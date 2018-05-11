Кабмин РТ выделил 40 млн рублей на культурную программу во время ЧМ-2018

Правительство РТ выделило 40 млн рублей на культурную программу во время чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом заявила первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

«Кабинет министров республики дополнительно выделил 40 млн рублей на все мероприятия.Очень большая часть приходится на гонорары», — сказала она на пресс-конференции, отметив, что 5 млн рублей выделяет Минкульт РТ.

Ранее МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» объявило тендер на организацию и проведение культурных мероприятий во время чемпионата мира по футболу. На эти цели из городского бюджета выделили 16,1 млн рублей.