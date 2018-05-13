«Вообще, фаворит тут один»: «Зенит» без проблем разобрался с «Перуджей»

Вильфредо Леон не оставил шансов своему будущему клубу в полуфинале «Финала четырех»

Новость о том, что в полуфинале волейбольной Лиги чемпионов «Зенит» будет сражаться с прошлогодним соперником по финалу — «Перуджей» из одноименного итальянского города — подогревал и тот факт, что многолетний лидер казанцев Вильфредо Леон будущий сезон проведет в составе именно этого клуба. Так что досужие разговоры в итальянских СМИ о том, что кубинец будто бы поможет своей будущей команде, не стихали последние три дня. Но на паркете все оказалось куда проще — Леон подчистую «раздел» итальянцев, загубив все их попытки взять хотя бы сет в казанском «Баскет-холле». Подробности матча — в репортаже «Реального времени».

Настоящий финал выпал уже на 12 мая

Еще в начале апреля, когда определился последний участник казанского «Финала четырех» Лиги чемпионов, стало ясно, что силы распределились не слишком равномерно. С одной стороны встречались неудачники своих внутренних чемпионатов: польская «Закса», уступившая финал Кубка Польши «Белхатуву», и «Лубе Чивитанова», которой в финале серии А не хватило одного сета для победы над «Перуджей». А вот второй полуфинал скрестил двух новоиспеченных чемпионов России и Италии: «Зенит» и «Перуджу». Тренер итальянцев Лоренцо Бернарди накануне матчей честно признался, что в полуфинале с удовольствием встретился бы с другим соперником, но жребий не благоволил его команде на протяжении всего сезона.

— В вашем полуфинале встречаются два фаворита турнира. Согласны, что эта встреча — скрытый финал?

— Вообще, фаворит тут один, — признал наставник «Перуджи» в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Мы будем играть против самой сильной команды в мире, которая выиграла три последних розыгрыша Лиги чемпионов и победила в последних пяти чемпионатах России. Да, мы в Италии обыграли всех и уже взяли три трофея. И будем пытаться играть в тот волейбол, который позволил нам это сделать. Нам очень важно быть крепкими. А что касается вашего вопроса, то нам и без того не очень везло по пути в финал. В группе нам пришлось играть с крепкой «Лубе Чивитанова», и в плей-офф встречались сложные соперники… Да, я, наверное, должен бы сказать, что нет, это не скрытый финал. Но, конечно, в полуфинале я бы предпочел встретиться с кем-то другим, — со смехом закончил тренер «Перуджи».

Мы будем играть против самой сильной команды в мире, которая выиграла три последних розыгрыша Лиги чемпионов и победила в последних пяти чемпионатах России



Напомним, в прошлогоднем римском финале «Зенит» и «Перуджа» уже выясняли, кто сильнее, и тогда казанцы одержали убедительную победу — 3:0 (25:15, 25:23, 25:14). Но надо полагать, что этот расклад уже в следующем году может поменяться в обратную сторону — уже известно, что многолетний лидер атак команды «Зенит-Казань» кубинский доигровщик Вильфредо Леон будет выступать именно в «Перудже». Присутствие этого гения от волейбола в любой команде автоматически делает ее фаворитом любого турнира.

Владимир Алекно едва дожил до «Финала четырех»

Учитывая мощь казанского «Зенита» и его статус хозяина площадки, надеяться на победу в «Финале четырех» чемпионам Италии позволяла, видимо, единственно возможная здесь установка — «авось повезет». Приехали итальянцы на психологической «разгрузке» — над ними не довлеет домашний статус, да и успешный в целом сезон неудачу в Казани прощает сполна.

Казанцам же надо было подтверждать статус сильнейшей команды планеты. Да и домашняя публика поражения во впервые добравшемся до столицы Татарстана «Финале четырех» не поймет. По словам наставника «Зенита» Владимира Алекно, на тренировках у игроков «кости трещат», а психологически они в таком напряжении, что специалист радуется уже тому факту, что уходит с занятий целым и невредимым.

— Самое сложное — это настроить ребят психологически, — рассказывал Алекно журналистам. — Каждый раз, заканчивая и уходя из зала после тренировки, я доволен тем, что игроки меня просто не избили. Сейчас тренироваться очень сложно. Вижу, как они выдавливают из себя последнее. Мы были готовы сыграть этот «Финал четырех» неделю назад.

Каждый раз, заканчивая и уходя из зала после тренировки, я доволен тем, что игроки меня просто не избили



Маленькая репетиция футбольного мундиаля

А вокруг «Баскет-холла» перед началом «Финала четырех» развернулся настоящий фестиваль, который вполне можно назвать репетицией того, что будет происходить в городе с середины июня до первой декады июля, когда Казань примет матчи чемпионата мира по футболу. Пусть иностранных гостей не так уж и много (в общей сложности приехало около 150 фанатов на две итальянские команды и еще несколько десятков поляков), зато российских поклонников волейбола хватало со всех уголков России. Так что на фестивале «Вкусная Казань», развернувшемся в парке Тысячелетия, прямо перед ареной, гостей было много.

Сам «Баскет-холл» полностью забронирован под «Финал четырех», и о том, что здесь базируются баскетболисты, ничто не напоминало. В холле красуются трофеи «Зенита».

Нужно было справиться с давлением и вернуть тонус

Начали казанцы с позиции силы, как и положено хозяевам. Но было видно, что двухнедельный простой без волейбола не прошел бесследно. Каждый раз, когда Леон или Михайлов совершали какой-нибудь виртуозный прием и пробивали чужую площадку — и казалось, что казанцы заработали комфортный отрыв, — как тут же защита совершала глупые ошибки при подаче или касалась сетки. Таким образом, начальное четырехочковое преимущество превратилось в 9:11 уже в пользу гостей.

В защиту казанских волейболистов стоит сказать, что давление двухъярусной семитысячной арены как будто висело в воздухе. В последний раз казанцы играли в «Баскет-холле» в финале чемпионата России 2011 года, а с тех пор на столь большой домашней арене не выступали. Заполненный почти под завязку стадион поначалу серьезно поддавливал, зато потом, на эйфории, только помогал.

Помощь подоспела оттуда, откуда ее и ждали: Леон включил свою пушку с подач и стал бить навылет. Два эйса и еще два очка от сетки позволили казанцам вырваться вперед — 22:18. А концовка прошла под диктовку «Зенита» — 25:22.

Леон включил свою пушку с подач и стал бить навылет



Белый флаг Бернарди во втором сете

Второй сет и вовсе прошел быстро и без сучка и задоринки — по привычному сценарию матчей внутреннего чемпионата. Казанцы демонстрировали тотальное доминирование без шансов для соперника, а атака теперь выглядела куда разнообразнее, нежели в первой партии. Неплохо стал подавать Александр Бутько. Теперь не только Леон и Михайлов спасали ситуацию, если что-то шло не по плану Алекно, — разыгрались и Андерсон с Вольвичем. Пошел у «Зенита» и первый темп. Четче стали играть на сетке, сорок процентов казанских очков было заработано на блоке. Бессилие итальянцев у сетки символизировал эпизод, когда Бернарди в сердцах махнул рукой в сторону паркета после очередного блока казанцев. К этому моменту на табло светились уже унизительные для гостей 20:13. Пытался как-то разбавить игру российский итальянец в составе «Перуджи» Иван Зайцев. Он старался пробить паркет с подач навылет, но два его балла определяющими не стали.

А по трибунам тем временем поплыла «волна», что говорило о полной уверенности в победе как поклонников команды, так и самих игроков. Ну а замена лидера «Перуджи» Атанасьевича на 21-летнего связующего Джеймса Шоу дала понять, что Бернарди уже думает о том, чтобы поберечь своих лидеров на третью партию. Белый флаг еще до конца второго сета, и Макс Михайлов у сетки ставит точку в партии — 25:20. Все это напоминало финал годичной давности — тогда «Перуджи» тоже хватило на сопротивление лишь в первой партии, а дальше «Зенит» уже спокойно довел матч до сухой победы и отправился на пьедестал.

Закончили, как в Риме, — под «Felicita»

Перед третьим сетом под сводами арены заиграла легендарная итальянская «Felicita». Что это было — некий намек организаторов волейболистам «Перуджи», мол, счастье было так близко, или просто дань уважения гостям, — неизвестно, но трибунам музыкальный ассортимент точно понравился.

Сопротивления «Перуджи» вновь хватило лишь на первую половину сета — в какой-то момент у гостей даже появился шанс довести партию до победы, когда они вырвались вперед — 13:12, но тут подоспел первый эйс Вольвича. А дальше творил чудеса Леон. Подачи кубинца и его удары «молотком» в половину площадки соперника не оставляли шансов блоку «Перуджи» — полное повторение римского финала.

Перед третьим сетом под сводами арены заиграла легендарная итальянская «Felicita»



Теперь главное, чтобы и итоговая развязка прошла по тому же сценарию. В финале казанцев ждет «Чивитанова». Сегодня, в свой семнадцатый день рождения, «Зенит» просто обязан забрать четвертый кубок Лиги чемпионов подряд.