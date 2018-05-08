Проводы Легенды-61 из «Рубина» и пытки мундиалем на «зеленом дерби»

Тестовый матч перед ЧМ запомнился всем. Не хватило только голов

Вчерашний матч был примечателен с самых разных сторон, но главным его инфоповодом выступил все же не тестовый характер игры в преддверии ЧМ-2018, а проводы блестящего Гекдениза Карадениза, который за 10 лет в Казани заслужил право считаться лучшим из богатой плеяды иностранных звезд «Рубина». Напасти, ожидающие жителей Казани мундиальным летом-2018, избыток хладнокровия Курбана Бердыева на проводах Карадениза и серая нулевая ничья в «зеленом дерби» — в материале «Реального времени».

«Исенмесез»

«Исенмесез, — поприветствовал «Казань Арену» Гекдениз Карадениз после игры. — Мин сезне яратам. Болельщики «Рубина», я вас очень люблю. Казань всегда будет в моем сердце», — в этом месте боец «Черномор» не сдержал слез. Затем был круг почета под великую композицию «We are the champions», прощание с фанатами и теплые речи на послематчевой пресс-конференции. Но сначала слово главному герою.

— Я очень горд такими проводами, но мне действительно очень грустно. Ведь такие проводы не бывают каждый день. Но я считаю, что это не конец. Это начало чего-то другого, — сказал игрок, как бы намекая на что-то.

После игры, уже в микст-зоне, турецкий полузащитник чуть приоткрыл свои планы на будущее. «Бердыев звал в тренерский штаб? Да, я готов учиться на тренера, и все последнее время я себя настраивал на то, чтобы идти на тренерские курсы. Конкретика будет позже, но я совершенно точно хочу остаться в футболе», — заверил Карадениз.

Такие легионеры нужны России. Те, кто действительно делает весомый вклад в развитие российского футбола



Тема «Черномора» красной нитью прошла и на послематчевой пресс-конференции Курбана Бердыева. «Такие легионеры нужны России. Те, кто действительно делает весомый вклад в развитие российского футбола. Надо отдать должное Гекденизу — на протяжении десяти лет он верой и правдой служил «Рубину». Поэтому, я думаю, что это потеря для нас. В то же время мы должны понимать, что мы должны гордиться такими футболистами. 61-й номер навечно остался за ним, и он этого заслуживает», — отметил наставник казанского клуба.

— Найдется ли ему какое-то место в тренерском штабе «Рубина»?

— Мы разговаривали с ним на эту тему. Он еще сам не решил, но в целом желание быть тренером у него есть. Посмотрим, как у него сложится. Мы готовы принять его в тренерский коллектив.

— Карадениз будет играть с «Краснодаром»?

— Он до последнего матча с нами, и в Краснодар полетит, а там по ситуации будем смотреть, — заявил Бердыев.

Но все это было уже по завершении встречи на футбольном поле. Самое время вернуться к началу вечера на «Казань Арене».

Уже с утра экипажи ДПС заполонили основные разъезды в столице республики, а к 18.00 город буквально встал в пробках



300-й и последний матч Карадениза за «Рубин» и в карьере

Как-то незаметно минут за 40 до стартового свистка под своды «Казань Арены» подняли футболку главного героя вечера — Гекдениза Карадениза. Пожалуй, организаторы немного не учли масштабы арены. Майку без подсказки можно заметить только случайно. Наверное, стоило сделать ее раза в три больше — «Черномор» точно заслужил.

Многие ожидали появления турецкого хавбека в стартовом составе, но нет. Пожалуй, на этот раз Курбан Бердыев несколько переборщил с фирменным хладнокровием, оставив Карадениза на скамейке запасных.

Перед самым стартовым свистком символический удар по мячу вышли исполнить дети Карадениза

— Выпустили на столько, на сколько его хватает, — так прокомментировал свое решение Курбан Бекиевич после матча.



Зато перед самым стартовым свистком символический удар по мячу вышли исполнить дети Карадениза. Это было очень трогательно. А сам турок появился на поле лишь во втором тайме. На тот момент «Рубин» никак не мог не то что взломать оборону «Уфы», но и навязать свою игру.

Оптимальная «Уфа». Когда-то таким был и «Рубин»

Со спортивной точки зрения матч значил многое. Для «Рубина» это был последний шанс зацепится за 6-ю строчку таблицы, которая при некоторых раскладах дает призрачные шансы на Лигу Европы. Кроме того, это «зеленое дерби», которое и в футболе набирает обороты, поскольку «Рубин» и «Уфа» обречены в ближайшие сезоны конкурировать как раз за место в еврокубках. Символично, что на столь знаменательный матч соперников казанцев на поле вывел не чужой «Рубину» человек. Сергей Семак, пожалуй, самый перспективный отечественный специалист — отмечает этот факт и аксакал тренерского цеха РФПЛ Курбан Бердыев.

— В целом, предполагалась серьезная игра. «Уфа» достаточно хорошо обороняется. Место, которое она занимает, заслуженное. Все четко в обороне, стандарты. Сергей молодец, хорошую команду выстроил. Не имея звезд, достаточно уверенно играет на протяжении всего сезона. Думаю, это один из тех тренеров, у которых большое будущее, — заявил наставник «Рубина».

ФК «Уфа» действительно обладает довольно средним составом, и последние успехи команды, безусловно, заслуга тренера. Так что по соотношению цена-качество «Уфа» выглядит оптимальным клубом. Когда-то давно таким был и «Рубин». Сейчас, с возвращением Бердыева, казанский клуб, по сути, снова в начале пути.



Тренеры выставили сильнейшие составы

Сам Сергей Семак после игры отдал должное, в первую очередь, Гекденизу Караденизу. «Я очень рад быть здесь в Казани и принимать, хоть и косвенно, участие в последнем матче Карадениза. С огромным уважением отношусь к нему. И считаю, что он заслужил и такие проводы, и овации болельщиков. И не только болельщиков. Когда он выходил на поле, аплодировала и наша скамейка. Да и в конце матча каждый подошел. Это говорит о том, что он заслужил уважение всех: болельщиков, специалистов, тренеров. И не только России, но и Турции. Это — человек с большой буквы», — Семак, как всегда, подкупал искренностью и прямотой.

Что касается «стартов» команд, то особого смысла разбирать их нет. Тренеры выставили сильнейшие составы. Можно отметить разве что выход у гостей молодого форварда Ивана Облякова — а вот Курбан Бердыев свою молодежь опять не выпустил: Голдобин, Гилязутдинов и Шекари остались на скамье запасных. Только Игорь Коновалов вышел в основе, но его присутствие в ней уже воспринимается как должное.

«Черномор» усилил игру, но победу вырвать не успел

Начало игры осталось за гостями, однако первые голевые моменты создали казанцы. Сначала Ивелин Попов после сольного прохода бабахнул рядом с «девяткой». Затем Азмуна вывели на ударную позицию с 11 метров, но иранец не попал в створ. Не менее остро «Уфа» ответила на 24-й минуте, когда Веролюб Салатич замыкал навес с углового, но попал в штангу. В дальнейшем игра пошла равная с минимумом голевых моментов.

На старте второго тайма Коновалов из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой ворот Беленова, и тут же игра вновь успокоилась. На 59-й минуте пришло время Карадениза, который заменил Вячеслава Подберезкина. На радостях «Рубин» чуть не пропустил, но Сослан Джанаев надежно отразил удар в ближний угол. 38-летний турок игру, к слову, освежил, выполняя острые кроссы и постоянно открываясь под передачи партнеров. Одна из таких атак завершилась угловым у ворот «Уфы». Олег Кузьмин коршуном устремился к навесу и попытался пробить слету, но мяч оказался заблокирован и до ворот не дошел. Затем Карадениз здорово прострелил по центру штрафной, откуда Ивелин Попов ударил в штангу. Было непонятно, почему же «Легенда-61» не вышла с первых минут.

Азмуна вывели на ударную позицию с 11 метров, но иранец не попал в створ



И вновь переходный сезон!

На 84-й минуте Карадениз создал еще один момент — на сей раз для Азмуна. Однако Сердар замешкался, получил удар в спину и оказался на газоне. Арбитр Алексей Матюнин из Москвы решил испортить футбольный праздник Казани и стопроцентный пенальти не поставил.

После матча Курбан Бердыев отметил важность сохранения состава на следующий сезон.

— Сейчас уже все понимают, что с «Рубином» играть в открытый футбол опасно. Все команды, даже взять второй тайм со «Спартаком», закрываются. Если раньше мы закрывались, то сейчас закрываются против нас. И если соперник пытается нас прессинговать и играть в открытый футбол, нам это на руку. Безусловно, есть много моментов, над чем надо работать. Очень важно сохранить этот состав. Не знаю, насколько это будет возможно, — заявил тренер.

Как бы то ни было, благодаря этой ничьей «Уфа» перед последним туром единолично заняла 6-ю позицию в чемпионате, а «Рубин» лишился всякой мотивации. Пожалуй, серые нули стали закономерным заключительным аккордом переходного сезона. Уже какого по счету для татарстанского клуба.

1 / 62 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Артур Халилуллов, фото Максима Платонова