Эпоха Шаймиева: как танкисты отмечали День защитника Отечества и день рождения казанского училища

В 1996 году, в преддверии Дня защитника Отечества, Минтимер Шаймиев принял участие в торжественном собрании, посвященном 77-й годовщине со дня образования Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища. Выступая перед курсантами, офицерами, преподавателями, глава республики отметил, что Россия как великое государство обязана быть сильной и в военном отношении. Подробности посещения Минтимером Шаймиевым Казанского танкового училища — в фоторепортаже из архива личного фотографа первого президента РТ Михаила Козловского.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
фото...