Вячеслав Зубарев: «Сильнее не те, у кого больше автосалонов, а те, у кого эффективная модель бизнеса»

Глава «ТТС» об избытке автосалонов, продажах через интернет и будущем электрокаров в России

Фото: Максим Платонов

«ТрансТехСервис» по итогам 2017 года снова вошел в федеральный ТОП автодилеров России. Компания лидирует как по продажам новых авто, так и автомобилей с пробегом. Планы на 2018 год — продать более 100 тысяч машин. Подробности в интервью с Вячеславом Зубаревым «Реальному времени».

«В целом автобизнес в России показал рост, но наше ускорение было традиционно выше авторынка»



— По итогам 2017 года вы снова вошли в федеральный топ автодилеров. По данным «Автобизнесревю», «ТТС» занял 3-е место по продажам новых автомобилей и 2-е место по продажам авто с пробегом. Вы довольны результатами?

— На мой взгляд, это хорошие итоги. В 2017 году мы приросли по всем основным показателям. В целом автобизнес в России показал рост, но наше ускорение было традиционно выше авторынка. И, можно сказать, что мы укрепились в топе по продажам новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Сегодня среди автодилеров России сформировались явные лидеры. Это «Рольф» и группа преследования из трех компаний, которые периодически меняются друг с другом местами — это мы, «Автомир» и Major. Раньше был еще Genser, недавно было объявлено о его банкротстве.

— В 2017 году в России прекратили свою деятельность сразу несколько автодилеров, а вы продолжаете открывать новые автоцентры…

— Сегодня происходит некое расслоение автобизнеса. Все, кто закредитован, неэффективен и не может выйти на стабильную прибыльность, уходят «со сцены». Иногда потихоньку, иногда громко со скандалом. Что касается устойчивых дилерских групп, то они все увеличивают свои объемы и показывают уверенный прирост.

— Ситуация с валютой, внешнеполитическая ситуация сказывается на продажах автомобилей?

— Конечно. Автомобильный рынок — это как лакмусовая бумажка, которая показывает динамику экономики и настроение людей. Когда люди охотно покупают автомобиль? Когда у них растут доходы и уверенность в завтрашнем дне. Когда все спокойно, экономика растет, доходы растут и нет тревоги.

— Рассматривают ли люди покупку автомобиля, как инвестиции?

— Думаю, что для сбережения средств в автомобиль сейчас вряд ли кто вкладывается, но существует совершенно четкая тенденция — если кто-то предполагает в ближайший год купить автомобиль, а на валютном рынке начинается какая-то тревога, то человек идет в салон не через месяц, а сегодня. Потому что купить все равно придется, но завтра машина может оказаться дороже. Таких покупок совершается достаточно много в нестабильные времена.

Строительство новых автосалонов вообще в России минимизировано, потому что мощностей автомобильного бизнеса уже построено с избытком. Поэтому на 2018 год наша плановая задача — повышение эффективности и удовлетворенности наших клиентов



— Недавно вы открыли в Оренбурге автоцентр Mitsubishi. Как будете развиваться в 2018-м году, какие салоны запускать?

— У нас нет четкой программы обязательно прирасти автосалонами. В основном мы не занимаемся новым строительством, а приобретаем и открываем то, что уже было построено. Строительство новых автосалонов вообще в России минимизировано, потому что мощностей автомобильного бизнеса уже построено с избытком. Поэтому на 2018 год наша плановая задача — повышение эффективности и удовлетворенности наших клиентов. Потому что сильнее не те, у кого больше автосалонов, а те, у кого эффективная модель бизнеса. Но при этом там, где образуется ниша, там, где по каким-то причинам наши коллеги уходят с рынка, мы, наверное, будем замещать.

«Планируем опережающими темпами развивать сегмент автомобилей с пробегом»

— А какие планы по продажам автомобилей?

— В этом году, я уверен, что мы освоим знаковую цифру — 100 тысяч автомобилей. Это суммарно новых и с пробегом.

— Все-таки больше продаете новых автомобилей или автомобилей с пробегом?

— Сейчас больше продаем новых. Хотя соотношение продаж новых и автомобилей с пробегом каждый год изменяется в пользу последних. Поэтому думаю, что через пару лет мы будем продавать приблизительно одинаково. Планируем опережающими темпами развивать сегмент автомобилей с пробегом, открыть много новых форматов и площадок для их реализации, которые будут более удобны для клиентов и эффективны с точки зрения бизнеса.

— Какие марки в сегменте авто с пробегом наиболее популярны?

— Это те марки, которые изначально продавались как новые и были популярны три года назад. Ведь средний срок владения автомобилем — в пределах трех лет. Если в одно время было продано большое количество машин определенной марки, то сейчас их больше продается на вторичном рынке.

— А среди новых автомобилей лучше продается бюджетные марки или премиум сегмент?

— В этом году активно растет сегмент бюджетных автомобилей. Самые популярные — корейские марки KIA, Hyundai, французские автомобили Renault, а также наша Lada. Также популярен Volkswagen, который имеет и бюджетные варианты.

— В премиум-сегменте какие автомобили самые популярные? Есть у покупателей в Татарстане особые предпочтения?

— Из тех премиум-марок, что представлены в наших автосалонах, по итогам первого квартала этого года динамика выше у BMW. Хорошие результаты показали Porsche, Lexus, Audi. А насчет предпочтений — в основном татарстанские автолюбители выбирают те же самые автомобили, которые популярны по всей стране.

В этом году активно растет сегмент бюджетных автомобилей. Самые популярные — корейские марки KIA, Hyundai, французские автомобили Renault, а также наша Lada

— Есть ли спрос на электроавтомобили в России?

— В нашей стране пока нет. У нас все-таки погодные условия, расстояния и развитие инфраструктуры не способствуют распространению электрокаров. Хотя в мире они становятся все популярнее, и на международных автосалонах их можно видеть все чаще.

— Вы часто бываете на мировых автопремьерах, какая модель произвела на вас наибольшее впечатление?

— Любая мировая премьера — очень сильное впечатление. Автомобилестроение — это все-таки авангард промышленности, там применяется все самое современное, что есть в технике. Конечно, новая модель, созданная конструкторами, — это маленькое чудо, и это всегда впечатляет.

— И все-таки из последних премьер что на вас произвело наибольшее впечатление?

— Из тех автомобилей, которые поступят на российский рынок — это Porsсhe Cayenne, новый BMW X2, Jaguar E-PACE. Должен отметить, что эта модель Jaguar очень удачная и у нее есть все шансы стать популярной у наших клиентов. Среди седанов впечатлила новая модель Lexus LS. Новое поколение LS отличается принципиально новым дизайном, объединившим силуэт спортивного купе и простор престижного седана. В апреле у нас прошла презентация обновленной модели легендарного бестселлера Toyota Camry. По уровню оснащения и комфорта новая Сamry может составить серьезную конкуренцию автомобилям премиум-сегмента. Еще одна яркая новинка этого года — это Kia Stinger. На мой взгляд, довольно изящная и стильная модель получилась.

«Мы стараемся не брать на руководящие позиции людей со стороны, а воспитываем своих лидеров сами»



— Сегодня активно развиваются онлайн продажи различных товаров и услуг, когда на ваш взгляд продажи авто уйдут в онлайн?

— Автомобили продавать онлайн в России пока нельзя, для этого нет законодательных и технических условий. Сейчас онлайн мы продаем автозапчасти, аксессуары, шины. И в этом плане мы в тренде. У нас запущен и работает интернет-магазин «Онис». Там представлены запчасти для автомобилей более 40 мировых брендов. Поэтому ассортимент у нас — один из лучших. В режиме онлайн можно сделать заказ любой необходимой детали, а ее доставка будет организована в течение одного дня.

Мы запустили Академию развития управленческих компетенций, где наши сотрудники проходят курсы подготовки под задачи и цели, которые необходимы для работы в нашем холдинге. Это хорошее подспорье для людей, которые хотят развиваться и профессионально расти, а таких у нас большинство

— Сами автодилеры готовы уйти в онлайн?

— Если мы говорим о полном переходе продаж в интернет, то пока нет. Сейчас мы предоставляем возможность в режиме онлайн подобрать новые автомобили, которые находятся у нас на складе. Что касается автомобилей с пробегом, то здесь большая часть продаж идет с использованием интернета. Сейчас на нашем сайте существует раздел «автомобили с пробегом», где представлено более 5 000 автомобилей с пробегом 59 мировых брендов. Это самый масштабный онлайн-шоу-рум в России. Здесь можно посмотреть наличие автомобиля, ознакомиться с его техническими характеристиками, уточнить его статус — находится он в продаже, ремонте, либо забронирован. Функция бронирования авто доступна на срок до 3 дней. Это очень удобно и делает нашу работу с клиентами абсолютно прозрачной. Человек может спокойно приобрести авто с пробегом на нашем сайте, не боясь, что пока он будет собирать деньги и из другого города ехать, его кто-то опередит. Также мы планируем в этом году завершить создание мобильного приложения, которое значительно упростит клиентам процесс получения наших услуг.

— Как скоро продажа автомобилей с пробегом полностью уйдет с рынков в автосалоны?

Всегда найдутся клиенты, которые будут продавать автомобиль из рук в руки. У нас до сих пор сохранились рынки, но при этом сложную технику предпочитают покупать в магазинах. Думаю, что продажи у официальных дилеров будут расти. Какое преимущество продаж через автосалон? Это безопасность, как физическая, так и юридическая, время и комфорт. Кроме того, в автосалоне клиент получает полную и достоверную информацию о техническом состоянии автомобиля.

— Сегодня в «ТТС» работает почти 6 000 человек. Как вам удается управлять таким количеством людей?

— У нас хороший коллектив с историей, традициями, праздниками, на которые мы собираемся вместе. Правда, это становится делать все сложнее. У нас от Оренбурга до Йошкар-Олы — крайних точек нашей сети — почти 1 000 километров. Конечно, такой большой коллектив — это непросто, но у нас много профессиональных управленцев. Мы стараемся не брать на руководящие позиции людей со стороны, а воспитываем своих лидеров сами. Для этого мы запустили Академию развития управленческих компетенций, где наши сотрудники проходят специальные курсы подготовки под задачи и цели, которые необходимы для работы в нашем холдинге. Это хорошее подспорье для людей, которые хотят развиваться и профессионально расти, а таких у нас большинство. Самое главное в бизнесе — амбициозный, целеустремленный коллектив, который заинтересован в хороших результатах.

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