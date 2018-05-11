Минус Язьков. Кто еще может покинуть «Ак Барс»

Почему генменеджер клуба Рафик Якубов пока «спит» на трансферном рынке

Переход Никиты Язькова в «Магнитку» мог показаться обычным трансфером, каковых в КХЛ случается сотни за «окно». Однако в свете последних событий потеря молодого перспективного форварда казанцами, что называется, на ровном месте, выглядит как тревожный звонок. Помимо Язькова, «Ак Барс» может лишиться и других «винтиков» чемпионской машины. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему работа генерального менеджера клуба Рафика Якубова начинает вызывать вопросы.

Первая ласточка

Срок, данный «Ак Барсу» на повтор контрактного предложения магнитогорского «Металлурга» Никите Язькову, подошел к концу, и 22-летний форвард, которого еще зимой называли чуть ли не будущим казанского клуба, подписал соглашение с одним из главных конкурентов казанцев на Востоке.

При всей неоднозначности ситуации можно констатировать, что «первая ласточка» в трансферной кампании казанцев вызывает серьезные вопросы. Непонятно, почему менеджмент «Ак Барса» не проработал вопрос продления контракта раньше, когда стало очевидно, что Язьков обладает действительно колоссальным талантом и в перспективе может обскакать всех лидеров нынешнего состава? Ведь в середине сезона и финансовые запросы хоккеиста, по нашим данным, были куда скромнее.

Очевидно, для того, чтобы продолжать борьбу за трофей в следующем сезоне, казанцам необходима «свежая кровь». Игроки, которые кубка над головой еще не поднимали, но мечтают об этом. Никита Язьков из таких. Да, он уже провел сезон в «Ак Барсе», но что такое плей-офф, пока не знает.

За неполный сезон в «регулярке» (всего 37 матчей) Язьков забросил за «Ак Барс» 8 шайб, а показатель полезности у него и вовсе один из лучших в составе «барсов» (+13). Что важно, такую результативность молодой форвард показал, играя в третьем звене и редко появляясь в большинстве. При этом у него практически не было «мусорных» шайб, забивал он эффектно и качественно. В гостевой игре с «Куньлунем» форвард накрутил буквально всю китайскую пятерку и виртуозно отправил шайбу в ворота Магнуса Хелльберга. Прекрасно разобрался Никита и с вратарем рижского «Динамо», когда оформлял свой первый гол в составе «Ак Барса», на скорости усадив Джастина Питерса на лед и лишь потом отправив игровой снаряд с неудобной руки. Шикарный гол Язьков забросил в ворота «Торпедо», когда опередил всех на пятаке и, уже уезжая за ворота, умудрился отправить шайбу под самую перекладину.

Как признавался Билялетдинов, в новокузнецких парнях его привлекла именно высокая работоспособность. Фото ak-bars.ru



Это скоростной хоккеист с прекрасными руками, которому не откажешь в трудолюбии. То есть при нем все, что так любит Зинэтула Билялетдинов. Как признавался сам Билл, в новокузнецких парнях (Лямкин и Язьков) его привлекла именно высокая работоспособность с первых финских тренировок.

— Мы их пригласили — и его, и Лямкина, и они показали себя. Они ведь новички, не привыкли к той работе, которая у нас проводится, и мне их старание очень понравилось. Они просто умирали на тренировках, но делали, что им говорили. Поначалу им было тяжело, но потом стали отходить и начали играть как надо. Потенциал у них есть, – говорил Билялетдинов в конце апреля.

Тем удивительнее, что такого хоккеиста в команде решили не оставлять.

Есть подозрения, что последнее слово в этой ситуации оставалось именно за Рафиком Якубовым, прямая обязанность которого и заключается в том, чтобы вести трансферную политику, а при возможности делать это с выгодой для клуба. И вот тут-то и заключается главное упущение в работе генерального менеджера. Хороший менеджер думает наперед, как Стив Айзерман, который всегда ищет игроков на перспективу. Да, сегодня «Ак Барсу», возможно, пришлось бы заплатить приличные для 22-летнего хоккеиста 25—30 миллионов зарплаты. Зато через пару лет за Язьковым могли выстроиться все ведущие команды КХЛ с толстыми кошельками, и если бы его и пришлось отпускать, то сполна «отбив» затраты. И за это время форвард принес бы немало пользы казанской команде. С другой стороны, понятно, что Якубов не желает рисковать — «насыпешь» молодому игроку денег, а тот былой уровень после травмы не наберет, да и в прогрессе остановится.

Малыхина необходимо удержать

Судя по всему, в клубе уже решили не бороться и за Федора Малыхина в случае хорошего финансового предложения. На заключительной пресс-конференции сезона с участием Билялетдинова и Якубова оба с сожалением констатировали, что манера игры форварда очень травмоопасна во время катания, и это не дает ему провести полноценный сезон в сетке «барсов».

Малыхин нацелен прежде всего на то, чтобы шайба угодила в ворота. Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)



А между тем Малыхин является не только примерным работягой, который и на тренировках пашет «на полную катушку», и на льду многофункционален. У него отличное катание, он не боится борьбы, в том числе у бортов, да и дриблер Малыхин шикарный. Его буллиты по-прежнему самые мастерские в команде. В то время, как Владимир Ткачев или Станислав Галиев больше думают о креативе и эффектности своих выходов один в ноль, Малыхин нацелен прежде всего на то, чтобы шайба угодила в ворота.



Можно вспомнить первую половину нынешнего сезона, когда Федора не мучила злосчастная травма. За ним уже начинал постепенно закрепляться статус «джокера», который выходил в нужный момент и своими действиями вырывал победу для «Ак Барса». И это именно то качество, которое пригодится в любом случае. Так было в домашней августовской игре с «Амуром», когда Гарипов пропустил курьезнейший гол из чужой зоны, но Малыхин взял игру на себя и спас матч в основное время. Переломил он и стартовую игру сезона с «Куньлунем», которую казанцы едва не проиграли. Федор очень скромный и всегда просит подождать с интервью или словами о себе в прессе до конца сезона или до «значимых результатов».

Да, контракт форварда с «Ак Барсом» действует до 30 апреля следующего года, но под боком у казанцев набирает вес новый клуб-олигарх с большими претензиями на трофеи. Екатеринбургский «Автомобилист» уже приобрел отличных легионеров — Найджела Доуса у «Барыса», Дэна Секстона, который провел прошлый сезон в «Нефтехимике». Француз Стефан да Коста набирает очков больше, чем основная масса российских хоккеистов КХЛ, даже проводя по полсезона в лазарете. Ну а Франсис Паре скатался в Швейцарию и возвращается в КХЛ за титулом. Комплектация «Автомобилиста» иностранным легионом завершилась, и уральцы логично присматриваются к российским крепким хоккеистам. А тут собственный воспитанник в Казани «пылится». Уже известно, что екатеринбуржцы проявляют интерес к своей бывшей звезде, которая участвовала в «Матче Звезд» 2012 от «Автомобилиста». Да и местные болельщики любят 98 номера «Ак Барса» и ждут его обратно.

В ожидании плодов работы Якубова-менеджера

Между тем за Рафиком Якубовым больших трансферных успехов пока не замечено. Да и сам он признавался, что ему «повезло с наследством» от предыдущего генерального менеджера Равиля Шавалеева. Антона Ландера в Северной Америке выискал предыдущий генеральный менеджер, он же переподписывал лучшего снайпера нынешнего плей-офф Джастина Азеведо и уговорил остаться Владимира Ткачева еще на два года. Подписание Даниса Зарипова решалось напрямую на самом высоком уровне. Алексея Потапова в конце ноября Зинэтула Билялетдинов «выбил» через давно знакомых агентов, с которыми работает не один год.

За Рафиком Якубовым больших трансферных успехов пока не замечено. Фото ak-bars.ru



По информации «Реального времени», непосредственное участие Рафик Якубов принимал разве что в приобретении вратаря-«бэкапа» — Александра Шарыченкова и защитника Романа Манухова. Первый провалился даже в роли запасного голкипера, и только второй пришелся ко двору. Даже в возвращении Александра Бурмистрова из НХЛ под конец 2017 года, судя по словам Билялетдинова, вопрос решался через других людей.

— С Сашей ситуация была такая: мне говорили, что есть возможность вернуть Бурмистрова, — говорил наставник казанцев на пресс-конференции в присутствии самого Якубова. — Я сказал, что не против, если он хочет. Но когда он приехал, я сказал ему, что у нас сейчас есть центральный, и я буду использовать его везде.

Вероятно, Зинэтула Хайдярович не стал бы говорить о генеральном менеджере в третьем лице в его присутствии. Так что пока «гений Якубова-менеджера» оценить, по гамбургскому счету, не удалось. Самое время включиться. Ведь в открывшемся 1 мая трансферном окне КХЛ «Ак Барс» ведет себя очень уж пассивно даже в плане продления контрактов с ключевыми игроками клуба. И все это на фоне мощных приобретений «Автомобилиста», иностранных закупок «Сибири», точечных усилений «Трактора» (лучший снайпер «Сибири» Бергстрем переехал в Челябинск), «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика». Казанцы раскачиваются слишком медленно.

Можно потерять и лидеров

Понятно, что чемпионский состав сильно не меняют, да и оперативной работой на рынке казанцы никогда не отличались, предпочитая более размеренный и вдумчивый подход. Но по крайней мере в работе по удержанию лидеров казанцы всегда были расторопны. Так было и прошлой весной. А вот в нынешнем году над уходом подумывают не только сравнительно молодые Язьков и Малыхин, но и ключевые «винтики» казанской машины — Джастин Азеведо и Василий Токранов.

В опасной близости к переходу в одну из армейских команд и многолетний защитник «Ак Барса» Василий Токранов. Фото Сергея Манжелеева (ak-bars.ru)



К первому, по информации ряда федеральных СМИ, уже проявлял предметный интерес московский ЦСКА. И если не предложить канадцу хороший контракт прямо сейчас, то лучшего легионера команды можно лишиться. Тем более что сам Джастин, как и Язьков, буквально обращался через прессу к руководству клуба, что хочет остаться в Казани. Второго не услышали, что будет с первым? Финансовые возможности армейцев позволяют убедить кого угодно.

В опасной близости к переходу в одну из армейских команд и многолетний защитник «Ак Барса» Василий Токранов, чьи 18—20 дежурных очков и 6—7 голов от синей линии не единожды помогали «Ак Барсу» забирать нужные победы. Василий надежен и в обороне. Сегодня на Токранова выходят руководители СКА и ЦСКА и заманивают в свои клубы, а заодно и в национальную команду. Защитник уже не единожды попадал в состав сборной, но стабильного места получить в нем так и не смог. А переход в один из армейских клубов станет абонементом в «красную машину» с позывными (Ц)СКА.

Тем удивительнее, что менеджмент «Ак Барса» перетянул и с продлением Токранова. Сегодня он в статусе свободного агента может «подписываться» с кем угодно. А другого защитника с подобным броском за те же деньги найти будет практически невозможно. А это вновь работа не на экономию, а на большие траты. Вопросы к менеджменту «Ак Барса» только копятся. Постпобедная эйфория позади. Пора собраться.