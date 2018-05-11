Вишенка на футбольном торте: как болельщиков ЧМ культурно удивят в Казани

Театры продлят сезоны, а в городе пройдет не меньше десятка музыкальных и международных фестивалей

Фото: Дмитрий Резнов

Культурная программа на время проведения ЧМ-2018 по футболу (сроком на месяц) обошлась республиканскому бюджету в 40 млн рублей. Минкульт РТ добавил еще 5 млн рублей, а вот театры продлевают сезон за свой счет. «Реальное время» выяснило, чем республика собирается удивлять гостей главного спортивного праздника этого лета и каких звезд привезут в Казань на фестивали.

Программа не уместилась на четырех листах ватмана

Для гостей ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля составили специальный план культурных мероприятий. Опыт, накопленный с 2013 года, позволяет показать все самое интересное. «Мы начали составлять программу год назад. Все расписано на четырех огромных листах ватмана. У нас есть свои преимущества — это профессиональное искусство, многонациональность, которые мы можем показать», — рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова. Всего за месяц пройдет около 90 специальных мероприятий. Театры продлевают сезон.

— Например, когда в прошлом году продлевали театральный сезон, зрители нас благодарили за то, что в хорошую летнюю погоду могут сходить в театр. Уверена, что залы будут заполнены. И сейчас у нас загрузка концертных залов, театров — почти 100%. К тому же в театре оперы и балета давно не шел балет «Спартак», разве любители балета откажутся от лишней возможности посмотреть его? — рассуждала Эльвира Камалова.

Театр оперы и балета представит на время ЧМ-2018 международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань» с лучшими балетами и операми. «Билеты на него есть, я специально еще вчера проверяла», — проанонсировала первый заместитель министра культуры РТ.

Для любителей искусства Министерство культуры РТ подготовило несколько блоков. Например, VII Международный фестиваль им. С. Рахманинова «Белая сирень», где выступят Денис Мацуев, Полина Осетинская, Александр Зингер.

— Будут очень интересные солисты. Это фестиваль русской классики, — пояснила Камалова.

Музыкальных фестивалей будет семь. «Все флаги в гости едут к нам» пройдет в филармонии, куда уже пригласили Хиблу Герзмаву, Даниила Крамера и Нани Брегвадзе. Эта же площадка в другие дни примет фестиваль «Цветущий Татарстан», где одним из хедлайнеров будет Мариам Мерабова. Первый замминистра культуры РТ не исключает, что могут появиться и другие известные исполнители, переговоры еще не закончились.

Пушечный двор Казанского Кремля примет традиционный фестиваль духовной музыки «Музыка веры». Не забудут про альтернативную татарскую музыку — на территории Кремля во второй раз пройдет фестиваль The Kremlin Confederation of ART.

— Это будет очень нестандартное соединение музыки. Например, выступит молодежный электроакустический оркестр пианистов Sforzando — это 11 электронных пианино, которые будут играть музыку из кинофильмов, другие популярные композиции, — объяснила Эльвира Камалова.

У Центра семьи «Казан», где будет территория фестиваля болельщиков (за нее, кстати, отвечает дирекция спортивных и социальных проектов, которая готовит отдельные активности на это время), пройдет международный фестиваль современной культуры Kazan Live.

— Это европейский формат джазового фестиваля, мы ориентировались на Нидерланды, Швейцарию, Канаду. Это будет как вишенка на торте. Из хедлайнеров выступят Игорь Бутман, Иван Фармаковский, Вадим Эйленкриг, — перечислила Камалова.

На этой же площадке, но в другие дни организуют Международный музыкальный фестиваль Kazan Summer — 2018, который, возможно, посвятят памяти Альфии Авзаловой. «Мы общаемся с ее дочерью, планируем, что будет аккуратная обработка, исполнение ее песен в современных интерпретациях», — поделилась спикер.

Новые выставки в Кремле

В Музее Пушечного двора проведут выставку западноевропейского оружия и доспехов, экспонаты привезут из фондов Государственного исторического музея Москвы. Музей изобразительных искусств РТ организует сразу три выставки, но из-за того, что основное здание закрыто на ремонт, полюбоваться на картины можно будет в художественной галерее «Хазинэ».

— Многие удивляются, какие у нас фонды, что у нас есть. Бывает, взгляд замыливается, мы сами уже не замечаем, чем обладаем, — заметила Эльвира Камалова.

Минкульт задействует даже Национальную библиотеку РТ. В сквере Лобачевского пройдет книжный фестиваль «Библиотека в парке — 2018», где можно будет выступить у свободного микрофона или познакомиться с фондами Нацбиблиотеки, которая организует тематическую выставку.

«За качеством подтянутся люди»

Хорошую погоду организаторы культурной программы решили использовать по максимуму.

— Не случайно я так часто использую сочетание open air. Есть своя публика, свой зритель. Культура — это то направление, которое интересно всем. За качеством подтянутся люди. К тому же если, например, у «Чаши» будет играть национальная музыка той страны, которая у нас в гостях, то это станет комплиментом для ее представителей, — пояснила тонкости организации Эльвира Камалова.

Причем вся озвученная программа составлена только Министерством культуры РТ, а есть еще культурные активности от дирекции спортивных и социальных проектов у Центра семьи «Казан» и фестиваль «Казань — территория Fair Play», который организует исполком. Он пройдет на Кремлевской набережной, в парке Горького, на Баумана, на прилегающей территории («последняя миля») перед стадионом «Казань Арена».

Для поклонников культурного отдыха на свежем воздухе организуют 12 кинопоказов под открытым небом в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу. Не исключено, что к ним добавится и парк «Черное озеро».