Основной танк Вермахта захлебнулся под Казанью, а «Тигры» и «Пантеры» чинили на казанском ремзаводе

Консультант World of Tanks о том, как столица Татарской АССР была центром для работы с танковыми иномарками Второй мировой

Благодаря разоблачениям периода Перестройки, широко известна история о том, что в 19291933 годах в Казани действовал танковый центр «Кама», где проходили военную подготовку офицеры Рейхсвера, как назывались тогда вооруженные силы Германии. В 1932 году в составе инспектирующей комиссии в Казани побывал даже немецкий танковый гений Гейнц Гудериан. Из этого факта нередко делались броские выводы, что «нацистский меч ковался в СССР». На самом деле, после прихода к власти нацистов, совместные проекты были свернуты, а материальная база, оставленная немцами, помогла при создании Казанского танкового училища. Гораздо реже упоминается другой факт. В начальный период войны именно Казань была главной площадкой для работы с иностранной военной техникой. Здесь советских танкистов учили воевать на танках, которые поставляли союзники по Антигитлеровской коалиции, и здесь же проводили испытания трофейных немецких танков. Обратил внимание на этот сюжет историк военной техники и консультант создателей World of Tanks Юрий Пашолок, который ответил на вопросы «Реального времени».



Самое подходящее место для эвакуации танкового полигона с Кубинки

— Почему в качестве площадки для испытаний трофейной и союзнической техники выбрали Казань?

— В Казани к тому моменту уже имелось одно из крупнейших в стране танковых училищ. Кроме того, осенью 1941 года именно в Казани организовали центр обучения танкистов на иностранной технике. Прежде всего это были британские Valentine и Matilda. Также в Казани организовали ремзавод, позже ставший основным по ремонту трофейной бронетехники, в том числе «Тигров» и «Пантер».

В Казани к тому моменту уже имелось одно из крупнейших в стране танковых училищ. Фото kvtkku.mil.ru



Одним словом, в Казани были все условия для организации работы НИБТ Полигона, который эвакуировали из подмосковной Кубинки в период немецкого наступления (38-й Научно-исследовательский испытательный ордена Октябрьской революции Краснознаменный институт им. Маршала бронетанковых войск Федоренко, — прим. ред.).

Собственно, специалисты Полигона и курировали испытания трофейной техники в Казани. А в 1943 году его перевели обратно в Кубинку.

— А много отремонтировали немецких «Тигров» и «Пантер»?

— Статистики у меня нет, но как раз из Казани весной 1944 года на 1-й Украинский фронт прибыли «Тигры» и «Пантеры».

— Где-то в СССР еще работали с зарубежной техникой?

— Если говорить об испытаниях зарубежной техники вообще, то она также испытывалась на Гороховецком АНИОП (Гороховецкий артиллерийский научно-испытательный опытный полигон, — прим. ред.). Но тут надо сразу уточнить, что это артиллерийский полигон со своей спецификой.

Главной задачей было получение результатов по проходимости в зимних условиях. Фото warspot.ru



Проверяли проходимость танков и искали наиболее стойкий вариант противотанкового ежа

— С чего начали работать с иностранной техникой в Казани?

— Начали с обучения экипажей для английских танков. На осень 1941 года приоритетом было обучение на английские пехотные танки Valentine и Matilda. А надо сказать, что на вооружении нашей армии было около тысячи «Матильд» и больше 3 тысяч «Валентайнов». Причем они применялись аж до 1945 года.

К середине ноября было подготовлено 120 экипажей, которые получили памятки по вождению и эксплуатации. Но уже к весне 1942 года центром обучения экипажей на «иномарках» стал город Горький, поскольку именно здесь организовали приемку поставлявшейся техники.

— С какими немецкими танками работали? Какие задачи решали во время испытаний?

— Испытания начались в начале 1942 года, когда отремонтировали несколько немецких танков, а также прибыли английские машины Valentine II и Matilda III. Кроме них испытывали американские M3 Light и M3 Medium, канадский Valentine VII. Из трофеев испытывали Pz.Kpw.38(t) и Pz.Kpfw.III Ausf.H, который являлся одним из главных немецких танков 1941 года.

Главной задачей было получение результатов по проходимости в зимних условиях, а также проверка, какие инженерные сооружения лучше всего противодействуют немецким танкам. Испытатели искали наиболее стойкий вариант противотанкового ежа.

Как это ни странно прозвучит, но едва ли не худшие показатели оказались у самого основного немецкого танка Pz.Kpfw.III. Фото warspot.ru



В течение лета 1942 года проводили совместные испытания на проходимость. Танки преодолевали болота, пересекали брод, ездили по косогорам. Как это ни странно прозвучит, но едва ли не худшие показатели оказались у самого основного немецкого танка Pz.Kpfw.III. Он быстрее всех застревал в болотистом грунте и первым «захлебнулся» на испытаниях по преодолению брода.

— Какое практическое значение имели все эти мероприятия для действующей армии и советской оборонной промышленности?

— Казанское танковое училище стало первым, которое готовило экипажи для иностранных танков. Именно эти экипажи первыми пошли в бой. Случилось это в декабре 1941 года. С трофейных образцов 1941 года в 1943 году скопировали прицел. Это телескопический прицел ТШ, который имел немецкие корни.