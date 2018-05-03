Все равны, но кто-то равнее: как мэрия Казани выбирала, кому менять жилье бесплатно

«Реальное время» рассказывает историю двух «аварийщиков», оказавшихся на улице

Жителей двух казанских поселков Александра Золотых (Левченко) и Веру Кокурову (Новое Аракчино) объединила одна проблема — жилищный вопрос. Их дома были признаны аварийными, но улучшить свои жилищные условия они так и не смогли. По словам женщины, исполком обещал ей дополнительные выплаты к стандартным 11 тысячам за квадратный метр и даже дал подписать допсоглашение, однако впоследствии от обещания открестился. Александр Золотых же с удивлением узнал, что почти всем жильцам его дома квартиры дали бесплатно, а ему и еще нескольким «избранным» в этом праве отказали и оставили только один вариант — с соципотекой. Подробности — в материале «Реального времени».

Обещали, да недообещали

Начнем с истории Веры Кокуровой. В 2009 году дом №110 на улице Приволжской, в котором она жила, был признан аварийным. В 2016 году, согласно официальным ответам из исполкома, с Кокуровой заключили договор о выкупе жилплощади по 11 тысяч за квадратный метр с последующим предоставлением социальной ипотеки. Но брать соципотеку женщина отказалась — по ее словам, свою подпись в документе она поставила по одной причине: потому что ей пообещали, что, помимо вырученных за жилье 259 тысяч рублей, ей доплатят 643 тысячи.

Дополнительное соглашение было составлено 15 декабря 2016 года и собственником жилья подписано. А вот вторая подпись, которая сделала бы его действительным, — начальника управления жилищной политики мэрии Казани Марселя Абдулхакова — за год с лишним в документе так и не появилась.

— Я только на это и надеялась. Там же сумма общая получается девятьсот с лишним тысяч — самую маленькую квартиру бы выбрала, пусть тысяч 200 доплатила бы. Такую сумму я смогла бы потянуть. Но не миллион же! — говорит собеседница издания.

В 2009 году дом №110 на улице Приволжской, в котором жила Вера Кокурова, был признан аварийным



Ни жилья, ни доплат

Женщина рассказала, что ходила на прием к заместителю Абдулхакова Ренату Шамсутдинову, но тот от обещаний допвыплат открестился. Расставили все по местам уже юристы исполкома на суде по расторжению сделки о выкупе за 11 тысяч за «квадрат».

— Ренат Харрасович сказал мне: вы что, пьяная были? Мы никаких допсоглашений не подписывали. А на суде юрист исполкома заявил: да, мы давали на подпись, но город не выделил денег. А сначала я вот с таким издевательским подходом столкнулась, — рассказывает Кокурова.

Вахитовский суд 5 апреля 2018 года встал на сторону исполкома, мотивировав свое решение тем, что истец сам согласился с предложенными условиями. Сейчас женщина, будучи на пенсии и получая по 8 637 рублей в месяц, вынуждена жить у своих родственников. Но за проживание в аварийном доме тем не менее платит — не хочет официально остаться бездомной.

Эту ситуацию она описывала в своих обращениях в Следственный комитет, прокуратуру, ГЖФ при президенте РТ, но отовсюду приходил один ответ: вы сами выбрали выкуп по 11 тысяч рублей за квадратный метр. Предложения от различных структур в решении жилищного вопроса заманчивыми назвать нельзя: либо обращаться в суд (который она проиграла), либо брать соципотеку.

— Мне в одном месте с издевкой сказали: вам не 90 лет, идите работайте и зарабатывайте на квартиру, — посетовала 57-летняя женщина. Правда, в каком именно ведомстве ей дали такой совет, она говорить отказалась.

Большинство других жильцов в ее доме с предложением исполкома о выкупе не согласились и в итоге получили новое жилье бесплатно. Кокурова же подписала злополучную бумагу, опасаясь, что вообще останется на улице, и надеясь на доплаты.

Александр Золотых с престарелой матерью проживал в доме на Хлебозаводской, 1



Все равны, но кто-то равнее

У Александра Золотых несколько иной сюжет, но финал оказался похожим. Он со своей престарелой матерью проживал в доме на Хлебозаводской, 1. Узнав, что их жилище признано аварийным и им надо переезжать, он также подписал документ, согласно которому за один квадратный метр они получали по 11 тысяч рублей и потом могли рассчитывать на социальную ипотеку, чтобы переселиться. Мужчина сообщил нам, что тогда ему прямо обозначили: других вариантов у вас нет.

— Они сказали: если вы не согласитесь с этими условиями, то вас все равно переселят, но уже через суд. Но у вас уже не будет выбора, куда переехать, — просто выселят в такое же вторичное жилье, и вы так же будете платить [соципотеку]. А сейчас у вас есть выбор, поэтому лучше сами выберите квартиру и будете по займу платить за нее в течение 20 или 30 лет, — рассказывает Золотых.

С этими условиями они согласились и в декабре 2015 года подписали договор о выкупе. Шло время, но новостей после заключения сделки не было.

— Нас как-то пригласили, сказали, что должны доплатить еще по 38 400 рублей за метр. Но потом, как нам объяснили, этот вопрос не решился, — вспоминает «аварийщик». — Спустя два года нам позвонили и сказали: вот вам дом в «Салават купере», срочно выбирайте квартиру, иначе останетесь без нее. Когда дом начал сдаваться, оказалось, что половина жильцов въехали в него бесплатно. То есть те, кто не подписал соглашение и кого, по идее, должны были выселить через суд в аварийные дома, получили их бесплатно. А кому-то дали расторгнуть договор — соседей вызвали в срочном порядке, дали бумажки на подпись, написали заявление о возврате денег, и все.

Таким образом, оказалось, что во всем доме на Хлебозаводской только три жильца согласились на соципотеку, а не получили жилье бесплатно. Мужчина недоумевает: по какому принципу практически все получили квартиры безвозмездно, а они вынуждены залезать в ипотеку, пусть и социальную? В управлении жилищной политики, по его словам, на этот вопрос не отвечают, отказываясь обсуждать с ним ситуацию по другим жильцам.

В декабре 2017 года в письме за подписью Марселя Абдулхакова (на фото) Золотых обнадежили. Фото kzn.ru

Затухающий призрак надежды

Многочисленные обращения Золотых в исполком имеются в распоряжении «Реального времени». В декабре 2017 года в письме за подписью Марселя Абдулхакова его обнадежили, сообщив, что для тех, кто согласился на 11 тысяч и выбрал квартиру в рамках соципотеки, правительство Татарстана рассматривает вариант с зачетом неоплаченных квадратных метров в пределах норматива, исходя из количества комнат в аварийном доме.

Уже в феврале 2018 года в ответ на запрос «аварийщика» в управлении жилищной политики сообщили, что правительством РТ дано поручение ГЖФ разработать механизм компенсации. Но спустя два месяца никаких новостей по этому вопросу нет.

— Мы в марте были на приеме у Абдулхакова, но он не может ответить на вопрос, почему так получилось. Он говорил, что они разработают схему и все компенсируют. Что буквально завтра будет собрание и нужно немного подождать. Мы на это согласились, но прошел месяц, и до сих пор нет никаких решений и никто ничего не знает, — рассказывает собеседник издания.

По его словам, решить вопрос все еще обещают, но общей позиции по нему «аварийщики» так и не могут услышать.

— Абдулхаков мне говорит: мы хотим уравнять вас в правах. Сейчас решается вопрос, разрабатывается схема. Но почему-то этот вопрос до сих пор никак решиться не может. Где-то они говорят переехать в новое жилье и не платить ипотеку, а где-то, наоборот, требуют эти деньги, — говорит Золотых.

Пока выплаченные за квартиру средства лежат на специально созданном расчетном счете — ждут своего часа, чтобы быть списанными при заключении договора на соципотеку. Но заключать договор возмущенный «аварийщик» не хочет, да и не может — по его словам, его семья это просто не потянет. Мужчина стоит на учете по серьезной болезни, а его мать разменяла девятый десяток. Сейчас Золотых с матерью продолжают жить в аварийном доме без отопления и канализации.

В исполкоме Казани ответов на волнующие «аварийщиков» вопросы также не дали



Без ответов

На запрос «Реального времени» в исполкоме Казани ответов на волнующие «аварийщиков» вопросы также не дали. Приводим весь комментарий полностью.



«Постановлением исполнительного комитета г.Казани от 30.12.2009 г. №11567 дом №110 по ул.Приволжской и дом №1 по ул. Хлебозаводской признаны аварийными и подлежащими сносу.

В рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда г. Казани на 2013—2017 годы (принята на основании Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и утверждена постановлением исполнительного комитета г. Казани от 11.09.2013 №7992) с В.С. Кокуровой и А.Ю. Золотых были заключены соглашения о выкупе жилых помещений в вышеуказанных домах (в 2016-м и в 2015 году соответственно). Денежные средства выплачены в полном объеме, в Росреестре осуществлен переход права к муниципальному образованию.

Других соглашений исполнительный комитет г. Казани с В.С. Кокуровой и А.Ю. Золотых не заключал и по условиям Программы не может заключать.

В 2017 году правительством Республики Татарстан было принято решение о предоставлении благоустроенных квартир собственникам, отказавшимся подписывать аналогичные соглашения о выкупе аварийного жилья. Таким образом, для жителей приватизированных и муниципальных квартир была принята единая схема расселения — безвозмездное предоставление благоустроенного жилья площадью не менее ранее занимаемого в аварийном жилье.

В настоящее время правительством Республики Татарстан дано поручение некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» (далее — ГЖФ) разработать механизм компенсации собственникам, ранее заключившим соглашения о выкупе по 11 022 руб. за 1 квадратный метр и выбравшим благоустроенные жилые помещения в рамках социальной ипотеки путем заключения договора с ГЖФ».