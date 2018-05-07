«Зеленое дерби» в футболе набирает обороты. «Рубин» и «Уфа» рвутся в Европу

Сегодняшний матч принципиальных соперников нельзя пропустить

Фото: Роман Хасаев

Футбольное «зеленое дерби» стабильно находится в тени хоккейного не первый год. Однако тенденция к перелому ситуации налицо. Пока «Салават Юлаев» не выглядит клубом, способным всерьез соперничать с «Ак Барсом», футбольный клуб «Уфа» опережает «Рубин» в таблице текущего сезона и является фаворитом в борьбе за место в еврокубках на ближайший сезон. Спортивная редакция «Реального времени» сравнивает уфимский и казанский клубы в преддверии сегодняшней очной битвы соседей на «Казань Арене».



Очередь в Европу

Еще за три тура до конца чемпионата РФПЛ, после полуфинала Кубка страны, выяснилось, что 6-е место, которое могло стать путевкой в еврокубки в следующем сезоне, таковым больше не является. Между тем за ним успела выстроиться внушительная очередь из четырех команд — «Уфы», «Арсенала», «Урала» и «Рубина».

Все они делили шкуру неубитого «евромедведя», который, впрочем, казался всем вполне «убитым». Однако произошло то, чего никто, кроме самых преданных болельщиков «Авангарда» и «Тосно», не ожидал — действующий чемпион «Спартак» выбыл из розыгрыша, и выход в Европу в итоге получат либо куряне, либо тосненцы.

Правда, пока остается открытым вопрос, выдаст ли УЕФА лицензию «Авангарду» или «Тосно», у которых нет стадионов соответствующего уровня и за несколько месяцев они явно не появятся. А посему указанной четверке все же стоит побороться за 6-е место. Чудеса случаются. Взять хотя бы ту же «Уфу». В 2012 году она боролась за выход из второго дивизиона в ФНЛ, но уступила единственную путевку соседям — нижнекамскому «Нефтехимику». Тогда и случилась эта «помощь свыше». Брянское «Динамо» не получило лицензию от российских футбольных боссов, а «Уфа» была полна сил и желания влиться в первый российский дивизион.

Из восьмерки команд, стоящих у дверей еврокубков, никогда в них не участвовали только «Уфа» и «Арсенал», которые сейчас ближе всех расположены к заветному 6-му месту. А самое высокое место в рейтинге УЕФА имеет казанский «Рубин». Именно «Уфу» и «Рубин», соперников по новому «зеленому дерби», мы и сравним с точки зрения перспектив их участия в еврокубковом сезоне.

Реконструированный «Нефтяник», на данный момент самый вместительный стадион в Башкирии, стал домашней ареной «Уфы» в 2015 году. Фото wikipedia.org



Стадион

В ФНЛ «Уфа» играла на «Динамо», лучшем на то время столичном стадионе, вмещающем около 4—5 тысяч зрителей. Но уровень Премьер-лиги эта арена, разумеется, не потянула, и в своем первом сезоне в РФПЛ «Уфа» снимала «домашние квартиры» то в Перми, то в Самаре, то в Саранске.

Реконструированный «Нефтяник», на данный момент самый вместительный стадион в Башкирии, стал домашней ареной «Уфы» в 2015 году. В августе будет 3 года, как он первый и последний раз заполнялся под завязку (матч-открытие против «Зенита» с Халком, Данни, Дзюбой и Андре Виллаш-Боашем во главе). Стадион имеет футбольное поле (105x68 м) с искусственным покрытием и автоматизированной системой подогрева, трибуны на 15 132 места, электронное табло, административно-бытовой корпус.

Все соответствует требованиям УЕФА, по крайней мере, для первых стадий Лиги Европы (заглядывать дальше в Башкирии пока не осмеливаются даже самые отчаянные мечтатели). Морально Башкирия тоже готова к вступлению в Европу, о чем сказал на недавней прямой линии с жителями республики глава региона Рустэм Хамитов.

— Футбольный клуб создан совершенно недавно, а сейчас идет на шестом месте в чемпионате России. Никто даже представить себе не мог таких высоких результатов. Команда играет слаженно. Тренер молодой, амбициозный. Пока все получается. Если клуб займет достойное место и сможет попасть в европейские кубки, то, конечно же, мы с удовольствием проведем эти матчи, создадим все условия для того, чтобы можно было провести такого рода игры в Уфе, — заверил он.

«Казань Арена» вмещает свыше 45 тысяч зрителей, на ней пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу. Фото Олега Тихонова

Казанский «Рубин», неоднократный участник европейских баталий, естественно, имеет для этого соответствующие арены — «Центральный» и «Казань Арена». Первый рассчитан на 25 400 человек, хотя до реконструкции вмещал до 30 тысяч. Здесь помимо футбольных матчей разного уровня проводились легкоатлетические соревнования летней Универсиады-2013. «Казань Арена» вмещает свыше 45 тысяч зрителей, на ней пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу. Интересно, что заложена она была в тот самый год, когда «Уфа» родилась как клуб — в 2010-м. Подробнее об арене «Реальному времени» в недавнем интервью рассказывал ее гендиректор Радик Миннахметов.

Уфа не поборолась за ЧМ-2018. Кто виноват?

Вопрос о новом стадионе в Уфе, несмотря на отсутствие аншлага на нынешнем вполне комфортном «Нефтянике», остается открытым, как и сложности с дорогой до него для «безлошадных» зрителей. А ведь были шансы заполучить новенькую современную арену под грядущий ЧМ-2018. Однако Уфа осталась в стороне от этого праздника. Вот что писал в своем блоге в 2010 году глава Башкортостана Рустэм Хамитов:

— Обязательно будем предлагать Уфу в качестве одного из городов для проведения матчей ЧМ-2018. Обязательно буду биться за это! Если будет малейшая возможность, попытаемся зацепиться. Мы достойны принимать ЧМ-2018 в Уфе. Дороги, гостиницы, аэропорт, — все подтянем и нормализуем. А люди наши — самые лучшие в мире: разумные, толерантные, справедливые, открытые и гостеприимные. И отчаянные болельщики. Разве я не прав? Дружный ответ, — конечно, прав!

На эту же тему тогда высказались бывший и ныне действующий председатель футбольной федерации Башкирии — соответственно, известный отечественный арбитр Александр Лапин и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Первый был категоричен — видимо, опыт не обманешь. «Уже известны те 13 городов, которые будут принимать чемпионат. Я думаю, у нашей столицы реальных шансов нет никаких». А вот Газизов, как всегда, заинтриговал болельщиков: «Ничего невозможного нет! Мы будем бороться!». Так или иначе, спустя 6 лет, когда уже давно было понятно, что чуда не произойдет, Хамитов ответил на некоторые «почему?».

— Что касается чемпионата мира, то я начал работать в республике в 2010 году. Если бы пришел на пару лет раньше, то, уверен, непременно добился бы того, чтобы Уфа вошла в число городов, принимающих ЧМ-2018, — заявил глава Башкирии в интервью «Спорт-Экспрессу». — Уфа — хороший город. В прошлом году мы провели крупные международные саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС. У нас побывали 15 президентов крупнейших стран мира, и все остались довольны. У нас полный набор отелей, великолепный аэропорт, замечательная взлетно-посадочная полоса. Инфраструктура словно создана для того, чтобы принимать крупнейшие соревнования.

«Я начал работать в республике в 2010 году. Если бы пришел на пару лет раньше, то, уверен, непременно добился бы того, чтобы Уфа вошла в число городов, принимающих ЧМ-2018», — уверен Рустэм Хамитов. Фото Тимура Рахматуллина

С кого спрашивать за период до прихода Хамитова к власти в Башкирии, непонятно. Можно было бы задать вопросы Минспорта Башкорстостана, однако тогдашний министр Александр Никерин покинул свой пост в 2012 году. Хотя в кулуарах поговаривают, что его отставка отчасти как раз могла быть связана с упущенной возможностью поучаствовать в разделе пирога под названием «мундиаль».

Но вряд ли это был ключевой мотив. В январе 2012-го «Коммерсант» писал о вероятных причинах отставки министра, отмечая вскрытые в ведомстве финансовые нарушения и конфликт с кураторами в правительстве. Уход Никерина в «отпуск» (с последовавшей отставкой) интересно совпал с посещением Рустэмом Хамитовым спортивных объектов. Горнолыжным центром «Мраткино» под Белорецком новый глава региона был особенно недоволен. Как передавало агентство «Башинформ», Хамитов заявил, что центр «не соответствует современному уровню развития».

Разная трансферная активность

В зимнюю паузу уфимский клуб скромно купил молодого румынского защитника Йонуца Неделчару и бесплатно приобрел нераскрытого казахского таланта Еркебулана Сейдахмета. На этих футболистов было потрачено в общей сложности 0,6 млн евро.

«Рубин» зимой купил Павла Могилевца из «Ростова» за 2 млн евро, взял в аренду Кристиана Нобоа из «Зенита», Вячеслава Подберзкина из «Краснодара» и Ивелина Попова из «Спартака». В то же время были проданы в «Зенит» Эльмир Набиуллин (4,5 млн евро) и Магомед Оздоев (3,3 млн евро), а также Мориц Бауэр в «Сток Сити» за 6,2 млн евро. То есть трансферная активность «Рубина» была заметно выше уфимской. И стоит отметить, что казанский клуб остался в плюсе, умудрившись и состав усилить, и получить чистую прибыль от зимнего трансферного окна.

Длина и цена скамейки



ФК «Уфа» уже сейчас испытывает сложности с формированием состава на каждый матч чемпионата РФПЛ. По сути, играют все сильнейшие на данный момент и все здоровые. В запасе или лазарете — лишь отмеченный выше Сейдахмет да ушедший в тень нигериец Кехинде Фатаи. Сильвестр Игбун после травмы только-только набирает форму, и это, пожалуй, самый главный «таран» уфимского клуба. Многие из нынешнего состава заиграны за сборные своих стран, но это все — молодые футболисты. Международный опыт, хотя и весьма небольшой, имеют все те же Игбун и Сейдахмет (Еркош сыграл за взрослую сборную Казахстана полтора товарищеских матча). Неделчару призывался в сборную Румынии, Табидзе — Грузии, Карп — Молдовы, Йокич — к словенцам, а Иван Обляков — в российскую молодежку. Фатаи имеет небольшую практику в играх за олимпийскую сборную Нигерии, а также, еще будучи игроком чешской «Спарты», играл в еврокубках (забивал московскому ЦСКА, что в РФПЛ пока сделать не удалось). Ключевые игроки «Уфы» — вратарь Александр Беленов и плеймейкер Дмитрий Стоцкий.

«Рубиновый» состав взрослее и опытнее. Фото rubin-kazan.ru

«Рубиновый» состав взрослее и опытнее. Два равноценных вратаря — Рыжиков и Джанаев. Опыт игр в сборных и еврокубках имеют такие ключевые фигуры, как Рыжиков, Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Сезар Навас, Вячеслав Подберезкин, Ивелин Попов, Кристиан Нобоа, Сердар Азмун.

Опыт дорогого стоит

Наконец, тренерский и еврокубковый опыт также в пользу казанской команды. Сергей Семак работает с командой с зимы 2016 года. Он вывел «Уфу» на новый уровень, добившись пока самого высокого результата за небольшую историю клуба — 7-е место в прошлогоднем чемпионате РФПЛ. Международный опыт у Сергея Богдановича богатый (в качестве игрока и тренера), но вместе с «Уфой» — его попросту нет. Зато у него есть соответствующая «европейская» лицензия, желание работать и брать новые вершины, а также любовь уфимской публики и большое уважение в руководящем и административном штабе «горожан».

Курбан Бердыев старше Семака на 23 года. 65-летний тренер вернулся в казанский клуб летом 2017 года. Но самый яркий период в жизни «Рубина» — конечно же, «бердыевская эпоха» с 2001-го по 2013-й. Кстати, в этот самый период под руководством аксакала в составе «рубиновых» играл и Семак — и был одной из ключевых фигур и даже капитаном команды.

С Бердыевым «Рубин» дважды выиграл чемпионат России (2008 и 2009) и дважды брал «бронзу» (2003 и 2010). Изрядно пошумел бердыевский «Рубин» и в Европе, отобрав очки у «Барселоны», «Челси» и миланского «Интера». Интересный факт — 4 ноября 2009 года во время домашнего матча «Рубина» с «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов (0:0) у Сергея Семака родилась дочь Варвара. Так что Казань для Семака совсем не чужой город, и Семак для Казани не чужой человек.

Тренерский и еврокубковый опыт также в пользу казанской команды. Фото rubin-kazan.ru



А самое главное, сегодня «Рубин» и «Уфа» сыграют в Казани ключевой матч как для текущего чемпионата, так с учетом борьбы за еврокубки в следующем сезоне. Кроме того, сегодняшняя игра станет последней на казанском стадионе в карьере легенды «Рубина» Гекдениза Карадениза. Наконец эта встреча станет тестовой для «Казань Арены» в преддверии ЧМ-2018 в России. Пропустить такой матч решительно невозможно.