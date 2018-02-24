Эпоха Шаймиева: как танкисты отмечали День защитника Отечества и день рождения казанского училища

В 1996 году, в преддверии Дня защитника Отечества, Минтимер Шаймиев принял участие в торжественном собрании, посвященном 77-й годовщине со дня образования Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища. Выступая перед курсантами, офицерами, преподавателями, глава республики отметил, что Россия как великое государство обязана быть сильной и в военном отношении. Подробности посещения Минтимером Шаймиевым Казанского танкового училища — в фоторепортаже из архива личного фотографа первого президента РТ Михаила Козловского.

