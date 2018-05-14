В Альметьевске начали выселять жильцов из аварийного дома по ул. Белоглазова, 111

В Альметьевске приставы начали выселять жильцов из аварийного дома по ул. Белоглазова, 111.

«Это выселение. Самых активных увезли в полицию, якобы для написания заявления. Суды были, решение вступило в силу. Но все же знают, что эти решения незаконны, и продолжается их обжалование и оспаривание. Их в полицию увозят, связи нет», — сообщили «Реальному времени» активисты.

Ранее появилась инофрмация о принудительном расселении аварийного общежития в Зеленодольске по ул. Гоголя, 45а. Подробнее — в материале «Реального времени».