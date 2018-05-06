Видео недели: «гены» Дурова, котобросание в Чечне и взбесившийся трамвай

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Дуров унаследовал залысины от предателя Власова



Пенсионерки из «Отрядов Путина» нашли разительное сходство между генералом Власовым и создателем Telegram Павлом Дуровым.

— Одно лицо! И ушные раковины, и залысины — все одинаковое, — рассуждают участницы дискуссии, приходя к выводу, что предательство написано у человека на лице.

Закон что дышло



Американского журналиста вопрос о праве на перехваты боевых самолетов США в тупик не поставил, но и выразить свое мнение он толком не смог.

Возможно, помешал формат телепередачи.

Тебя посодют. А ты не снимай



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отпихнул фотографа, который пытался снять проход его супруги по коридору во время их визита в Южную Корею.

К сожалению, не сообщается, гражданином какой страны является фотограф. Если он соотечественник маршала КНДР, ему остается только посочувствовать.

Лосиный остров



В Казани очевидцы засняли на телефон бегающего лося. Дело происходило на окраине — в районе РКБ, тем не менее, место это достаточно людное. Что заставило животное покинуть свою среду обитания, неизвестно.

Переброска кота



Боец грозненского клуба «Беркут», чемпион России по самбо Альберт Дураев опубликовал в своем Инстаграме видео молодецкой забавы — бросания кота. Подписчики Дураева юмора не поняли. «Пророк Мухаммед любил кошек и оберегал их. А что делаете вы — издеваетесь над животным. Почему вы не бросаете детей своих, племянников, к примеру?» — написал в комментариях один из них.

За Дураева, однако, вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он сделал такую запись: «Все те, кто переживает за жизнь кота бойца клуба «Беркут», могут успокоиться — кот жив и невредим… Они не имели умысла обидеть животное, посмотрите на видео, как аккуратно они его ловят, с любовью». Кадыров заверил читателей канала, что знает бойца «Беркута» как очень религиозного и высоконравственного молодого человека.





«Оттого и нельзя судить человека, что он текуч»

Владимир Машков в качестве нового художественного руководителя театра-студии «Табакерка» дал необыкновенно пафосное интервью телеканалу «Культура», за что был высмеян Юрием Дудем, написавшим у себя в Твиттере: «Всем, кто имеет отношение к интервью и вообще журналистике, стоит уходить из профессии. Лучше этого видео уже ничего не сделать».

Трамвай не всегда прав



Трамвай буквально снес три машины, вставшие на рельсы для разворота на Сибирском тракте в Казани. В ГИБДД УМВД города сообщили, что 34-летняя вагоновожатая выбрала неправильный скоростной режим.

В результате ДТП ушибы разных частей тела получили два пассажира, находившиеся в автомобилях.