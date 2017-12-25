Семь таунхаусов и депутат Казгордумы

Удастся ли учредителю ООО «Мойдодыр-Казань» отмыться от обвинений в хищении 24 млн рублей?

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в Казани возобновится судебный процесс по делу 64-летнего политика и бизнесмена Надыра Хайруллина. В апреле 2017 года лидер партии власти в Казгордуме был арестован по подозрению в посредничестве при передаче беспрецедентной для Казани взятки в 24 млн рублей за легализацию сотрудниками исполкома таунхаусов на улице Менделеева. Как выяснило «Реальное время», состава преступления в действиях уже уволенных чиновников Следком не нашел и отправил Хайруллина на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве. А таунхаусы стоят.

Версия потерпевшего: «Отдавали деньги Хайруллину — для передачи в городской бюджет»



На первое заседание в Приволжский райсуд Казани Надыр Хайруллин пришел с двумя адвокатами и конвоиром — после полугода пребывания в СИЗО реальный арест депутату заменили домашним. Со своим юристом явился и потерпевший предприниматель Альберт Кабиров, застройщик таунхаусов. Он рассказал «Реальному времени», что еще в 2014 году отдал обвиняемому 24,1 млн рублей, думая, что таким образом… пополнит городскую казну и власти пойдут на мировую по сценарию Сочи.

— Мы отдавали деньги Хайруллину — для дальнейшей передачи в городской бюджет. А когда привлекли к ответственности Салихова (экс-начальника управления градостроительных разрешений исполкома, — прим. ред.), Обухова (на тот момент заместителя Салихова, — прим. ред.) по делу Рашида Аитова — поняли, что это просто был обман. Деньги у нас забрали… Возврата не было. И мирового соглашения с городом тоже, — объяснил потерпевший «Реальному времени».

На первое заседание в Приволжский райсуд Казани Надыр Хайруллин пришел с двумя адвокатами и конвоиром



В 2009—2011 годах Кабиров вместе с сыном построил на улице Менделеева в жилом массиве Вознесенское семь многоквартирных домов в 2—3 этажа. Вот только земля предоставлялась под индивидуальную жилую застройку, и разрешений на строительство и ввод домов власти не давали. Что не помешало их заселению. А в конце 2011-го исполком пошел на таунхаусы войной, и возглавил атаки упомянутый выше начальник УГР Альберт Салихов.

Версия Следкома: миллионы на парковках

В 2013-м по решениям суда дошло до сносов — на улице Красного Химика в Кировском районе. К тому моменту власти выявили в Казани 15 обитаемых и 56 строящихся таунхаусов. Претензии возникли и к четырем домам от Кабировых. В октябре 2014-го в Советский райсуд Казани были поданы иски о приостановлении эксплуатации и сносе объектов. К ответу исполком призвал покупателей квартир, которые оформили и долевую собственность на землю под своими домами. Собственники жилья возмутились, и застройщик решил обратиться за помощью в получении официального разрешения на ввод домов к депутату Казгордумы Надыру Хайруллину, которого знал с детских лет.

Забегая вперед отметим — уголовное дело по этой истории было возбуждено лишь в 2017 году. А в 2014-м депутат, по версии следствия, решил обмануть застройщика — сказал, что его знакомый — начальник УГР исполкома якобы готов помочь Кабирову в легализации построек за 21 млн рублей. А еще в 3,1 млн рублей обвиняемый оценил свои собственные посреднические услуги, полагают сотрудники Следкома по РТ. По их версии, наличные траншами от 500 тысяч до 3 млн рублей передавались с 14 по 19 октября 2014 года на парковках торговых центров, спорткомплексов и на заправках, в салоне авто депутата Mitsubishi Pajero 3. Сейчас машина — под арестом. Впрочем, по данным защиты, автомобиль — кредитный и обвиняемый за него еще не расплатился.

В октябре 2014-го в Советский райсуд Казани были поданы иски о приостановлении эксплуатации и сносе объектов. Фото Ирины Плотниковой



В Следкоме считают, что кроме денег потерпевший и его сын передавали депутату свои вопросы по поводу инициированных УГР процессов о сносе построек, а в ответ получали листочки с указанием, что именно нужно говорить юристам в суде. Причем, если верить потерпевшим, получатель денег уверял их: мол, правильные ответы он писал под диктовку начальника УГР и его подчиненных. Казус в том, что вложения Кабировых, если таковые действительно были, не окупились — в январе 2015-го Советский райсуд Казани постановил снести три дома (по четвертому объекту уже в июне 2015-го отказал в иске, признав дом с жильцом-инвалидом не многоквартирным, а блокированным).

Кабировы, по их словам, стали требовать деньги назад. Хотя до сносов в итоге не дошло — Верховный суд РТ посчитал решения первой инстанции незаконными. «Хайруллин назначил встречу и говорит: «Нам возвращают дом. Вместо денег я возвращаю дом». Мы ведь только с ним связь держали. Дом вернули не нам — на его имя», — рассказывает потерпевший. Кто именно «возвращал дом», Кабиров не говорит. Источники же «Реального времени» уверяют: в указанный период была зарегистрирована сделка между продавцом недвижимости — чиновником Обуховым (экс-замначальника УГР исполкома) и покупателем — бизнесменом и депутатом Хайруллиным. Нюанс в том, что дом этот покупатель впоследствии решил временно переоформить на третье лицо и в результате остался без него.

Версия обвиняемого про «загнанного в угол» предпринимателя

Свою версию событий Надыр Хайруллин суду пока не излагал. Однако в разговоре с адвокатами дал оценку позиции Кабирова. Сказал, что застройщик был загнан в угол и фактически оказался между молотом — городскими властями — и наковальней — возмущенными жильцами. Поэтому якобы и решил выйти из положения, заявив о коррупции.

Источники «Реального времени» утверждают, что в ходе предварительного следствия обвиняемый неоднократно заявлял — никаких денег с потерпевшего не просил и не получал, помогал ему лишь консультациями, как своему избирателю. При этом думал о людях, которые, купив квартиры, оказались под угрозой выселения. Первоначальную версию о посредничестве во взятке он также никогда не признавал. Что до Альберта Салихова, то к моменту задержания Хайруллина в исполкоме он уже не работал — уволился на фоне дела «Свея», фигурантом которого пробыл до того момента, пока суд не признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела.

Кстати, на фоне дела Хайруллина исполком обратился в Советский райсуд Казани с новым иском о сносе таунхауса по улице Менделеева. Как пояснили «Реальному времени» в суде, речь идет о доме №18, рассмотрение дела началось еще летом. А в октябре было приостановлено в связи с назначением экспертизы.

Ну а на первом заседании суда по делу депутата представитель прокуратуры заявила ходатайство о продлении Хайруллину срока домашнего ареста. Защитники возражали — просили избрать подписку о невыезде и дать подсудимому возможность посещать врачей и проходить лечение в стационаре, а еще навещать адвокатский офис и знакомиться с материалами дела. Сам Надыр Хайруллин говорил, что ни загранпаспорта, ни недвижимости за границей у него нет. То есть бежать некуда. По данным системы «Спарк», у Хайруллина — весьма обширные бизнес-интересы: он является директором и учредителем в ООО «Мойдодыр-Казань», совладельцем ООО «Продюсерский центр «Возрождение» (производство кино- и видеофильмов, телепрограмм), бавлинского ООО «Татэковата» (строительство жилых и нежилых зданий), а также учредителем общественной организации по сохранению традиций татарского народа «Якты юл» — «Светлая дорога».

Срок домашнего ареста Надырова продлили до 16 мая 2018 года



Судья посчитал необходимым продлить срок домашнего ареста фигуранта аж до 16 мая 2018 года, а вот до оглашения обвинительного заключения и допроса потерпевшего дело не дошло. Поскольку выяснилось, что официального уведомления о назначении судебного заседания подсудимый не получал. Устранить эту оплошность должны к следующему заседанию. Оно назначено на 25 декабря.