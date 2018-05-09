«Нижнекамскнефтехим» поздравил ветеранов с Днем Победы

Фото: Олег Тихонов

В Совете ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» на учете 169 ветеранов войны и тружеников тыла. Все они окружены заботой и вниманием. По традиции в канун 9 Мая «Нижнекамскнефтехим» пригласил их на праздничную встречу в Центр культурных инициатив. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».



Праздничный концерт в честь Дня Победы

В Центре культурных инициатив среди гостей — ветераны войны и труженики тыла. Многим из них уже тяжело ходить, но они все равно не смогли пропустить традиционный праздник в честь Дня Победы. Перед началом концерта — чаепитие, а после него все начали собираться в зале на концерт в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

91-летняя Анастасия Акатьева пришла на концерт с невесткой. Труженица тыла стояла у истоков химкомбината — на всесоюзную комсомольскую стройку приехала с мужем и тремя детьми. Сначала она строила химкомбинат, а потом всю жизнь проработала на нем техничкой.

— Нас пригласили на праздник и вместе с приглашением принесли набор продуктов. Постоянно материальную помощь оказывают, внимание со стороны «Нижнекамскнефтехима» очень большое, — рассказала Анастасия Акатьева.

Рядом сидела Мария Батриева, ее супруг Матвей Батриев работал на заводе олигомеров. Сейчас мужу 97 лет, и он почти не выходит из дома, поэтому сюда супруга пришла вместо него.

— Химкомбинат — молодец! И денежную помощь в честь Дня Победы оказывают, и каждый месяц дают прибавку к пенсии, подарки на праздники приносят, — рассказала Мария Батриева.



Мужу Марии Батриевой 97 лет, и он почти не выходит из дома, поэтому на концерт супруга пришла вместо него

«Нижнекамскнефтехим» регулярно оказывает финансовую помощь ветеранам

— Сейчас в Совете ветеранов предприятия на учете шесть ветеранов войны и 163 труженика тыла. Все они получили к празднику денежные выплаты. Ветеранам войны и труженикам тыла каждый год мы выделяем бесплатные путевки в санаторий «Корабельная роща». А если ветераны хотят отдохнуть в других санаториях Татарстана, то им нужно оплатить только 20% от стоимости путевки, — рассказал корреспонденту «Реального времени» председатель Совета ветеранов Борис Трифонов.

Кроме этого, «Нижнекамскнефтехим» регулярно оказывает финансовую помощь. У ветеранов войны и тружеников тыла есть ежемесячная доплата к пенсии, которая зависит от стажа работы на предприятии. Также НКНХ выделяет средства на праздники и круглые даты, оформляет бесплатную подписку на корпоративные газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы».

Все пенсионеры застрахованы в страховой компании «СОГАЗ» и могут проходить медицинское обследование и получать врачебную помощь.

— Это не только в честь 9 Мая, у нас действует социальная программа поддержки ветеранов. Это касается не только ветеранов и тружеников тыла, но также всех ветеранов — работников «Нижнекамскнефтехима», которых у нас более 10 тысяч человек. Они состоят в Совете ветеранов, и каждому оказывается поддержка. Помимо этого, действует специальная система выплат, которой мы обеспечиваем небольшую, но тем не менее поддержку наших ветеранов, — рассказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин специально приехал на праздничную встречу, чтобы поздравить ветеранов с праздником. Он поблагодарил старшее поколение за победу в Великой Отечественной войне.

Генеральный директор предприятия Азат Бикмурзин специально приехал на праздничную встречу, чтобы поздравить ветеранов с праздником

— Хотелось бы пожелать вам здоровья и долголетия, чтобы вы были окружены вниманием близких. И чтобы молодое поколение, которое сейчас растет, не забывало, каким трудом, героизмом далась победа в этой войне. Мы потеряли около 30 млн человек на полях сражений, и эту память мы должны сохранить, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

В честь 9 Мая для ветеранов подготовили праздничную программу, в которой приняли участие лучшие творческие коллективы Нижнекамска.





Праздничную программу подготовили творческие коллективы города

«Спасибо предприятию за то, что про нас помнят и всегда приезжают с подарками»



Многие из фронтовиков и тружеников тыла уже не выходят из дома, поэтому перед праздником представители НКНХ начали ездить по домам и развозить подарки. По традиции каждого ветерана войны председатель Совета ветеранов НКНХ Борис Трифонов в этом году поздравил сам. Одним из первых он навестил Владимира Акимова. Фронтовик служил направляющим на легендарной «Катюше». Принимал участие в освобождении многих городов и дошел до Берлина, где и встретил победу.

— Спасибо предприятию, профсоюзной организации и Совету ветеранов за то, что про нас помнят и всегда приезжают с подарками. Ведь в нашем возрасте самое главное — это внимание. Мы и живы до тех пор, пока нас помнят, — сказал ветеран войны, бывший работник «Нижнекамскнефтехима» Владимир Акимов.

После представители НКНХ поехали к труженице тыла Миннур Сибгатовой. Когда началась война, ей было 10 лет, и уже в этом возрасте девочке пришлось наравне со взрослыми работать в поле.

— Вручную мы убирали хлеб. С 13 лет я уже выполняла тяжелую работу — боронила пашню, возила из леса жерди, — вспоминает Миннур Сибгатова.

В 1968 году Миннур Сибгатова с семьей переехала в Нижнекамск. Здесь она устроилась машинистом в водоцех химкомбината, где проработала до пенсии.

Чтобы молодое поколение знало о подвиге советского народа, «Нижнекамскнефтехим» ведет военно-патриотическую работу. Проводятся встречи с ветеранами и военно-полевые сборы ВПК «Наследие», принимается участие в акциях «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Мемориал «Победа», в военно-технической эстафете и других мероприятиях. В 2004 году на предприятии создали поисковый отряд «Нефтехимик», который занимается поиском и перезахоронением останков бойцов. Этой весной отряд занимался раскопками в Смоленской области.

9 мая НКНХ примет самое активное участие в городском торжестве по случаю Дня Победы. С утра начнется парад и праздничные мероприятия, а в 15.00 работники «Нижнекамскнефтехима» примут участие в акции «Бессмертный полк».

Партнерский материал

