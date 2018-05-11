25 июня в Казани пройдет «Футбольная ночь»

В Казанском Кремле, музее изобразительных искусств и национальном музее 25 июня пройдет «Футбольная ночь». Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра культуры рт Эльвира Камалова.

По ее словам, на мероприятии покажут экспонаты, связанные со спортивной тематикой, также будут интерактивные площадки с квестами, флэшмобами.



Ранее сообщалось, что Кабмин РТ выделил 40 млн рублей на культурную программу во время ЧМ-2018.