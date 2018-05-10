В Казани на два месяца ограничат проведение митингов и пикетов в связи с ЧМ-2018

В Казани с 25 мая по 25 июня ограничат проведение митингов, демонстраций, шествий и пикетов в связи с проведением в городе чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в постановлении исполкома Казани, опубликованном в сборнике документов.

В указанный, все публичные мероприятия, не связанные с турниром могут проводиться с 9.00 до 14.00 и длиться не дольше 2 часов. Количество участвующих не должно превышать 150 человек.

Мероприятия разрешено проводить на территории через дорогу от Дворца культуры им. Саид-Галиева по ул. Советской, а также на территории перед Дворцом культуры железнодорожников по ул. Ильича.

Отметим, что в прошлом году во время Кубка конфедерации действовали подобные ограничения — тогда было разрешено проводить митинги и пикеты только с 7.00 до 17.00 на трех площадках.