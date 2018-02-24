Эпоха Шаймиева: как танкисты отмечали День защитника Отечества и день рождения казанского училища

07:00, 24.02.2018 18 10
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В 1996 году, в преддверии Дня защитника Отечества, Минтимер Шаймиев принял участие в торжественном собрании, посвященном 77-й годовщине со дня образования Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища. Выступая перед курсантами, офицерами, преподавателями, глава республики отметил, что Россия как великое государство обязана быть сильной и в военном отношении. Подробности посещения Минтимером Шаймиевым Казанского танкового училища — в фоторепортаже из архива личного фотографа первого президента РТ Михаила Козловского.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 24 февр
    Все равно Шаимиев нифига немолодо тут выглядит)
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    Анонимно 24 февр
    Ну так 59 лет уже было
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  • Анонимно 24 февр
    А почему фотки не цветные? В 96 то уже были такие фотики
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    Анонимно 24 февр
    А я наоборот считаю что в черно-белых фото есть особый дух, который не передашь цветным
    фото...
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    Анонимно 24 февр
    Просто денег пожалели. Вот и весь "дух"))
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  • Damir Shavaleev 24 февр
    Сафаров молодой ещё .....
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    Анонимно 24 февр
    Да и Шаймиев тоже)
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  • Анонимно 24 февр
    Модный Шаймиев)
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  • Анонимно 24 февр
    Как молоды мы были,,, Эти курсанты уже стали дядьками. Уже скоро на пенсию
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  • Анонимно 24 февр
    К счастью Россия как раз таки начала соответствовать ожиданиям 96 года
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