МЧС: при пожаре в Московском районе Казани существовала угроза взрыва

При пожаре в Московском районе Казани рядом с домом № 295 по ул. Тэцевской существовала угроза взрыва, которая была ликвидирована в результате слаженных действий пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 08.30. В 08.40. по прибытию к месту пожара первых пожарных подразделений объявлен ранг пожара №2. К 08.55 ранг пожара повышен до №4. На тот момент существовала угроза взрыва и возгорание ближайших строений.

В результате пожара выгорели емкости с легковоспламеняющимися жидкостями в объеме 150 куб. м на площади 100 кв. м. В 09.41 открытое горение на площади 100 кв. м было ликвидировано, угроза взрыва снята.



Ранее стало известно, что в результате происшествия пострадал один человек. Он получил ожоги голеней и спины. Начальник юридического отдела ЖБИ-3 Фаат Яруллин заявил, что пожар произошел не на территории завода ЖБИ, как сообщалось ранее.