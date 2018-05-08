«Когда турок говорит, что его жена домохозяйка — это не значит, что она ничего не делает»

Губернатор Муглы о туристической привлекательности этой провинции, заработке на мраморе и сосновом меде, а также «безработных» турчанках

Несмотря на политическую конъюнктуру, складывающуюся в последние годы, Татарстан и Турция продолжают придерживаться курса на сотрудничество и сближение. Наши города развивают побратимские связи, крепнут культурные и деловые отношения, а товарооборот между республиками продолжает расти. Вместе с тем активно развивается туристическое направление — для многих татарстанцев Турция является основным местом для отдыха. При содействии ГК РТ по туризму, мэрии города Мармариса, а также компании «Анекс Тур», у «Реального времени» появилась возможность подробно ознакомиться с внушительной частью Турецкой Ривьеры и рассказать своим читателям о том, на какие города, экскурсии, достопримечательности и отели стоит обратить внимание при планировании отдыха. В первом материале цикла мы публикуем мини-интервью с губернатором провинции Мугла, включающей в себя один из самых популярных курортных районов Турции.

Первое впечатление от Муглы и встреча с губренатором

Провинция Мугла, омываемая водами Эгейского и Средиземного морей, по праву считается одной из главных частей курортной Турецкой Ривьеры: 1 480 км береговой линии, чистое море, палящее солнце, густые леса, многочисленные заливы и богатейшее историко-культурное наследие. Область делится на 12 районов: Мугла, Мармарис, Фетхие, Бодрум, Даламан, Датча, Каваклыдере, Кейджегиз, Миляс, Ортаджа, Ула и Ятаган. В следующих публикациях нашего цикла мы детально расскажем практически о каждом из них, но сначала уделим внимание провинции в целом.

Для того, чтобы познакомиться с областью поближе, мы отправились в ее административный центр — город Муглу, при въезде в который в глаза сразу же бросается отличие от местных курортных городков: вместо десятков разношерстных отелей вдоль улиц выстроились жилые дома, первые этажи которых повсеместно заняты магазинчиками или небольшими кафе, на остановках под палящим солнцем ожидают транспорта студенты в форме, а прохожие в основном разгуливают не в пляжных шортах, а в деловых костюмах.

В Мугле нас ждала встреча с губернатором провинции Эсенгюль Дживелек, которая любезно согласилась рассказать о своей вотчине, дать пару советов по развитию туристического кластера, раскрыть, на чем зарабатывает ее провинция помимо туризма, и порассуждать о роли турецкой женщины в обществе.

В Мугле нас ждала встреча с губернатором провинции Эсенгюль Дживелек, которая любезно согласилась рассказать о своей вотчине



«И в частном секторе, и в бизнесе, и даже на мировой арене очень много известных турецких женщин»

— Эсенгюль ханым, добрый день и спасибо вам за прием.

— Добро пожаловать! Я очень рада видеть вас в нашей области. Как мне известно, цель вашего визита — хорошо узнать нашу провинцию, наши города, и я готова вкратце рассказать о Мугле, которая является марочной областью в Турции по туристическому направлению. У нас богатое историческое и культурное наследство, красивая природа, большое количество отелей с высоким уровнем сервиса, а наш народ очень гостеприимный и всегда встречает всех с улыбкой.

Природа нашей провинции открывает возможности для организации экотуризма и спортивного туризма. К примеру, для любителей парашютного спорта есть Фетхие, уже ставший международным брендом по данному направлению, есть залив Гекова, на котором можно заниматься кайтсерфингом (это второе место после Калифорнии, где много качественных, термальных ветров), также есть Даламан, привлекающий любителей рафтинга.

Замечу, что помимо туризма, природа Муглы позволяет проводить спортивные состязания высокого уровня: так, в прошлом году в Мармарисе состоялся чемпионат Европы по ралли, а в этом году там пройдет чемпионат мира по данному виду спорта. У нас большой потенциал — можно развивать туризм и дальше.

Природа нашей провинции открывает возможности для организации экотуризма и спортивного туризма



— А на чем еще зарабатывает область, помимо туризма?

— Очень хороший вопрос, с удовольствием объясню. В Мугле очень сильно развит аграрный сектор: если судить по количеству и ассортименту тех продуктов, которые здесь выращивают, то наша область находится в топе по всей Турции в целом. Мы — лидеры по выращиванию гранатов и других фруктов. Мы также являемся лидерами в пчеловодстве — у нас есть сосновый мед, уже ставший мировым брендом. Также мы являемся одним из крупных игроков в выращивании оливок и производстве оливкового масла. Кроме этого, наша область притягивает всех любителей культурного рыболовства. Вот такие преимущества в аграрном секторе.

У нас есть и другой сектор, в котором мы являемся крупным игроком — это производство мрамора. По объемам производства мы находимся на шестом месте в Турции и экспортируем данный товар в 60 стран мира. Отмечу, что цвет мрамора, который здесь производится, именуют «белым цветом Муглы», и сейчас мы работаем над брендингом этого продукта. Если резюмировать, то Мугла — это туристическая область с крупным аграрным сектором и производством мрамора. Кроме этого, на высоком уровне в провинции находится образовательная сфера — в Мугле есть университет (Muğla Sıtkı Koçman University), в котором обучается 48 тыс. студентов.

— Можно задать вопрос не про туризм, а про трудоустройство, раз уж мы заговорили о других сферах? Мы заметили, что женщины в Турции не работают. А тяжело ли быть женщиной-руководителем в этой стране?

— Я не согласна с тем, что вы увидели. В Турции большое количество работающих женщин. Они есть во властных структурах, их очень много в аграрном и в текстильном секторе. Если взять статистику, то 36% всех адвокатов в Турции — женщины, 39% архитекторов — женщины, 36% академиков в университетах — женщины. Кроме этого, нам очень приятно, что и в частном секторе, и в бизнесе, и даже на мировой арене очень много известных турецких женщин. А могу я узнать, откуда у вас такое впечатление — о неработающих женщинах?

— Мы общались с местными жителями, и у большинства из них жены сидят дома.

— Когда турок говорит, что его жена домохозяйка — это не значит, что она ничего не делает. Можно сказать, что у нас это некий «неформальный сектор». К примеру, они работают дома на своем огороде, то есть, даже если они домохозяйки, они все равно что-то производят. Турецкая женщина — трудолюбивая женщина.

Если взять те же исторические достопримечательности, то наши министерства культуры и туризма постоянно проводят археологические раскопки



«В первую очередь необходимо обеспечить безопасность и спокойствие для туристов»



— Эсенгюль ханым, возвращаясь к туризму: не могли бы вы дать совет другим регионам о том, что необходимо делать для развития этого направления?

— Скажу прямо: для того, чтобы люди начали вас выбирать, вам придется много и усердно работать, причем местные власти и организации обязательно должны двигаться в одном направлении. Также обратите внимание на то, что в туризме даже самая маленькая негативная деталь может повлиять на выбор, который сделает гость. На мой взгляд, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность и спокойствие. Огромное внимание надо уделять цифровизации и онлайн-рекламе. Плюс не стоит игнорировать крупные международные туристические выставки — мы сами участвуем в них в обязательном порядке.

— Многие считают, что самый крутой сервис — турецкий. Есть ли лучше? И есть ли куда стремиться?

— Спасибо за похвалу! А отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что мы готовы совместно работать и развивать туризм в части повышения качества сервиса и в других странах.

— Планируете ли вы развитие новых туристических направлений, услуг? Возможно, появятся продукты для туристов из мусульманских стран и республик?

— Знаете, туристический сектор развивается динамически. Если взять те же исторические достопримечательности, то наши министерства культуры и туризма постоянно проводят археологические раскопки, и если вы были в каком-то античном городе 5 лет назад, то приехав в него сейчас, вы увидите, что он заметно увеличился из-за новых исследований. Вообще, над новыми туристическими продуктами у нас каждый год активно работает частный сектор — для нас это локомотив развития.