Карадениз и иностранный легион «Рубина»

Великолепная семерка лучших легионеров в истории казанского клуба

Фото: Максим Платонов

Сегодняшний матч между казанским «Рубином» и «Уфой» важен не только из-за шатких еврокубковых надежд, которые дает 6-е место по итогам сезона РФПЛ. И не в тестовом характере матча перед ЧМ-2018 дело — все же столица Татарстана уже опытный организатор спортивных стартов высокого уровня, и нет сомнений, что мундиаль пройдет в Казани на зависть большинству других городов РФ. Главная особенность сегодняшнего вечера на «Казань Арене» в том, что это будет последний матч Гекдениза Карадениза в цветах «Рубина» на домашнем поле. Пользуясь случаем, спортивная редакция «Реального времени» вспоминает самых ярких легионеров в истории команды, чей вклад в ее становление не меньше, чем у Курбана Бердыева, Романа Шаронова, Сергея Семака и других звезд клуба с российским паспортом.

Гекдениз Карадениз — Турция

Начать стоит с виновника торжества. «Черномор», по сути, может считаться иконой «Рубина». В казанский клуб он перешел в далеком 2008 году и собрал всю коллекцию трофеев российского футбола в составе «рубиновых». Отличался турок стабильной игрой и в еврокубках. Чего стоит только победный гол в ворота «Барселоны», благодаря которому мир облетел кадр с Курбаном Бердыевым, воздевающим руки к небу.

38-летний Карадениз образец не только высочайшего профессионализма, но и столь редкой для современного футбола верности «клубным цветам». Шутка ли, казанский «Рубин» всего лишь вторая и уже совершенно точно последняя команда в ярчайшей карьере турка. До Казани он столько же — 11 сезонов — выступал за родной «Трабзонспор». И на родине, и в Татарстане он был признанным лидером на поле и за его пределами. Карадениз, пожалуй, лучший легионер не только «Рубина», но и всего российского чемпионата. Игрок, который каждый раз бьется на поле так, будто это его последняя игра.

Отдельно стоит отметить следующее. Гекдениз — из «людей Бердыева», и мы помним, как иные из этого списка покинули «Рубин» вслед за уволенным тренером. В Казани остались лишь трое — Сергей Рыжиков, Олег Кузьмин и Гекдениз Карадениз (речь идет о тех, кто имел предложения из других команд). При этом «Черномор» в различных интервью не уставал называть расставание с Бердыевым ошибкой (это было довольно смело) и в итоге дождался возвращения своего тренера в Казань.

Сейчас перед менеджментом «Рубина» стоит важная задача — сохранить столь ценный кадр в структуре казанского клуба. Причем мешкать не стоить, в «Трабзонспоре» тоже спят и видят Карадениза в родных пенатах.

Двукратный чемпион России (2008, 2009), обладатель Кубка России (2011/2012), дважды обладатель Суперкубка России (2010, 2012), бронзовый призер чемпионата России (2010), Карадениз сыграл за «Рубин» 299 матчей (лучший показатель среди легионеров клуба), забив в них 52 гола. Лучший бомбардир «Рубина» в Премьер-лиге (39 голов).

Первое место в данном списке.

Навас тоже бердыевский кадр, успевший поиграть в «Ростове» и вернуться вслед за тренером в Казань. Фото rubin-kazan.ru



Цезарь Навас — Испания

Интересно, что Цезарем Навас стал относительно недавно (он сам попросил журналистов называть его древнеримским именем). В Россию игрок приезжал Сезаром, и российские СМИ до сих пор используют оба имени.

Так же как и Карадениз, Навас этапы скитаний казанского клуба по просторам первого дивизиона и становления в РФПЛ пропустил. Не участвовал он и в первом бронзовом успехе «Рубина». В Казань Навас приехал на волне первого чемпионства клуба в чемпионате России. В 2009 году опытный Сезар зацементировал оборону команды, помог казанцам защитить титул и удачно выступить в Лиге чемпионов. По сути, Навас выступал в роли играющего тренера в обороне. При нем на принципиально иной уровень вышли Роман Шаронов и Соломон Кверквелия, который на днях взял «золото» с московским «Локомотивом».

Навас тоже бердыевский кадр, успевший поиграть в «Ростове» и вернуться вслед за тренером в Казань. Но тут есть важная деталь. После увольнения Бердыева испанский защитник остался в «Рубине». Именно Навасу по большей части обязан Ренат Билялетдинов своим единственным успешным сезоном в ранге главного тренера. Цезарь был вынужден покинуть столицу Татарстана лишь на следующий сезон, хотя и хотел остаться в «Рубине». Тогдашний гендиректор клуба Андрей Громов по причинам, известным лишь ему одному, решил не продлевать контракт защитника, и тот уехал к Бердыеву выигрывать «серебро» РФПЛ и шуметь в Европе с «Ростовом».

В завершающемся сезоне испанский гренадер вернулся в Казань на помощь Курбану Бердыеву. Не исключено, что и для Наваса этот сезон станет последним в карьере. Всего за «Рубин» Цезарь провел 232 матча, в которых забил четыре мяча.

Домингеса любят и ждут в Казани до сих пор. Фото Mikhail Slain / wikipedia.org

Алехандро Домингес — Аргентина

Этот футболист по приезду выглядел очередным потенциально сильным легионером, но первый сезон он больше тренировался, чем играл. Впоследствии Курбан Бердыев слепил из него лучшего форварда в истории казанского футбола. Алехандро играл оттянутого нападающего или «свободного художника». Забивал сам и раздавал голевые передачи. Его атакующий тандем с Александром Бухаровым стал лучшей связкой нападающих в истории «Рубина». За казанцев аргентинец провел 86 игр и забил 37 мячей. Особенно памятен гениальный пас Чори на Карадениза, который привел к исторической победе «Рубина» на «Камп Ноу».

Алехандро перешел в «Рубин» в 2004 году из аргентинского «Ривер Плейта». Поговаривают, что изначально Бердыеву предлагали небезызвестного Фернандо Кавенаги, однако тренер настоял именно на Домингесе. Чем завершилась история дорогущего Кавенаги в «Спартаке», всем известно. А вот Домингеса любят и ждут в Казани до сих пор. Парень со сложным характером, взбалмошный, для которого слово жены на первом месте — но стоило Домингесу выйти на поле, и ему были готовы простить абсолютно все. Алехандро за короткое время стал самым любимым игроком среди болельщиков. Его любили, даже когда он перешел в «Зенит». Его любили, даже когда он ушел в «Валенсию».

По сути, именно камбэк Чори в Казань позволил «Рубину» с такой легкостью (конечно, кажущейся) защитить чемпионский титул в 2009-м. Ни для кого не секрет, что именно второй титул «Рубина» в чемпионатах России считается эталонным. Если бы Домингес с такой легкостью не сбегал из Казани, то мог бы превзойти самого Карадениза. «Черномор» — это труд и профессионализм, а Чори — искусство на футбольном поле и талант от Бога.

Совершенно неожиданно юный южноафриканец стал безусловным лидером полузащиты клуба на целых 8 лет. Фото Mikhail Slain / wikipedia.org



Макбет Сибайя — ЮАР

Нтутхуко Макбета Мао Сибайю пытались купить еще в 2002 году, но южноафриканец не захотел переходить в команду первого дивизиона, и казанцы решили вопрос с выходом в «вышку» без него. К чести тогдашнего руководства «Рубина», никаких обид на Макбета в Татарстане не затаили, пригласив его на следующий год. Совершенно неожиданно юный южноафриканец стал безусловным лидером полузащиты клуба на целых 8 лет. На его счету и «бронза»-2003, и чемпионство-2008 и -2009.

Макбет остается настоящим любимчиком казанской публики. Он свободно изъясняется на русском языке — и особенно хорошо южноафриканец владеет «могучей» обсценной лексикой. Я лично в этом убедился, став невольным слушателем нецензурной «рулады» в исполнении Сибайи в подтрибунных помещениях Центрального стадиона после крупного поражения (0:3) от венского «Рапида».

Возможно, Нобоа и не попал бы в этот список, но прямо сейчас он все-таки стал центральной фигурой на поле в «ростере» «Рубина». Фото rubin-kazan.ru



Кристиан Нобоа — Эквадор

Нобоа никогда не был центровой фигурой в «Рубине». Во времена чемпионских сезонов в центре полузащиты на первом плане были Семак и Сибайя. Чуть позже он был лишь «одним из», наряду с Натхо. Не случайно еще при Бердыеве эквадорец был выгодно продан в «Динамо» за 8 миллионов долларов. В Москве Нобоа остановился в развитии и был близок к расставанию с РФПЛ, но его спас Бердыев, забрав игрока в «Ростов».

На берегах Дона эквадорец сумел качественно прибавить и вернуться в Казань вслед за своим тренером. Возможно, Нобоа и не попал бы в этот список, но прямо сейчас он все-таки стал центральной фигурой на поле в «ростере» «Рубина». К тому же, этого игрока любят болельщики.

В составе «Рубина» Нобоа становился двукратным чемпионом России, обладателем бронзовых медалей, а также Суперкубка России. Всего на счету Кристиана 156 матчей и 29 голов за «Рубин», а также жена из Казани — Ольга Нобоа.

Крис провел в «Рубине» шесть сезонов (2008—2013), собрав практически полную коллекцию трофеев российского футбола. Фото Amarhgil / wikipedia.org

Кристиан Ансальди — Аргентина

Атакующий защитник пришел в «Рубин» под чемпионские свершения в 2008 году. Ходили даже слухи, что его умыкнули из-под носа самой «Барселоны». Тогда это восприняли как очередную шутку, однако своей игрой Ансальди заставил скептиков приумолкнуть. В настоящее время Кристиан выступает за миланский «Интер», и, кто знает, может, когда-нибудь и до «Барселоны» доберется (правда, сейчас он в аренде в «Торино»).

Аргентинец далеко не сразу стал лидером клуба. Курбану Бердыеву пришлось потратить немало нервных клеток, чтобы этот игрок начал выполнять свои оборонительные функции на должном уровне. Ансальди принял требования наставника и в кратчайшие сроки стал главной движущей силой казанцев на левом фланге.

Крис провел в «Рубине» шесть сезонов (2008—2013), собрав практически полную коллекцию трофеев российского футбола. В рубиновых цветах аргентинец провел 128 игр и забил два гола.

Результативности Скотти могли бы позавидовать средней руки форварды. Фото vk.com



Андрес Скотти — Уругвай

А это уже игрок из дочемпионского периода «Рубина». Уругвайский защитник был лицом команды, когда она завоевывала памятную «бронзу» в дебютном сезоне «Рубина» в высшем дивизионе (2003 год). Скотти стал первым иностранцем-капитаном казанского клуба. Наконец, в те времена Бердыев говорил, что плеймейкер должен быть в каждой линии. Так вот, именно Андрес руководил игрой казанцев в обороне, подчас выступая организатором атак.

Результативности Скотти могли бы позавидовать средней руки форварды. В «Рубине» он провел четыре сезона, сыграл 108 матчей и забил в них 12 голов. Кроме прочего, Андрес запомнился нашим любителям футбола необычайно дальними забросами мяча из-за боковой линии. Именно из «Рубина» он получил вызов в сборную Уругвая, за которую провел около 40 матчей. В 2011 году вместе со сборной стал обладателем Кубка Америки.