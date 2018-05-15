Рамадан-2018: первый женский ифтар, финалистка шоу «Голос» и супруга Минниханова

В Татарстане готовятся провести священный месяц с пользой, особыми гостями и интересной программой

Фото: Максим Платонов

Сегодня с закатом солнца в Татарстане наступает Рамадан — священный месяц, к которому мусульмане мира готовятся и ждут весь год. Считается, что именно в этот месяц пророк Мухаммед получил от ангела Джабраила откровение Священного Корана. Поэтому Рамадан — время, когда каждый правоверный должен отрешиться от земных благ, посвятив себя служению Аллаху, и основным условием очищения считается пост. Месяц разговения стартует завтра, но уже сегодня в мечетях по всей республике стартовали специальные молитвы — Таравих-намаз. «Реальное время» собрало 10 фактов о благословенном месяце, его отличиях от прошлогодних, о том, где и как пройдут ифтары в Татарстане и какую помощь можно оказать в их проведении.

1. Время Рамадана

Священный месяц второй год подряд выпадает на длинные летние дни. В этот раз Рамадан стартует 16 мая, то есть уже завтра. А первый Таравих-намаз — специальную молитву на время всего месяца — начали читать во всех мечетях уже сегодня.

— Держать пост в месяц Рамадан было вменено в обязанность мусульман во втором году Хиджры. Пророк Мухаммад (салляллу алейхи васаллям) говорил: «Когда наступает месяц Рамадан, небесные врата открываются, врата ада запираются и шайтаны сковываются цепями». За каждого мусульманина, держащего пост, ангелы просят прощения у Всевышнего за его грехи, — пояснил значение Рамадана муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Любопытно, что Рамадан даже в пределах России начинается в разное время. Например, в Дагестане его начнут отмечать днем позже, чем в Татарстане — 17 мая. Соответствующее решение принял совет алимов.

Дата празднования в 2018 году Ураза-байрама в Татарстане пришлась на 15 июня.

Фото dumrt.ru

2. Девочки отдельно, мальчики отдельно

Республиканский ифтар в Татарстане традиционно проведут ДУМ РТ, Ассоциация предпринимателей-мусульман России (АПМ) и «Казань Арена». Правда, футбольный турнир (ЧМ по футболу), как и прошлым летом (Кубок конфедераций), вынудил организаторов сменить основную площадку — новый стадион на Казанскую академию тенниса. Главное отличие от прошлогодней кампании: это будет не один, а сразу два главных ифтара РТ — мужчин соберут отдельно 26 мая, а у женщин будет свой день разговения — 27-го. Причин для такого разделения несколько.

— Во-первых, мы каждый год рисковали, читая намаз под открытым небом — в случае дождя было бы некомфортно, люди бы промокли и потом мокрыми заходили на разговение. Во-вторых, мы никогда не знали, сколько придет мужчин и женщин. Не могли сориентироваться, и с этим тоже возникали сложности. Во время намаза и разговения все-таки мужчины и женщины должны сидеть отдельно. Поэтому решили провести два отельных дня, — пояснил Радик Абдрахманов, первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ.

3. Женский ифтар первый, но не последний

Оказалось, такого масштабного разговения на 5 тысяч мусульманок ни в России, ни в мире еще не устраивали. Потому и подготовка к первому женскому ифтару проходит на особом уровне.

— Мы даже решили сделать больший акцент на женский ифтар. Мужской — как обычно, а на женском — будет интересная программа: показ мусульманской моды, платьев для никаха. Выступят известные артисты, в частности, финалистка шоу «Голос» Саида Мухаметзянова, и приглашенные гости, которые будут красиво петь нашиды, будет интерактив, потом общение, фотосессии в фотозонах. Организуем хороший звук и свет, для этого пригласили специалистов из Москвы. Мы хотим, чтобы все было красиво и интересно, все-таки женского ифтара еще не было, — отметил Радик Абдрахманов.

В одном зале участники будут молиться, после перейдут в соседний для разговения. Причем первая ласточка не станет последней — проводить ифтары для женщин в таком формате АПМ планирует ежегодно.

Республиканский ифтар в Татарстане традиционно проведут ДУМ РТ, Ассоциация предпринимателей-мусульман России (АПМ) и «Казань Арена». Фото Олега Тихонова



4. Первая леди, генсек ФИФА и другие vip-гости

В республиканском ифтаре традиционно примут участие первые лица республики и мусульманского духовенства. Гостями праздника станут и представители других конфессий, приглашения получили владыка Феофан и Ицхак Горелик.

Свои вип-гости будут и на женском разговении — всего порядка 30 известных женщин республики. Если президент Рустам Минниханов будет молиться с мужчинами 26 мая, то первую леди Гульсину Минниханову ждут на ифтаре 27-го. Сюда же приглашены владелица «Бахетле» Муслима Латыпова, другие ведущие бизнесвумен РТ, а также жены консулов и муфтиев. Особой гостьей станет и генсек ФИФА Фатма Самура, приезд которой ожидается сразу после ее участия в московском ифтаре, а он, в свою очередь, пройдет на второй день после матча России с Саудовской Аравией в рамках ЧМ по футболу.

— На 100% мы не можем гарантировать, что она будет, но она обещала приехать, — сообщил Радик Абдрахманов.

5. Где еще пройдут ифтары?

Завтра же открывается ифтар в комплексе «Туган авылым», где шатер Рамадана развернут для 250 человек. Как и в прошлые годы, ждут гостей в мечети «Ярдэм» — до 1200 человек ежедневно и на сухур (предрассветный прием пищи) по утрам еще 250. А так как это не только храм, но и учебно-реабилитационный центр, на время священного месяца здесь подготовили особую программу.

— У нас в Рамадан будут курсы для незрячих, уже сейчас начался заезд участников. Комплектуем группы, на протяжении всего месяца они будут учиться, читать с нами намазы и разговляться. В шатрах у нас также будут программы. В одном — на 1000 человек будет известный ведущий Гамиль Нур, он проведет конкурсы, когда гости сядут есть, чтобы провести время интересно и с пользой. А в малом шатре на 200 человек будут наши имамы проводить ифтары, и каждый день будет своя тематическая программа. Один день планируем собрать журналистов, другой — попечителей, и т.д., — рассказал председатель фонда «Ярдэм» Ильдар Баязитов.

В этом году минимальный размер садаки фитр (закят аль-фитр — милостыни разговения) установлен в 100 рублей. Фото Романа Хасаева

6. Каким должно быть садака

В этом году минимальный размер садака фитр (закят аль-фитр — милостыни разговения) установлен в 100 рублей. Для тех, кто выплачивает Закят, рекомендуемая сумма фитр-садака составит 600 рублей. Искупить невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена фидия — за каждый пропущенный день в размере 200 рублей.

Как пояснили в ДУМ РТ, размеры милостыни установили согласно изречениям пророка Мухаммада, исходя из стоимости перловой и пшеничной крупы, фиников и изюма. Нисаб для выплаты закята по золоту — 210 тысяч рублей, по серебру — 18 тысяч рублей. Размеры садака утверждены Советом улемов ДУМ РТ совместно с Советом казыев ДУМ РТ.

7. Не только гость, но и спонсор

Желающие могут взять на себя финансовые затраты по проведению одного дня ифтара, в том числе в складчину. Меценаты, бизнесмены уже откликнулись. Например, в той же мечети «Ярдэм» накормить всех участников ифтара за день выйдет в сумму 252 тысячи рублей.

— Поучаствовать в ифтаре можно не только в качестве гостя, но и в качестве спонсора. Сказано, что тот, кто накормил постящегося, получает в награду за себя и того человека, которого накормил. Я тоже планирую оказать финансовую помощь в проведении разговения. Интересное мероприятие, можно увидеть много людей-единоверцев в одном месте, которых не часто видишь в повседневной жизни, — рассказал гендиректор компании «A-development» Мурат Ахмеров.

8. «Дини сорау» и 47 Коран хафизов

Во время Рамадана в Татарстан прибудут 47 Коран хафизов из Турции, примерно в 40 мечетях будет совершен хатм Корана — полное прочтение Священной Книги. В мечетях РТ будет идти ежевечернее разговение — список будет вывешен на сайте ДУМ РТ.

Стартует традиционная благотворительная акция «Рамадан — месяц добрых дел» по сбору средств нуждающимся. Новшеством станет запуск консультативной интернет-линии «Дини сорау». Главный муфтий РТ объявил, что с завтрашнего дня каждый желающий может обратиться к нему лично с интересующими вопросами по Шариату по специально созданному e-mail: dini.sorau@tatar.ru. Линия будет работать и после завершения Рамадана, обещают в ДУМ РТ.

По традиции плов для республиканского ифтара приготовит Департамент продовольствия и социального питания Казани. Фото Максима Платонова

9. Кто не попал на главный ифтар

По традиции плов для республиканского ифтара приготовит Департамент продовольствия и социального питания Казани. Планируется, что в женском и мужском днях разговения примут около 10 000 мусульман и гостей Казани. Это и социально-незащищенные категории населения — многодетные и малоимущие семьи, дети-сироты, инвалиды, слепые и другие люди с ограниченными возможностями здоровья. Также приглашены руководители различных уровней, представители мусульманского духовенства регионов России, послы мусульманских государств в РФ, полпреды национальных республик, общественные деятели.

Однако попасть на главные ифтары смогут не все желающие — билетов не хватит, и Академия тенниса может вместить лишь 5 тысяч человек единовременно. Однако муфтий РТ готов успокоить тех, кто не попадет на республиканский ифтар: «Посетить республиканский ифтар — это не фарз (обязательное) для мусульманина».

Тем, кого Академия не вместит, раздадут плов и гостинцы в специально приготовленных ланч-боксах, обещают организаторы.

10. На ифтаре ждут добровольцев

Организаторы надеются на помощь мусульманской молодежи в проведении столь масштабных ифтаров. На каждый день нужно до 300 волонтеров. Нужны помощники для встречи гостей, организации чтения коллективного намаза, подачи блюд и последующей уборки. Приглашаются молодые люди и девушки от 16 лет и старше. В ДУМ РТ сообщили, что набор добровольцев продолжается, а регистрация волонтеров проходит по телефонам: +7 (843) 237-86-18, +79274533000 и в соцсетях: https://vk.com/iftarrt2018; https://www.instagram.com/muslimmol/.

Крупнейшие коллективные ифтары в Казани

Места коллективных ифтаров Количество разговляющихся Казанская Академия тенниса 10 000 Мечеть «Ярдэм» 1 200 + сухур 250 Ресторанный комплекс «Туган авылым» 250 Мечеть «Марджани» 200