: подводное течение залива постоянно наносит туда песок, в результате чего образовывается мель.





На острове Клеопатры находятся руины легендарного античного города Кедраи



В 30 километрах от Мармариса в заливе Гекова находится остров Клеопатры. По легенде, египетской царице его подарил великий римский полководец Марк Антоний во время их свадебного путешествия. Специально для Клеопатры из Египта на остров было доставлено несколько галер уникального белого песка, который сохранился до наших дней и встречается только в Африке. На безумно красивом пляже острова даже установлены специальные заграждения, чтобы туристы не растащили драгоценный песок. Также на острове находятся руины легендарного античного города Кедраи. До наших времен неплохо сохранился небольшой театр, храм Аполлона и крепостные стены. Отметим, что там до сих пор ведутся археологические раскопки.

Также можно отправиться на живописную реку Дальян, чтобы насладиться дикой природой, половить голубых крабов, обмазаться лечебной грязью и побывать на огромном песчаном пляже, где откладывают яйца, занесенные в Красную книгу черепахи Каретта-Каретта.

1 / 15 Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова